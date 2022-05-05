Với thành công của bộ phim 11 Tháng 5 Ngày, Khả Ngân và Thanh Sơn đang được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình. Liệu sau khi lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một này cặp đôi sẽ có bước tiến mới trong chuyện tình cảm?
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Theo đó, cộng đồng mạng đã phát hiện Thanh Sơn và Khả Ngân đi du lịch cùng nhau ở Phú Quốc. Cụ thể, vào cuối tháng 4, Khả Ngân liên tục đăng tải ảnh du lịch ở Phú Quốc cùng ai đó nhưng giữ kín tuyệt đối danh tính người đi cùng. Mãi cho đến đầu tháng 5, Thanh Sơn cũng đăng ảnh check-in ở Phú Quốc. Chính điều này khiến netizen cho rằng cặp đôi đã rủ nhau hẹn hò.
Thậm chí, dưới phần bình luận của clip, một khán giả còn khẳng định đã bắt gặp Khả Ngân và Thanh Sơn ở cùng một khách sạn tại Phú Quốc.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của khán giả, thực hư thế vào vẫn cần người trong cuộc lên tiếng.
Trước đó, trong một lần trả lời PV báo Lao Động, nữ diễn viên Khả Ngân khẳng định, cả hai chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết. Theo Khả Ngân, cả hai anh em đều không nghĩ vai diễn của mình lại được khán giả yêu quý nhiều đến vậy, thậm chí còn ghép đôi rất nhiệt tình. Ban cả hai đều khá ngại ngùng nhưng vì tình cảm mọi người quá lớn nên Khả Ngân và Thanh Sơn mới quyết định tạo thêm chút gia vị cho hình ảnh cặp đôi Tuệ Nhi - Hải Đăng được ngọt ngào hơn, với mong muốn hai nhân vật này sẽ là thanh xuân đẹp trong mắt khán giả.