Phận đời thăng trầm, người sướng kẻ khổ vì đường chồng con của 3 mỹ nhân cùng tên Hà của showbiz Việt

Cùng sở hữu nét đẹp quyến rũ và thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, 3 cái tên Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà là những mỹ nhân rất tài năng và nổi tiếng. Tuy vậy, họ lại có số phận khá khác biệt. Trong khi Tăng Thành Hà từ “Lọ Lem” trở thành “bà hoàng” với cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà lại khá trắc trở trong cuộc sống hôn nhân.

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến khi tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách. Sở hữu sắc đẹp thánh thiện, cô được xem là “Ngọc nữ” của màn ảnh Việt

Sau khi kết hôn với thiếu gia Louis Nguyễn, cô lui về hậu trường vun vén cho gia đình nhỏ. Cô và ông xã thường xuất hiện tình tứ với nhau tại các sự kiện và ngoài đời thường khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Là người có xuất thân trong một gia đình khó khăn, khi làm vợ của Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà như trở thành “bà hoàng” với cuộc sống gia đình hạnh phúc, được chồng và gia đình chồng yêu chiều.

Hiện tại đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ, Tăng Thanh Hà có cuộc sống an nhàn bên chồng con. Những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm của nữ diễn viên và chồng luôn khiến nhiều người ghen tị bởi độ lãng mạn như ngày mới yêu.

Con đường tình cảm đầy thăng trầm của Hồ Ngọc Hà

Được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà sở hữu nhan sắc đẹp lạ cùng giọng hát khá độc đáo, khiến cô trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất hiện nay. Tài năng, nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có, nhưng con đường tình ái của Hồ Ngọc Hà lại gặp khá nhiều lận đận. Trải qua nhiều mối tình và đã có một người con trai nhưng cô vẫn chưa một lần được mặc váy cưới chính thức.

Hồ Ngọc Hà từ có ồn ào tình cảm với nhiều người đàn ông, nhưng nổi bật nhất vẫn là cuộc tình với đại gia Cường Đô la. Khoảng thời gian 5 năm chung sống với vị đại gia này khiến Hồ Ngọc Hà hạnh phúc nhưng cũng lao đao không kém. Quả ngọt là cậu con trai Subeo ra đời, nhưng sau cùng cả cô và Cường Đô la không thể ở bên nhau và đã chia tay.

Sau khi chia tay với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà lại bị tẩy chay rộng rãi khi có thông tin cô hẹn hò với một vị đại gia đã có vợ. Sau một thời gian, nữ ca sĩ được cho là đã chia tay với người này.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên Kim Lý đã bén duyên với nhau khi cùng xuất hiện trong MV “Cả một trời thương nhớ”. Hiện tại cô đang hạnh phúc bên tình trẻ và vẫn chăm sóc cho cậu con trai Subeo.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Thân Thúy Hà

Là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, cô được công nhận thực lực khi tham gia diễn xuất và đạo diễn. Sau cuộc tình không thành với nam ca sĩ Tuấn Hưng, cô lấy chồng và sinh con. Sau 2 năm kết hôn, cuộc hôn nhân này tan vỡ và cô ngậm ngùi làm mẹ đơn thân. Thân Thúy Hà cho thấy bản lĩnh của một người mẹ khi một mình chăm sóc cho cậu con trai Duy Anh hiện tại đã được 7 tuổi và phát triển sự nghiệp riêng. Cuộc sống hôn nhân lận đận khiến cô ngày càng mạnh mẽ hơn và hiện vẫn chưa có ý định tái hôn.