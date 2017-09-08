Quang Lê chắc chắn sẽ sốc nặng khi thấy Duy Mạnh chụp ảnh với Thanh Bi trong tư thế này

Hậu trường 08/09/2017 14:06

Cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh ca sĩ Duy Mạnh đang đang vòng tay ôm người yêu cũ của Quang Lê và một cô gái lạ. Điều đáng nói là bàn tay của Duy Mạnh dường như đã đặt sai vị trí khiến ai nhìn vào cũng phải hết hồn.

Trong ảnh, Duy Mạnh ăn diện khá bảnh bao đứng ở giữa hai cô gái xinh đẹp. Nhiều người nhanh chóng nhận ra một trong hai cô gái chính Thanh Bi - người yêu cũ của Quang Lê. Vân Điệp của Người phán xử ăn mặc rất gợi cảm, để lộ vòng 1 nở nang và khoe đôi chân dài gợi cảm trong chiếc váy xẻ đùi.

Duy Mạnh vốn nổi tiếng là ca sĩ đào hoa khi không thiếu các cô gái vây quanh, nhưng đào hoa đến mức được Thanh Bi cho đặt tay lên cả vòng 1 để chụp ảnh như thế này thì thật là quá “bá đạo”.

Quang Lê chắc chắn sẽ sốc nặng khi thấy Duy Mạnh chụp ảnh với Thanh Bi trong tư thế này - Ảnh 1
Bức ảnh Duy Mạnh đặt tay lên vòng 1 của Thanh Bi khiến mạng xã hội dậy sóng - Ảnh: Internet 

“Trời ơi, xem cái tay của Duy Mạnh kìa. Quang Lê không thích điều này đâu” - Một fan bình luận hài hước.

Tuy nhiên, ngay sau đó nam ca sĩ gốc Hải Phòng đã đăng tải bức ảnh gốc để minh oan cho mình. Theo tấm hình mà Duy Mạnh chia sẻ thì bàn tay của anh đặt ở phần eo của Thanh Bi, chứ không phải ở phần ngực.

Quang Lê chắc chắn sẽ sốc nặng khi thấy Duy Mạnh chụp ảnh với Thanh Bi trong tư thế này - Ảnh 2
Duy Mạnh nhanh chóng đăng ảnh gốc để thanh minh - Ảnh: FBNV

Hóa ra, đây chỉ là sản phẩm của một “thánh Photoshop” nào đó. Có lẽ vì muốn trêu ghẹo “thánh chửi” Duy Mạnh nên người này đã cố tình biến hóa vị trí của bàn tay để gây hiểu lầm. 

Quang Lê chắc chắn sẽ sốc nặng khi thấy Duy Mạnh chụp ảnh với Thanh Bi trong tư thế này - Ảnh 3
Bức ảnh gốc được Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Quang Lê Duy Mạnh Thanh Bi

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