Mới đây, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng khi một bài biết được cho là từ FC của Hồ Văn Cường thông báo rằng không thể liên lạc với thần tượng.

Những ngày gần đây, những lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đang khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người cho rằng Phi Nhung đang lợi dụng, chiếm đoạt tiền cát xê của con trai mình. Dù Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột đã chính thức lên tiếng xin lỗi cũng như trần tình sự việc tận 2 lần nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Mới đây, một bài viết được cho là từ FC của Hồ Văn Cường đã khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, chủ nhân bài viết nói rằng các fan đang không liên hệ được với Hồ Văn Cường bởi lẽ từ sau sự kiện bị lộ tin nhắn Hồ Văn Cường "nói xấu" mẹ Phi Nhung, nam ca sĩ đã bị tịch thu điện thoại, không liên lạc gì với fan hay bên ngoài.

Bài viết được cho là từ FC của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, điều đáng chú ý, người này cho hay Facebook của Hồ Văn Cường vẫn đang hoạt động nhưng hiện không rõ ai đang sử dụng. Fan thậm chí còn nhận được tin nhắn qua Facebook và điện thoại với nội dung kêu gọi vote 5 sao cho nhà hàng chay của Phi Nhung. Chủ nhân bài viết xin cộng đồng giúp đỡ tìm cách liên lạc với nam ca sĩ. "Xin chào, chúng tôi là FC Hồ Văn Cường

Hiện tại chúng tôi không liên hệ được với Cường và gia đình, sau sự việc NHK em Cường bị tịch thu điện thoại và không liên lạc gì với fan hay bên ngoài. Facebook Cường hiện tại chúng tôi không biết đang nhắn tin với Cường hay nhắn tin với ai. Hôm qua facebook Cường và tin nhắn điện thoại cá nhân còn nhờ chúng tôi vote 5 sao cho nhà hàng PN. Chúng tôi mong sự giúp đỡ để liên lạc với Cường. Ai có cách nào liên hệ được xin giúp đỡ!" - bài đăng được cho là FC của Hồ Văn Cường. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, một vài fan đã bày tỏ sự lo lắng dành cho Hồ Văn Cường cũng như bất bình việc thần tượng bị tịch thu điện thoại. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ một phía và được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực. Hiện cả Hồ Văn Cường và mẹ nuôi vẫn chưa có phản hồi nào.

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