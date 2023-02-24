Quỳnh Nga - nữ MC trở thành tân giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam là ai?

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ tịch Miss Universe - cùng đương kim hoa hậu R'Bonney Gabriel tham dự và công bố thông tin. Bản quyền Miss Universe Vietnam hiện thuộc về Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam do người mẫu Lan Khuê điều hành, Quỳnh Nga được bổ nhiệm vị trí giám đốc quốc gia.

Quỳnh Nga sinh năm 1995 tại Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt đẹp, cô là cái tên không xa lạ với các đấu trường sắc đẹp.

Trước Quỳnh Nga, vị trí giám đốc này thuộc về Trần Việt Bảo Hoàng. Tuy nhiên, khi bản quyền Miss Universe Vietnam được chuyển giao, đơn vị mới đã bổ nhiệm tân giám đốc.

Người đẹp từng là Á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Hoa khôi tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015, top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Không chỉ xinh đẹp, Quỳnh Nga còn có học vấn đáng nể. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đắt giá Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương với điểm IELTs 7.5. Giành học bổng 6.000 USD năm 2018 của Israel, Quỳnh Nga có tham gia khóa học chất lượng cao tại Đại học Tel Aviv.

Hiện, Quỳnh Nga đang công tác ở VTV24, dẫn nhiều chương trình như Chuyển động 24h, Việc tử tế, Cặp lá yêu thương,…

Cuối năm 2022, cô là MC người Việt đầu tiên dẫn chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế ở Malaysia.

Quỳnh Nga từng được đại diện Việt Nam tại Miss Charm nhưng sau đó rút lui. Nói về lý do không thi Miss Charm, Quỳnh Nga từng chia sẻ: "Đây là một quyết định khá nhiều cảm xúc với tôi vì nó không chỉ kết thúc hành trình với Miss Charm mà còn kết thúc hành trình trải nghiệm với các cuộc thi sắc đẹp". Sau đó, Quỳnh Nga đảm nhận vị trí MC trong chung kết Miss Charm 2023 cùng MC Phương Mai.

Quỳnh Nga tự nhận bản thân là mẫu người phụ nữ độc lập. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng hiện tại cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.