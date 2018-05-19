Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột

Nhiều người bất ngờ khi đọc lại những status cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi mất.
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Ít ngày qua, showbiz Việt ngỡ ngàng trước sự ra đi bất ngờ của stylist Mì Gói ở tuổi 27. Theo thông tin ban đầu, anh qua đời đột ngột vì căn bệnh viêm phổi.
Sự ra đi của stylist trẻ đầy tài năng khiến công chúng vô cùng tiếc nuối và xót thương. Nghe được tin dữ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã vào trang cá nhân của anh để gửi lời chia buồn. Khi đọc lại những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói, nhiều người nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Anh thường xuyên đăng tải những dòng tâm trạng buồn, đôi khi lại thèm ăn và muốn trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống. Stylist Mì Gói còn tự nhắn nhủ không được ngã xuống hoặc tưởng tượng nếu bản thân chỉ còn 100 ngày nữa để sống: “Nếu thực sự còn 100 ngày để sống thì mình có đủ dũng cảm để làm những điều mình thích mình mong muốn không nhỉ?".
Không ít người hoài nghi phải chăng chàng trai tài hoa này đã cảm nhận được những biểu hiện bất ổn của sức khỏe và dự cảm xấu về hiện tại?