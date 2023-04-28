Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm cùng chiều cao ấn tượng, diễn viên Nhan Phúc Vinh dường như không gặp nhiều khó khăn trong việc “hút hồn” người hâm mộ với phong thái vô cùng lôi cuốn và nam tính.

Nhan Phúc Vinh dường như không gặp nhiều khó khăn trong việc “hút hồn” người hâm mộ - Ảnh: Internet

Với ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh, điển trai, nam diễn viên được hóa thân vào được rất nhiều dạng vai trong suốt sự nghiệp diễn xuất, từ vai hiền, vai dữ, một công tử hào hoa đến chàng trai nghèo khố rách áo ôm hay là một tay chơi khét tiếng…