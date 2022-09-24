Phớt lờ scandal lớn trong sự nghiệp, Hồng Đăng ung dung tận hưởng cuối tuần trong biệt thự sang chảnh

Trong không gian "mướt mắt" với cây xanh, đồ ăn thịnh soạn, Hồng Đăng âu yếm thú cưng thoải mái tận hưởng chiều thu Hà Nội.

Kể từ khi trở về nước sau thời gian vướng lùm xùm tại Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng vẫn tỏ ra thoải mái. Thời gian gần đây, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Mới đây, chiều 24/9, Hồng Đăng đã cập nhật hình ảnh mới thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, anh đang thư giãn ngày cuối tuần trong biệt thự 3 mặt tiền của mình: "Chút quà chiều đón mùa thu Hà Nội".

Hồng Đăng khoe ngày cuối tuần sang chảnh.

Bỏ ngoài tai những tin đồn tiêu cực về mình, nam diễn viên khoe ảnh ngồi bên mâm đồ ăn thức uống thịnh soạn, ôm thú cưng, đón chiều thu Hà Nội. Hình ảnh vui vẻ, hưởng thụ của Hồng Đăng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bên dưới bài viết, diễn viên "Người phán xử" còn thoải mái nói chuyện, tương tác vui vẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều bạn bè lẫn fan không ngại ngần bày tỏ sự ủng hộ và động viên tinh thần dành cho nam diễn viên.

Sau khi về nước và trở lại mạng xã hội, Hồng Đăng tích cực chia sẻ nhiều hình ảnh cá nhân cũng như khoảnh khắc vui vẻ, tụ họp bên bạn bè

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