Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Mới đây, vào chiều ngày 24/6, Lý Bình - chồng ca sĩ Phương Trinh Jolie - cho biết cô đã sinh mổ con trai nặng 3 kg lúc 13h chiều nay tại một bệnh viện quốc tế. Nam diễn viên cho biết vợ anh chuyển dạ lúc rạng sáng nay nên cả nhà lập tức đưa cô nhập viện.

Ban đầu, Phương Trinh Jolie muốn sinh thường nhưng không được nên đến đầu giờ chiều, cô được chuyển vào phòng mổ để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và bé. Lý Bình cho hay: "Bác sĩ đỡ đẻ cho Phương Trinh Jolie nói đây là ca mổ khó và nguy hiểm".

Trong suốt quá trình Phương Trinh Jolie nhập viện, Lý Bình luôn ở bên cạnh để động viên tinh thần và chăm sóc vợ. Ông xã Phương Trinh Jolie nói đã đặt tên cho con trai mới chào đời, nhưng phải đợi vợ tỉnh lại rồi mới thông báo đến khán giả: "Tôi tôn trọng cô ấy, muốn cô ấy khoẻ hẳn rồi cả hai cùng công khai tên bé cho mọi người".

Ông xã Phương Trinh Jolie nói đã đặt tên cho con trai mới chào đời, nhưng phải đợi vợ tỉnh lại rồi mới thông báo đến khán giả

Phương Trinh Jolie đã sinh một bé gái cách đây 10 năm. Lần mang thai thứ 2 này, cô và chồng quyết định áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

"Tôi phải kích trứng 2 lần mới đủ lượng trứng bắt đầu tạo phôi. Lần 1 tôi chỉ kích được 4 trứng, đây là con số rất ít và bác sĩ động viên tôi làm lần nữa. Mỗi lần kích trứng, tôi phải tiêm, có thể đến phòng khám hoặc đến trạm y tế để nhờ tiêm. Do tôi có học về điều dưỡng nên chọn cách tự tiêm ở nhà, mỗi lần tiêm, tôi thấy rất nhẹ nhàng, đi khám tâm lý cũng thoải mái. Sau 2 lần thì tôi hút được 10 trứng, sau đó bắt đầu công đoạn tạo phôi, tôi chỉ tạo được 5 phôi tốt nhất. Tôi cấy 1 phôi vào cơ thể và để dành trữ số còn lại để sau này nếu có điều kiện, cơ thể còn đủ khoẻ mạnh thì sẽ tiếp tục sinh con" - Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Phương Trinh Jolie và con gái đầu lòng

Phương Trinh Jolie thông báo mang bầu lần 2 vào hồi tháng 11 năm ngoái. Lần mang thai này với cô hơi vất vả vì vợ chồng "thả" hơn một năm, phải nhờ y khoa can thiệp mới dính bầu. Cô tiết lộ Lý Bình khóc khi cầm que thử thai. Thời gian qua, nam diễn viên đưa đón con gái riêng của vợ đi học, giành làm hết việc nhà và chăm sóc vợ bầu từng ly từng tí.

Gia đình nhỏ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình

Những ngày cuối thai kỳ, Phương Trinh Jolie nói cô tăng gần 15 kg. Cô được một bác sĩ dinh dưỡng tư vấn để đảm bảo chỉ nạp những chất cần thiết cho em bé, không ăn quá nhiều, tránh tăng cân mất kiểm soát. Nữ ca sĩ cho biết cô tập yoga đều đặn ba buổi mỗi tuần nên sức khỏe dẻo dai, tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng.