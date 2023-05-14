Phong cách đời thường gây chú ý của 'nữ hoàng điền kinh' Nguyễn Thị Oanh

Đông đảo khán giả bất ngờ với phong cách ăn mặc đời thường vô cùng giản dị nhưng không kém phần nữ tính của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.
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Nguyễn Thị Oanh đang là một cái tên gây mạng xã hội trong những ngày vừa qua khi đoạt bốn HCV ở SEA Games 32. Với những thành tích vang dội, cuộc sống thường ngày của cô cũng được chú ý nhanh chóng, nhất là về phong cách ăn mặc của cô, khi tập luyện cô lựa chọn trang phục thoải mái, nữ tính ở đời thường.
Ngày 12/5, Nguyễn Thị Oanh là cô gái về đích đầu tiên nội dung 10.000m nữ tại SEA Games 32. Cô đã góp phần gia tăng số HCV lên bốn sau thành công tại nội dung 5.000 m ngày 8/5, 1.500 m và 3.000m vượt chướng ngại vật cùng trong ngày 9/5.
Được biết, Nguyễn Thị Oanh quê Bắc Giang, 28 tuổi. Từ năm 2016 đến nay, Nguyễn Thị Oanh được giới chuyên môn nhận xét tiến bộ, dần trở thành ngôi sao số một của điền kinh trong nước và khu vực ở cự ly trung bình. Tính đến thời điểm hiện tại, cô có tổng 12 HCV SEA Games, chỉ kém đàn chị Nguyễn Thị Huyền - người đang sở hữu 13 HCV.
Nguyễn Thị Oanh cao 1,53 m, nặng 50 kg, được giới chuyên môn nhận xét có sức bền đáng kinh ngạc. Gu mặc của cô thường hướng tới sự đơn giản, năng động trong lúc tập luyện. Cô thường xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, khoe cơ bụng trong trang phục thể thao. Ngoài ra cô cũng yêu thích kết hợp áo khoác phong cách thể thao, dáng rộng.
Rời không gian tập luyện, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng 'biến hình', thể hiện hình ảnh tuổi 28 qua loạt váy áo nữ tính. Cô được chú ý khi mặc đầm dáng maxi bèo nhún phần vai khi du lịch biển. Ngoài ra, tủ đồ của cô cũng có sự xuất hiện của váy cắt xẻ, đầm ôm body gợi cảm, đầm dây giúp tôn được hình thể khỏe khoắn.
Tháng 3/2023 tại Cống Hiến 2023, Nguyễn Thị Oanh lựa chọn phong cách sang trọng. Cô mặc áo lửng, phối quần baggy nhận giải "Gương mặt thể thao của năm".
Khi ra sân bay khởi hành ra nước ngoài thi đấu cùng đoàn thể thao nước nhà cô diện đồng phục gồm sơ mi, quần tây, áo vest thanh lịch.