Phong cách đời thường gây chú ý của 'nữ hoàng điền kinh' Nguyễn Thị Oanh

Đông đảo khán giả bất ngờ với phong cách ăn mặc đời thường vô cùng giản dị nhưng không kém phần nữ tính của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh đang là một cái tên gây mạng xã hội trong những ngày vừa qua khi đoạt bốn HCV ở SEA Games 32. Với những thành tích vang dội, cuộc sống thường ngày của cô cũng được chú ý nhanh chóng, nhất là về phong cách ăn mặc của cô, khi tập luyện cô lựa chọn trang phục thoải mái, nữ tính ở đời thường. Nguyễn Thị Oanh đang là một cái tên gây mạng xã hội trong những ngày vừa qua khi đoạt bốn HCV ở SEA Games 32. Ngày 12/5, Nguyễn Thị Oanh là cô gái về đích đầu tiên nội dung 10.000m nữ tại SEA Games 32. Cô đã góp phần gia tăng số HCV lên bốn sau thành công tại nội dung 5.000 m ngày 8/5, 1.500 m và 3.000m vượt chướng ngại vật cùng trong ngày 9/5.



Ngày 12/5, Nguyễn Thị Oanh là cô gái về đích đầu tiên nội dung 10.000m nữ tại SEA Games 32. Được biết, Nguyễn Thị Oanh quê Bắc Giang, 28 tuổi. Từ năm 2016 đến nay, Nguyễn Thị Oanh được giới chuyên môn nhận xét tiến bộ, dần trở thành ngôi sao số một của điền kinh trong nước và khu vực ở cự ly trung bình. Tính đến thời điểm hiện tại, cô có tổng 12 HCV SEA Games, chỉ kém đàn chị Nguyễn Thị Huyền - người đang sở hữu 13 HCV. Nguyễn Thị Oanh cao 1,53 m, nặng 50 kg, được giới chuyên môn nhận xét có sức bền đáng kinh ngạc. Gu mặc của cô thường hướng tới sự đơn giản, năng động trong lúc tập luyện. Cô thường xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, khoe cơ bụng trong trang phục thể thao. Ngoài ra cô cũng yêu thích kết hợp áo khoác phong cách thể thao, dáng rộng.

Gu mặc của cô thường hướng tới sự đơn giản, năng động trong lúc tập luyện. Cô thường xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, khoe cơ bụng trong trang phục thể thao. Ngoài ra cô cũng yêu thích kết hợp áo khoác phong cách thể thao, dáng rộng. Rời không gian tập luyện, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng 'biến hình', thể hiện hình ảnh tuổi 28 qua loạt váy áo nữ tính. Cô được chú ý khi mặc đầm dáng maxi bèo nhún phần vai khi du lịch biển. Ngoài ra, tủ đồ của cô cũng có sự xuất hiện của váy cắt xẻ, đầm ôm body gợi cảm, đầm dây giúp tôn được hình thể khỏe khoắn. Rời không gian tập luyện, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng 'biến hình', thể hiện hình ảnh tuổi 28 qua loạt váy áo nữ tính. Cô mặc đầm ôm body gợi cảm trong chuyến du lịch. Ngoài ra, tủ đồ của cô cũng có sự xuất hiện của váy cắt xẻ. Tháng 3/2023 tại Cống Hiến 2023, Nguyễn Thị Oanh lựa chọn phong cách sang trọng. Cô mặc áo lửng, phối quần baggy nhận giải "Gương mặt thể thao của năm". Cô mặc áo lửng, phối quần baggy nhận giải "Gương mặt thể thao của năm". Khi ra sân bay khởi hành ra nước ngoài thi đấu cùng đoàn thể thao nước nhà cô diện đồng phục gồm sơ mi, quần tây, áo vest thanh lịch. Khi ra sân bay khởi hành ra nước ngoài thi đấu cùng đoàn thể thao nước nhà cô diện đồng phục gồm sơ mi, quần tây, áo vest thanh lịch.

Cuộc sống ít ai biết về Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV chỉ trong 20 phút: Xót xa lương tháng 7 triệu đồng, bán hàng online để tăng thu nhập Vào ngày 9/5, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành cú đúp HCV ở môn điền kinh SEA Games 32. Đáng chú ý, phần thi chung kết 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật mà VĐV 38 tuổi tham dự chỉ cách nhau 20 phút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-cach-doi-thuong-gay-chu-y-cua-nu-hoang-dien-kinh-nguyen-thi-oanh-581732.html