Sau hàng loạt clip gây sốc, Kinh Quốc bị chỉ trích khi thử thách sao nhí 10 tuổi ăn thanh long đến mức nôn ói

Gần đây, kênh Youtube của diễn viên Kinh Quốc bất ngờ gây chú với loạt clip có nội dung thách thức các nghệ sĩ thi ăn để nhận giải thưởng nhất định. Cụ thể, Kinh Quốc sẽ chuẩn bị sẵn những phần thức ăn với giá trị tiền thưởng khác nhau và yêu cầu người tham gia phải hoàn thành trong thời gian 5 phút để giành chiến thắng.

Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện những thử thách này của nam diễn viên. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng Kinh Quốc đang “vung tiền” để tạo ra những clip câu view rẻ tiền.

Các nghệ sĩ ăn 'bán sống bán chết' để thực hiện thử thách - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đây, Kinh Quốc tiếp tục gây tranh cãi khi mời diễn viên nhí Minh Anh tham gia thử thách ăn một lúc 5 trái thanh long. Theo đó, cô bé chấp nhận thử thách để giành giải thưởng giúp đỡ một bạn học cùng lớp. Để hoàn thành thử thách này trong thời gian quy định, Minh Anh đã rất vất vả, thậm chí nhiều lần nôn ói.

Diễn viên nhí Minh Anh nôn ói khi thực hiện thử thách - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi xem đoạn clip này đã không giấu được sự bức xúc vì cho rằng nam nghệ sĩ đang lợi dụng trẻ con để thu hút sự chú ý cho kênh Youtube của mình. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại bày tỏ sự xót xa dành cho Minh Anh khi cô bé phải thực hiện thử thách quá sức.

“Nhìn bé ăn mà thấy thương, thấy tội nghiệp quá. Con bé đỏ mặt, xém nôn mấy lần mà mọi người cứ đứng reo hò. Ông này hết đề tài làm rồi hay sao mà lôi trẻ con vào đây vậy? Xem tới trái thứ 2 là phát bực rồi” - một bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người đang chỉ trích hành động của diễn viên Kinh Quốc - Ảnh: Internet

Hiện tại, trước những phản ứng tiêu cực của dư luận, phía diễn viên Kinh Quốc vẫn đang giữ im lặng.