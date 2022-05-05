Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch

Hậu trường 05/05/2022 15:38

Với thành công của bộ phim 11 Tháng 5 Ngày, Khả Ngân và Thanh Sơn đang được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình. Liệu sau khi lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một này cặp đôi sẽ có bước tiến mới trong chuyện tình cảm?

Theo đó, cộng đồng mạng đã phát hiện Thanh Sơn và Khả Ngân đi du lịch cùng nhau ở Phú Quốc. Cụ thể, vào cuối tháng 4, Khả Ngân liên tục đăng tải ảnh du lịch ở Phú Quốc cùng ai đó nhưng giữ kín tuyệt đối danh tính người đi cùng. Mãi cho đến đầu tháng 5, Thanh Sơn cũng đăng ảnh check-in ở Phú Quốc. Chính điều này khiến netizen cho rằng cặp đôi đã rủ nhau hẹn hò.

Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch - Ảnh 1
Thanh Sơn và Khả Ngân được fan đẩy thuyền nhiệt tình. Ảnh: Internet
Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch - Ảnh 2
Bình luận của CĐM, tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi 'trai tài, gái sắc' này - Ảnh: Internet

Thậm chí, dưới phần bình luận của clip, một khán giả còn khẳng định đã bắt gặp Khả Ngân và Thanh Sơn ở cùng một khách sạn tại Phú Quốc.

Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch - Ảnh 3
Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch - Ảnh 4
Sự trùng hợp khi check in cùng địa điểm của cả hai khiến netizen nghi ngờ cặp đôi đưa nhau đi 'đánh lẻ' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của khán giả, thực hư thế vào vẫn cần người trong cuộc lên tiếng.

 

Rộ tin cặp đôi 'nam thanh nữ tú' của phim '11 tháng 5 ngày' đi 'đánh lẻ' ở Phú Quốc, fan lại được dịp 'đẩy thuyền' ra khơi vì nắm trong tay 'bằng chứng thép' chắc nịch - Ảnh 5
Thanh Sơn và Khả Ngân được fan đẩy thuyền vì quá đẹp đôi. Ảnh: Internet

Trước đó, trong một lần trả lời PV báo Lao Động, nữ diễn viên Khả Ngân khẳng định, cả hai chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết. Theo Khả Ngân, cả hai anh em đều không nghĩ vai diễn của mình lại được khán giả yêu quý nhiều đến vậy, thậm chí còn ghép đôi rất nhiệt tình. Ban cả hai đều khá ngại ngùng nhưng vì tình cảm mọi người quá lớn nên Khả Ngân và Thanh Sơn mới quyết định tạo thêm chút gia vị cho hình ảnh cặp đôi Tuệ Nhi - Hải Đăng được ngọt ngào hơn, với mong muốn hai nhân vật này sẽ là thanh xuân đẹp trong mắt khán giả.

Đứng giữa nghi vấn sử dụng 'dao kéo' trùng tu vòng 1, Khả Ngân bất ngờ đưa ra lời đáp trả khiến netizen không khỏi bất ngờ

Đứng giữa nghi vấn sử dụng 'dao kéo' trùng tu vòng 1, Khả Ngân bất ngờ đưa ra lời đáp trả khiến netizen không khỏi bất ngờ

Netizen nghi ngờ Khả Ngân 'trùng tu' vòng 1 bởi hình ảnh trước đây của nữ diễn viên luôn được biết đến là mỹ nhân boxing 'màn hình phẳng' và thân hình khá mỏng manh.

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Từ khóa:   Khả Ngân Thanh Sơn Khả Ngân phim 11 tháng 5 ngày

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