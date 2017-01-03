Phạm Băng Băng lại tiếp tục “gây thương nhớ” vì quá đẹp

Người đẹp Phạm Băng Băng lại tiếp tục là trung tâm của truyền thông khi mới đây một loạt hình mới của cô được đăng tải.

Vốn nổi tiếng là một người có làn da trắng và gu ăn mặc cầu kỳ, Phạm Băng Băng luôn biết cách lựa chọn những bộ đồ phù hợp nhất với mình.

Trong loạt hình mới nhất của nữ diễn viên họ Phạm dường như không thể tìm được một điểm trừ nào. Từ cách phối đồ tới màu sắc trang phục đều cho thấy sự hoàn mỹ và đồng thời cũng che được một vài nhược điểm trên cơ thể người đẹp.

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