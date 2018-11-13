Sáng thức giấc, Thu Trang sợ giật bắn người khi thấy Tiến Luật quấn chăn và hành động kỳ lạ

Hậu trường 13/11/2018 10:08

Thu Trang chia sẻ hình ảnh lôi thôi của Tiến Luật khi mới ngủ dậy khiến nhiều người không nhịn được cười.

Mới đây, Thu Trang hài hước chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh Tiến Luật cười tít mắt khi trên người vẫn đang quấn chăn. Theo lời "Hoa hậu làng hài", nam diễn viên vừa mới ngủ dậy nên cố gắng cười thật tươi để lấy năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, vẻ ngoài lôi thôi cùng hành động kỳ dị của Tiến Luật khiến Thu Trang giật bắn người vì sợ hãi.

"Trời ơi, chồng tui sáng ngồi bật dậy nhắm mắt mà miệng cười tươi, đang đứng soạn đồ giật bắn người. Quay qua hỏi tại sao, anh ấy nói mỗi sáng thức dậy miệng cười tươi lấy năng lượng tích cực cả ngày. Thấy đúng đúng, nhưng sợ quá mấy má ơi", Thu Trang viết.

Sáng thức giấc, Thu Trang sợ giật bắn người khi thấy Tiến Luật quấn chăn và hành động kỳ lạ - Ảnh 1
Thu Trang 'dìm hàng' Tiến Luật khi mới ngủ dậy khiến nhiều người bật cười - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ này, rất đông cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích trước độ dễ thương vô đối của cặp vợ chồng nghệ sĩ. Có thể nói, tuy đã sống chung nhiều năm nhưng Thu Trang - Tiến Luật vẫn luôn quan tâm đối phương trong mọi hoàn cảnh. Dù chỉ là khoảnh khắc "dìm hàng" nhưng nhiều người tin rằng cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc.

Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ chồng Thu Trang cãi vã khá căng thẳng. Tuy nhiên, mới đây vợ chồng "Hoa hậu làng hài" khẳng định đó chỉ là hình ảnh trong một clip quảng cáo. Thời gian gần đây, vợ chồng Thu Trang liên tục xuất hiện tình tứ như một câu trả lời chính thức cho những ai tò mò về mối quan hệ của họ. Không chỉ cùng hợp tác trong các dự án điện ảnh mà cả hai còn thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Vài tháng trước, Tiến Luật cũng tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng cho bà xã ở một bãi biển thơ mộng. 

Sáng thức giấc, Thu Trang sợ giật bắn người khi thấy Tiến Luật quấn chăn và hành động kỳ lạ - Ảnh 2
Cách đây ít lâu, Thu Trang - Tiến Luật dính nghi án cãi vã tung trời vì người thứ ba - Ảnh: Internet
Sáng thức giấc, Thu Trang sợ giật bắn người khi thấy Tiến Luật quấn chăn và hành động kỳ lạ - Ảnh 3
Tuy nhiên, cặp vợ chồng khẳng định đoạn clip bị lan truyền chỉ là phim quảng cáo - Ảnh: Internet
Vợ chồng Thu Trang lần đầu lên tiếng về clip cãi vã chuyện ngoại tình bị tung lên mạng xã hội

Vợ chồng Thu Trang lần đầu lên tiếng về clip cãi vã chuyện ngoại tình bị tung lên mạng xã hội

Sau loạt ồn ào đời tư, vợ chồng Thu Trang có nhiều động thái phản bác lại tin đồn cãi vã vì sự xuất hiện của người thứ ba.

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