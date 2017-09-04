Phan Như Thảo bức xúc cho rằng, các nick ảo của Ngọc Thuý lại tiếp tục kiếm chuyện gây sự khi thẳng tay report các bài viết của cô và bạn bè trên Facebook.

Theo chân dài Cà Mau, bài viết tố cáo Ngọc Thúy là "con đàn bà đê tiện" gây bão trước đó của cô đã liên tục bị các nick ảo tấn công, report khiến Facebook phải can thiệp gỡ bỏ bài viết này. Thậm chí, các bài viết khác liên quan đến vợ cũ đại gia Đức An đều bị những nick ảo này quấy rối suốt mấy ngày qua.

"Nói nghe nè, không phải tự nhiên mà bài em vạch mặt “con đàn bà đê tiện” bị mất được nhen. Cũng không phải các nick có bài tố cáo, vạch mặt kẻ đê tiện lần lượt bị report nhen. Sao phải xoắn, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm" - bà mẹ một con bức xúc. Phan Như Thảo lại một lần nữa khẳng định, chính Ngọc Thuý chứ không ai khác là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Cô nhắn gửi đàn chị có gan làm thì hãy có gan đứng ra chịu mũi dùi công kích của dư luận, chứ không nên núp bóng đằng sau những tài khoản vô danh kia mà người ta khinh. Để đáp trả Phan Như Thảo, Ngọc Thuý cũng đăng tải một bức hình khoe khéo đôi chân dài miên man cùng dòng chú thích đầy ẩn ý. Cựu người mẫu dùng một icon để giấu tên người được đề cập và nhắn nhủ Phan Như Thảo đừng có đoán bừa khi không có chứng cứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-nhu-thao-lai-nhan-gui-ngoc-thuy-co-gan-an-cap-ma-khong-co-gan-chiu-don-ha-232831.html