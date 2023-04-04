Sau cơn bạo bệnh, NS Mai Trần buộc rời xa ánh đèn sân khấu: U70 sống chật vật túng thiếu, mắc chứng "hay quên"

Hậu trường 04/04/2023 13:25

Giữa năm 2019, nam diễn viên phải chật vật điều trị bệnh tim. Thời điểm đó, Mai Trần rơi vào cảnh túng thiếu nhưng nhờ được đồng nghiệp đã đứng ra giúp đỡ nên ông đã vượt qua.

Nghệ sĩ Mai Trần gắn liền với loạt bộ phim truyền hình đình đám như Những Nẻo Đường Phù Sa, Bình Minh Châu Thổ, Trận Đấu Cuối Cùng,... Tuy nhiên, sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng ít ai biết, cuộc sống của ông đã trải qua không ít những thăng trầm và hiện tại sống eo hẹp trong căn nhà lụp xụp.

Được biết, căn nhà của ông được xây dựng trên đất của người chị vợ. Gia đình đã sống ở đây đã gần 10 năm, căn nhà chỉ đủ "che mưa che nắng" cho các thành viên, còn một phần được tận dụng để kinh doanh buôn bán. 

Sau cơn bạo bệnh, NS Mai Trần buộc rời xa ánh đèn sân khấu: U70 sống chật vật túng thiếu, mắc chứng 'hay quên' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Mai Trần gắn liền với loạt bộ phim truyền hình đình đám như Những Nẻo Đường Phù Sa, Bình Minh Châu Thổ, Trận Đấu Cuối Cùng,... - Ảnh: Internet

"Ai chẳng mong ước có được nhà cao cửa rộng để che chở cho vợ con, nhưng cuộc sống không phải muốn là được. Giờ tôi lo cho bản thân chưa xong thì chẳng dám mong ước gì hơn" - Mai Trần tâm sự.

Giữa năm 2019, nam diễn viên lại phải chật vật điều trị bệnh tim. Thời điểm đó, Mai Trần rơi vào cảnh túng thiếu nhưng nhờ được đồng nghiệp đã đứng ra giúp đỡ nên ông đã vượt qua. Sau cơn nguy kịch, sức khỏe Mai Trần sa sút do di chứng nên không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Sau cơn bạo bệnh, NS Mai Trần buộc rời xa ánh đèn sân khấu: U70 sống chật vật túng thiếu, mắc chứng 'hay quên' - Ảnh 2
Nam diễn viên trong một cảnh phim "Sống trong sợ hãi" - Ảnh: Cắt từ clip

Rời xa ánh đèn sân khấu, hằng ngày Mai Trần chỉ quanh quẩn trong nhà. Vì sức khỏe không cho phép nên ông chỉ phụ vợ những việc vừa sức. Gần đây, nam diễn viên được mời đóng phim nhưng do chứng "hay quên" nên ông gặp không ít khó khăn trong quá trình diễn xuất.

"Mặc dù đã học kịch bản từ trước nhưng khi ra tới phim trường, tôi quên hết thoại. Chỉ đọc có 4 câu thơ nhưng tôi liên tục nói vấp, phải quay đi quay lại. Thấy vậy tôi nói với đạo diễn đổi người nhưng cậu ấy vẫn an ủi" - Mai Trần tâm sự.

Sau cơn bạo bệnh, NS Mai Trần buộc rời xa ánh đèn sân khấu: U70 sống chật vật túng thiếu, mắc chứng 'hay quên' - Ảnh 3
Sau cơn nguy kịch, sức khỏe Mai Trần sa sút do di chứng nên không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Dù có cuộc sống không mấy dư dả nhưng Mai Trần có cuộc sống an yên bên bà xã Quỳnh Vân. Vợ nam diễn viên là người gánh vác kinh tế từ khi chồng bệnh. Nguồn thu nhập chính của gia đình có nhờ việc bán hàng online cho một số khách quen và khán giả. 

Kể về mối duyên nợ với bà xã kém 20 tuổi, Mai Trần cho biết thời điểm đứt gánh với vợ cũ thì ông gặp bà Quỳnh Vân. Hai người đến với nhau khi nam nghệ sĩ đang trong tình cảnh trắng tay vì đã vung tiền ăn chơi suốt một thời gian dài.

Sau cơn bạo bệnh, NS Mai Trần buộc rời xa ánh đèn sân khấu: U70 sống chật vật túng thiếu, mắc chứng 'hay quên' - Ảnh 4
Hằng ngày bà xã nam diễn viên phải chạy xe nhiều cây số để giao hàng - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, nam diễn viên Những Nẻo Đường Phù Sa từng trải qua đổ vỡ với người vợ đầu tiên khi người đó bỏ ông đi nước ngoài. Từ đó, Mai Trần rơi vào cảnh rượu chè, bỏ bê mọi thứ. Nhờ sự cổ vũ và động viên của bà xã mà hiện tại ông đã lấy lại dũng khí và tiếp tục cố gắng.

2 người con của ông là Mai Xuân Thiên hiện đang học đạo diễn tại trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM và Mai Xuân Quỳnh Trang hiện đang học lớp 11. Theo tiết lộ của vợ nam diễn viên Mai Trần, gần 30 năm chung sống hầu như hai vợ chồng chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng. Dù gặp khó khăn vợ chồng ông đều nắm tay nhau vượt qua. Ở tuổi 70, Mai Trần dù không giàu có nhưng đổi lại ông có cho mình một gia đình yên vui.

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