Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột

Hậu trường 19/05/2018 13:46

Nhiều người bất ngờ khi đọc lại những status cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi mất.

Ít ngày qua, showbiz Việt ngỡ ngàng trước sự ra đi bất ngờ của stylist Mì Gói ở tuổi 27. Theo thông tin ban đầu, anh qua đời đột ngột vì căn bệnh viêm phổi.

Sự ra đi của stylist trẻ đầy tài năng khiến công chúng vô cùng tiếc nuối và xót thương. Nghe được tin dữ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã vào trang cá nhân của anh để gửi lời chia buồn. Khi đọc lại những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói, nhiều người nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 1
Nhiều sao Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chàng stylist tài năng khi tuổi đời còn quá trẻ - Ảnh: FBNV

Anh thường xuyên đăng tải những dòng tâm trạng buồn, đôi khi lại thèm ăn và muốn trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống. Stylist Mì Gói còn tự nhắn nhủ không được ngã xuống hoặc tưởng tượng nếu bản thân chỉ còn 100 ngày nữa để sống: “Nếu thực sự còn 100 ngày để sống thì mình có đủ dũng cảm để làm những điều mình thích mình mong muốn không nhỉ?".

Không ít người hoài nghi phải chăng chàng trai tài hoa này đã cảm nhận được những biểu hiện bất ổn của sức khỏe và dự cảm xấu về hiện tại?

Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 2
Những dòng trạng thái cuối cùng gây chú ý của stylist Mì Gói - Ảnh: FBNV
Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 3
Anh thèm đủ thứ...
Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 4
... và muốn làm những việc khiến bản thân vui vẻ trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 5

Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 6
Stylist còn tưởng tượng nếu bản thân chỉ còn sống được 100 ngày - Ảnh: FBNV
Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 7
Anh tự động viên bản thân vì mình không còn ai phía sau cả - Ảnh: FBNV
Rợn người vì những dòng trạng thái cuối cùng của stylist Mì Gói trước khi ra đi đột ngột - Ảnh 8
Trước đó ít ngày, anh viết: 'Vài ngày nữa thôi nhé' - Ảnh: FBNV

Sao Việt xót xa trước sự ra đi đột ngột của stylist Mì Gói ở tuổi 27

Sao Việt xót xa trước sự ra đi đột ngột của stylist Mì Gói ở tuổi 27

Stylist Mỳ Gói bất ngờ qua đời ở tuổi 27 vì bị bệnh viêm phổi, gây bàng hoàng cho nhiều bạn bè và đồng nghiệp.

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