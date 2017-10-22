Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt

Hậu trường 22/10/2017 07:02

Tuy trùng tên nhưng những mỹ nhân này lại có mỗi người một số phận riêng. Người được chồng yêu chiều, gia đình hạnh phúc, người lại khổ và lận đận vì đường chồng con.

Cùng sở hữu nét đẹp quyến rũ và thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, 3 cái tên Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà là những mỹ nhân rất tài năng và nổi tiếng. Tuy vậy, họ lại có số phận khá khác biệt. Trong khi Tăng Thành Hà từ “Lọ Lem” trở thành “bà hoàng” với cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà lại khá trắc trở trong cuộc sống hôn nhân.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Tăng Thanh Hà

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 1
Vẻ đẹp thuần khiết khiến nhiều người thương nhớ của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến khi tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách. Sở hữu sắc đẹp thánh thiện, cô được xem là “Ngọc nữ” của màn ảnh Việt

Sau khi kết hôn với thiếu gia Louis Nguyễn, cô lui về hậu trường vun vén cho gia đình nhỏ. Cô và ông xã thường xuất hiện tình tứ với nhau tại các sự kiện và ngoài đời thường khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Là người có xuất thân trong một gia đình khó khăn, khi làm vợ của Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà như trở thành “bà hoàng” với cuộc sống gia đình hạnh phúc, được chồng và gia đình chồng yêu chiều.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 2

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 3
Những hình ảnh tình cảm của cô và chồng đại gia minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Hiện tại đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ, Tăng Thanh Hà có cuộc sống an nhàn bên chồng con. Những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm của nữ diễn viên và chồng luôn khiến nhiều người ghen tị bởi độ lãng mạn như ngày mới yêu.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 4
Không khoe ảnh cận mặt con nhưng nhìn những hình ảnh như thế này cũng đủ thấy Hà Tăng đang có cuộc sống hạnh phúc thế nào - Ảnh: Internet

Con đường tình cảm đầy thăng trầm của Hồ Ngọc Hà

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà xinh đẹp quyến rũ xứng danh với mỹ nhân hàng đầu showbiz hiện nay - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà sở hữu nhan sắc đẹp lạ cùng giọng hát khá độc đáo, khiến cô trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất hiện nay. Tài năng, nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có, nhưng con đường tình ái của Hồ Ngọc Hà lại gặp khá nhiều lận đận. Trải qua nhiều mối tình và đã có một người con trai nhưng cô vẫn chưa một lần được mặc váy cưới chính thức.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 6
Cậu con trai Subeo của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ đã lớn thế này rồi - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà từ có ồn ào tình cảm với nhiều người đàn ông, nhưng nổi bật nhất vẫn là cuộc tình với đại gia Cường Đô la. Khoảng thời gian 5 năm chung sống với vị đại gia này khiến Hồ Ngọc Hà hạnh phúc nhưng cũng lao đao không kém. Quả ngọt là cậu con trai Subeo ra đời, nhưng sau cùng cả cô và Cường Đô la không thể ở bên nhau và đã chia tay. 

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 7
Gia đình 3 người hạnh phúc một thời của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà lại bị tẩy chay rộng rãi khi có thông tin cô hẹn hò với một vị đại gia đã có vợ. Sau một thời gian, nữ ca sĩ được cho là đã chia tay với người này.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 8
Những hình ảnh này khiến Hồ Ngọc Hà lao đao một thời vì qua lại với người đã có vợ - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên Kim Lý đã bén duyên với nhau khi cùng xuất hiện trong MV “Cả một trời thương nhớ”. Hiện tại cô đang hạnh phúc bên tình trẻ và vẫn chăm sóc cho cậu con trai Subeo.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 9
Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương nhưng ai cũng biết là Kim Lý và Hồ Ngọc Hà là cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Thân Thúy Hà

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 10
Bà mẹ đơn thân xinh đẹp Thân Thúy Hà - Ảnh: Internet

Là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, cô được công nhận thực lực khi tham gia diễn xuất và đạo diễn. Sau cuộc tình không thành với nam ca sĩ Tuấn Hưng, cô lấy chồng và sinh con. Sau 2 năm kết hôn, cuộc hôn nhân này tan vỡ và cô ngậm ngùi làm mẹ đơn thân. Thân Thúy Hà cho thấy bản lĩnh của một người mẹ khi một mình chăm sóc cho cậu con trai Duy Anh hiện tại đã được 7 tuổi và phát triển sự nghiệp riêng. Cuộc sống hôn nhân lận đận khiến cô ngày càng mạnh mẽ hơn và hiện vẫn chưa có ý định tái hôn.

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 11

Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt - Ảnh 12
Con trai của Thân Thúy Hà giờ đã lớn và rất điển trai nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ - Ảnh: Internet

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