Rũ bỏ vẻ điển trai chuẩn 'soái ca', Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'lột xác' thành hình tượng bụi phủi đầy lạ mắt

Hậu trường 28/04/2023 07:35

Tạo hình phủi bụi đầy mới lạ của Nhan Phúc Vinh trong dự án mới khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn chút tò mò. 

Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm cùng chiều cao ấn tượng, diễn viên Nhan Phúc Vinh dường như không gặp nhiều khó khăn trong việc “hút hồn” người hâm mộ với phong thái vô cùng lôi cuốn và nam tính.

Rũ bỏ vẻ điển trai chuẩn 'soái ca', Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'lột xác' thành hình tượng bụi phủi đầy lạ mắt - Ảnh 1
Nhan Phúc Vinh dường như không gặp nhiều khó khăn trong việc “hút hồn” người hâm mộ - Ảnh: Internet

Với ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh, điển trai, nam diễn viên được hóa thân vào được rất nhiều dạng vai trong suốt sự nghiệp diễn xuất, từ vai hiền, vai dữ, một công tử hào hoa đến chàng trai nghèo khố rách áo ôm hay là một tay chơi khét tiếng… 

Rũ bỏ vẻ điển trai chuẩn 'soái ca', Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'lột xác' thành hình tượng bụi phủi đầy lạ mắt - Ảnh 2
Mới đây, Nhan Phúc Vinh không ngại lột xác hình ảnh soái ca, thay đổi kiểu tóc và định trang cho vai diễn mới trong phim Nhà Mình Lạ Lắm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Nhan Phúc Vinh không ngại lột xác hình ảnh soái ca, thay đổi kiểu tóc và định trang cho vai diễn mới trong phim Nhà Mình Lạ Lắm. Chia sẻ với VietNamNet, Nhan Phúc Vinh cho biết, nhiều năm rồi mới có kịch khiến bản thân hào hứng như vậy. Do vậy nam diễn viên quyết định ở lại Hà Nội nhiều tháng để hoàn thành bộ phim. 

Rũ bỏ vẻ điển trai chuẩn 'soái ca', Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'lột xác' thành hình tượng bụi phủi đầy lạ mắt - Ảnh 3
Các diễn viên trong phim "Nhà Mình Lạ Lắm" - Ảnh: Internet

Tạo hình phủi bụi đầy mới lạ của Nhan Phúc Vinh trong dự án mới khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn chút tò mò. Tham gia dự án này, ngoài Nhan Phúc Vinh còn có NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Huyền Trang, Samuel An cùng Lê Bống,...

Rũ bỏ vẻ điển trai chuẩn 'soái ca', Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'lột xác' thành hình tượng bụi phủi đầy lạ mắt - Ảnh 4
Tạo hình phủi bụi của Nhan Phúc Vinh khiến khán giả phấn khích - Ảnh: Vietnamnet

Qua những hình ảnh mới chia sẻ, khán giả bày tỏ sự háo hức, mong chờ dự án sớm trình làng với người hâm mộ. 

 

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