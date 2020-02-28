Quang Hà tiết lộ từng nhận cát sê gần nửa tỷ, khoe gia tài 70 tỷ đồng gồm nhiều nhà mặt phố

Hậu trường 28/02/2020 11:32

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Quang Hà có khối tài sản 'khủng' nhiều người mơ ước. Ngoài thu nhập từ việc đi hát, anh còn sở hữu nhiều bất động sản.

Tham gia một chương trình truyền hình mới đây, ca sĩ Quang Hà khiến mọi người xuýt xoa bởi khối tài sản triệu đô tích lũy được sau 20 năm ca hát. Giọng ca "Trăm năm không quên" cho biết, anh không bao giờ đếm xem bản thân có bao nhiêu tiền. Quang Hà chỉ biết mình có một biệt thự trị giá 1 triệu USD tại Hà Nội, cùng 2 căn nhà mặt tiền ở TP. Hồ Chí Minh. Là người dẫn dắt chương trình này, đạo diễn Lê Hoàng cũng không khỏi giật mình.

"Nhà triệu đô khoảng 24 tỷ, 2 căn nhà mặt tiền cũng khoảng 2 triệu đô nữa. Vậy tính sơ sơ Quang Hà có 3 triệu đô, là khoảng 70 tỷ”, đạo diễn Lê Hoàng ước tính.

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Quang Hà lọt top những nghệ sĩ giàu có trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Để có được cơ ngơi như hiện tại, giọng ca 39 tuổi đã nỗ lực rất nhiều. Anh chăm chỉ làm việc, không nề hà bất kỳ một show diễn nào. Nhờ điều này mà Quang Hà được khán giả yêu mến, bầu show tin tưởng. Thời điểm huy hoàng nhất, anh từng nhận mức cát sê lên đến 450 triệu và 2 ngàn USD tiền bo.

Dù đã có chỗ đứng trong showbiz nhưng anh chưa bao giờ tự đánh giá bản thân đang ở hạng nào. Nam ca sĩ chỉ thích là một ca sĩ được mọi người yêu mến, không muốn cho mình bất kỳ danh xưng "ông hoàng bà chúa" nào.

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Ở tuổi 39, Quang Hà sở hữu gia tài đồ sộ nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet

Anh cho biết thêm: "Không phải làm nghệ thuật là sung sướng, đừng nghĩ ở trên đỉnh vinh quang là dễ dàng. Cái gì cũng phải trải qua hàng loạt khó khăn. Có những chương trình tôi diễn không lấy tiền, thậm chí còn tốn tiền để đầu tư cho tiết mục nhưng tôi vẫn diễn”.

Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Quang Hà vẫn không quên những khó khăn thuở mới vào nghề. Có thời điểm, anh phải hát liên tục 37 bài trong một tuần nhưng chỉ được trả công 50 ngàn đồng. 

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