Hai vợ chồng nghệ sĩ Dạ Thảo và Vĩnh Thanh từng có một quãng thời gian vô cùng gian truân khi bị "ăn chặn" tiền thù lao và lo mải mê mưu sinh mà để mất cả hai người con.

Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng, hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Dạ Thảo và Vĩnh Thanh đã có dịp hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân và con đường làm nghề đầy gian truân của mình. Theo đó, cặp đôi quen biết nhau trong một lần đi xem đờn ca tài tử và tiến tới hôn nhân vào 3 tháng sau, suốt 46 năm hôn nhân cả hai đã cùng trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi. Hại nghệ sĩ cải lương Dạ Thảo và Vĩnh Thanh trải lòng về con đường làm nghề gian truân - Ảnh: Internet Trong đoàn cải lương khi đó, nghệ sĩ Vĩnh Thanh đảm nhận vai kép mùi (kép chánh), còn Dạ Thảo có thể hát được đa dạng hơn khi mùi, khi lẳng. Tuy nhiên, con đường làm nghệ thuật của cả hai người đều không hề suôn sẻ.

Nghệ sĩ Vĩnh Thanh chia sẻ, ông luôn chạnh lòng vì bản thân đã không gặt hái được nhiều thành tựu như những gì bản thân ao ước, đồng thời vì gánh nặng mưu sinh mà phải chấp nhận đi diễn ở các đoàn xa trung tâm. “Hồi đó, tôi cũng thấy mình trẻ đẹp, ca tốt, cũng được giới thiệu đến những đoàn cao cấp hơn nhưng thực sự mà nói tiền cát-sê ở đấy lại không bằng các đoàn ở tỉnh.” - nghệ sĩ Vĩnh Thanh bọc bạch.

Nghệ sĩ Dạ Thảo khóc nức nở kể lại thời bị quỵt tiền thù lao - Ảnh: Internet Sau khi Dạ Thảo sinh con thứ hai, cả hai vợ chồng bà đi hát cho đoàn Lý Sang ở Gia Lai, kế tiếp chạy qua ngã ba Phú Tài để diễn cho đoàn Phước Hưng. Kể tới đây, nữ nghệ sĩ rơm rớm nước mắt, bà khẳng định đây là chuyến đi mà cả đời cũng không thể nào quên được. “Ở đoàn Lý Sang, có một chị nấu cơm cho tôi mượn 30.000 đồng rồi hai vợ chồng tôi sang đoàn Phước Hưng. Khi đó, đoàn dọn vô trong chỗ nào xa xôi lắm. Đêm đó tôi hát xong xuôi ra nhận lương thì chị này mới ngồi ngay chỗ phát tiền, chị trừ hết trơn không chừa tôi được năm mươi xu nữa. Thêm một cái nữa là xã đem giấy xuống yêu cầu cho hai vợ chồng rời đoàn.” - Dạ Thảo cho biết. Tuy nhiên, sau đó cả hai vợ chồng Dạ Thảo đều được mời ở lại để cộng tác với đoàn, nhưng diễn tới đêm thứ tư thì trời mưa nên cả hai người đành phải xin đi nhờ xe hàng để về nhà. Nghệ sĩ Dạ Thảo tự trách bản thân khi mải kiếm tiền mà không dành thời gian cho hai người con của mình - Ảnh: Internet Bên cạnh nỗi khó khăn khi đi diễn, điều khiến cả hai vợ chồng nghệ sĩ cải lương này hối hận nhất chính là mải kiếm tiền mà không có thời gian dành cho con cái. Dạ Thảo cho hay, vì phải kiếm tiền, cả hai người phải giao con cho ông bà chăm sóc, tuy nhiên cũng vì thiếu vắng sự quan tâm từ đấng sinh thành mà cả hai đều đi vào con đường tệ nạn, trong quá trình cai nghiện thì lần lượt qua đời. “Hai vợ chồng có hai đứa con mà giờ đi hết trơn.” - nghệ sĩ Dạ Thảo nói trong nước mắt.

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