Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột

Ít ngày qua, showbiz Việt ngỡ ngàng trước sự ra đi bất ngờ của stylist Mì Gói ở tuổi 27. Theo thông tin ban đầu, anh qua đời đột ngột vì căn bệnh viêm phổi.

Sự ra đi của stylist trẻ đầy tài năng khiến công chúng vô cùng tiếc nuối và xót thương. Nghe được tin dữ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã vào trang cá nhân của anh để gửi lời chia buồn. Khi đọc lại những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói, nhiều người nhận ra có điều gì đó không bình thường.