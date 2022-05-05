Theo đó, cộng đồng mạng đã phát hiện Thanh Sơn và Khả Ngân đi du lịch cùng nhau ở Phú Quốc. Cụ thể, vào cuối tháng 4, Khả Ngân liên tục đăng tải ảnh du lịch ở Phú Quốc cùng ai đó nhưng giữ kín tuyệt đối danh tính người đi cùng. Mãi cho đến đầu tháng 5, Thanh Sơn cũng đăng ảnh check-in ở Phú Quốc. Chính điều này khiến netizen cho rằng cặp đôi đã rủ nhau hẹn hò.

Thanh Sơn và Khả Ngân được fan đẩy thuyền nhiệt tình. Ảnh: Internet

Bình luận của CĐM, tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi 'trai tài, gái sắc' này - Ảnh: Internet

Thậm chí, dưới phần bình luận của clip, một khán giả còn khẳng định đã bắt gặp Khả Ngân và Thanh Sơn ở cùng một khách sạn tại Phú Quốc.