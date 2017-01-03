Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp

Hậu trường 03/01/2017 10:49

Người đẹp Phạm Băng Băng lại tiếp tục là trung tâm của truyền thông khi mới đây một loạt hình mới của cô được đăng tải.

Vốn nổi tiếng là một người có làn da trắng và gu ăn mặc cầu kỳ, Phạm Băng Băng luôn biết cách lựa chọn những bộ đồ phù hợp nhất với mình.

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 1
Trang phục nào mà Phạm Băng Băng lựa chọn đều rất đẹp mắt và phù hợp

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 2

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 3
Màu sắc hài hòa của bộ trang phục làm tôn vóc dáng và vẻ đẹp của Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 4
Ở mọi góc độ người đẹp đều vô cùng xinh đẹp

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 5

Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp - Ảnh 6
Vẻ đẹp quyến rũ của Phạm Băng Băng lại tiếp tục "gây thương nhớ"

Trong loạt hình mới nhất của nữ diễn viên họ Phạm dường như không thể tìm được một điểm trừ nào. Từ cách phối đồ tới màu sắc trang phục đều cho thấy sự hoàn mỹ và đồng thời cũng che được một vài nhược điểm trên cơ thể người đẹp.

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Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

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