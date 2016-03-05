Trải qua nhiều sóng gió cùng với những ồn ào dị nghị của người đời, Phan Hiển - Khánh Thi đã xây dựng hạnh phúc bên nhau cùng chăm lo cho con trai là bé Kubi. Cuộc sống đang ấm êm bên nhau, bất ngờ mới đây Phan Hiển khiến những người yêu mến cặp đôi lo lắng khi chia sẻ tâm trạng "đang cảm thấy cô đơn" cùng dòng chia sẻ đầy âu lo: "Có được hạnh phúc là một điều rất khó. Khi có được rồi thì mới biết giữ được nó còn khó hơn. Sợ mình không giữ được quá".

Ngay sau khi chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng, nhiều người đặt câu hỏi rằng gia đình Phan Hiển và Khánh Thi đang gặp trục trặc. Phải chăng Phan Hiển đang lo sợ sẽ không giữ được hạnh phúc với Khánh Thi?

Trước status của Phan Hiển, đã có những lời động viên của người hâm mộ được gửi tới ông bố 9X. Phần đông ý kiến lo lắng cho rằng tâm trạng của Phan Hiển có liên quan đến tổ ấm của anh và Khánh Thi và mong anh suy nghĩ kỹ.



"Người đàn ông của năm ơi, cố găng lên nhé không được buông tay đâu hạnh phúc rất khó tìm đấy. Tôi luôn chúc cho gia đình của bạn ngập tràn tiếng cười."



"Vợ chồng đã xác định thương nhau, trong cuộc sống chín bỏ làm mười, không có ai nắm tay từ sáng đến tối, có những lúc dữ dội rồi lại dịu êm. Hãy cố lên em!"



"Chuyện tình yêu vợ chồng cái gì cũng qua được nếu có tình yêu thương. Nếu không yêu nữa thì chỉ cần 1 chuyện nhỏ cũng xa nhau. Có tình yêu thương thì chuyện to thành nhỏ, nhỏ thì như không có. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua được hết. Nghĩ kỹ trước khi quyết định, nhất là còn KuBi dễ thương kìa!"

Thậm chí, một fan nhắn nhủ Phan Hiển: "Có được KuBi là có tất cả, đừng vì chút cái tôi của mình mà làm đổ vỡ hạnh phúc lâu đài mà ba mẹ KuBi xây dựng lượm lặt từng chút một mới có được...Cố lên nhé ba mẹ yêu của KuBi...! Đừng để KuBi đẹp trai giống ba Hiển bị thiệt thòi nhé..! Hay "Cuộc sống phải có lúc thăng, lúc trầm mà bạn, cố lên nào chàng trai, vì một gia đình hạnh phúc ở tương lai". "Vợ chồng đã xác định thương nhau, trong cuộc sống chín bỏ làm mười, không có ai nắm tay từ sáng đến tối, có những lúc dữ dội rồi lại dịu êm. Hãy cố lên em!".

"Chỉ cần nhìn vào một ưu điểm của người ấy. 9 khuyết điểm kia đừng nhìn thì sống nhẹ nhàng hạnh phúc hơn."