Quảng cáo sữa ngoại với lời lẽ tâng bốc quá đà bị CĐM bóc phốt, Thủy Tiên xóa bài trong 'một nốt nhạc' nhưng hình như 'thiếu gì đó'

Sau khi hé lộ đôi chút về vẻ ngoài của con gái Bánh Gạo, Thủy Tiên bất ngờ có bài đăng dài quảng cáo sữa của nhãn hiệu nước ngoài kèm theo những dòng review tâng bốc tận mây xanh.

Mới đây, Thủy Tiên gây bất ngờ khi đăng ảnh khoe 1 phần góc nghiêng của con gái Bánh Gạo. Vốn kín tiếng và nhất quyết giấu con nên động thái này của nữ ca sĩ khiến CĐM không khỏi xôn xao, bàn tán. Tuy nhiên, trong bức ảnh bà xã Công Vinh đăng tải có xuất hiện hình ảnh của 1 hộp sữa "lạ" kèm bài viết với nội dung quảng cáo cho nhãn hiệu sữa trong bức ảnh chụp con gái. Lúc này nhiều người mới vỡ lẽ giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đang PR trá hình cho sản phẩm này.

Đáng chú ý, lời lẽ trong bài quảng cáo sữa của Thủy Tiên bị nhận xét là phóng đại, nói quá khi tâng bốc sản phẩm quá đà và không biết do vô tình hay cố ý, nữ ca sĩ đã "dìm" sản phẩm nội địa xuống. Cụ thể, trong bài đăng, Thủy Tiên viết: "Xưa giờ Tiên cũng nghĩ đơn giản là sữa tươi nào trên thị trường cũng như nhau, nhưng bây giờ nhờ xem video của Kính Hiển Vi mà phát hiện sữa D.L. sạch vượt cả chuẩn Việt Nam luôn". Thủy Tiên khoe ảnh con gái - Ảnh chụp màn hình Bài đăng kèm theo với nội dung quảng cáo sữa ngoại - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, CĐM đã tỏ thái độ không bằng lòng với câu từ của Thủy Tiên. Nhiều người cho rằng bà xã Công Vinh đã có những phát ngôn không đúng sự thật. Bên cạnh đó, "sạch vượt cả chuẩn Việt Nam" mà Thủy Tiên đề cập chỉ là quan điểm cá nhân của cô, không qua kiểm định đàng hoàng nên không thể tùy tiện đăng tải như vậy. Không những thế, một số cư dân mạng còn chỉ ra điểm "đáng ngại" thiếu kiến thức của nữ ca sĩ. Cụ thể, trong sữa tươi có rất nhiều vi sinh có lợi, bởi vậy dùng sữa tiệt trùng 100% như quảng cáo của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc có sạch nhưng chưa hẳn đã mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Không những thế, hành động của nữ ca sĩ còn bị một số người chỉ trích vì cho rằng cô có tâm lý sính ngoại, ưu tiên hàng ngoại nhập với giá cao hơn và khẳng định chất lượng tốt hơn hàng Việt Nam. Bà mẹ 1 con nhận nhiều chỉ trích vì tâm lý sính ngoại - Ảnh chụp màn hình Ngay sau khi bị cư dân mạng "ném đá" vì quảng cáo nhưng không tìm hiểu, bà xã Công Vinh đã âm thầm xóa bài đăng và hình ảnh con gái. Tuy nhiên, khác với những nghệ sĩ khi vướng phải ồn ào quảng cáo sản phẩm sẽ đăng xin lỗi, Thủy Tiên cho "bay màu" bài PR nhưng không kèm theo bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào. Hành động im lặng xóa bài coi như đã giải quyết xong của nữ ca sĩ khiến dư luận không mấy bằng lòng vì là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì khi đăng tải thông tin sản phẩm không chính xác nên đính chính và xin lỗi để khán giả không bị nhầm lẫn.

'Vua nhạc sàn' Lương Gia Huy động viên Thủy Tiên nhưng lại gây tranh cãi khi chê 'dân trí thấp', phải sửa bình luận tới 3 lần Trưa nay, Thủy Tiên đã có bài đăng trần tình về việc cô bị tố ăn chặn tiền từ thiện để lấy vốn xây biệt thự. Bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ, "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy đã để lại bình luận động viên nhưng lại khiến CĐM "nổi giận" vì lời lẽ mang tính chất "vơ đũa cả nắm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-cao-sua-ngoai-voi-loi-le-tang-boc-qua-da-bi-cdm-boc-phot-thuy-tien-xoa-bai-trong-mot-not-nhac-nhung-hinh-nhu-thieu-gi-do-410558.html