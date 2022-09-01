Ông xã kín tiếng của diễn viên Hồng Ánh: Hé lộ cuộc sống 'không con chung' trong 13 năm

Hậu trường 01/09/2022 19:20

Mới đây, nữ diễn viên Hồng Ánh hiếm hoi đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng lên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

Hồng Ánh là một trong những đạo diễn, diễn viên có tiếng của màn ảnh Việt. Cô quen mặt với khán giả qua nhiều dự án phim ảnh như Mùi ngò gai, Người đẹp Tây Đô, Thưa mẹ con đi, Trăng nơi đáy giếng, Mười, Đảo của dân ngụ cư. Ở tuổi 45, Hồng Anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng kín tiếng Nguyễn Thanh Sơn.

 

Hồng Ánh hiếm hoi đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng lên trang Facebook cá nhân. Nữ diễn viên hài hước viết: "Phía sau nụ cười của vợ là người chồng trẻ hơn vợ. Mình 'ghim' nha bạn Nguyễn Thanh Sơn! Hôm nay là ngày của bạn, mình cho bạn lên sóng".

Ông xã kín tiếng của diễn viên Hồng Ánh: Hé lộ cuộc sống 'không con chung' trong 13 năm - Ảnh 1Ông xã kín tiếng của diễn viên Hồng Ánh: Hé lộ cuộc sống 'không con chung' trong 13 năm - Ảnh 2
Sau 13 năm chung sống hạnh phúc, cả hai vẫn chứng minh được sự kiên định và viên mãn trong tình yêu của họ - Ảnh: FBNV

 

Chồng diễn viên Hồng Ánh tên thật Nguyễn Thanh Sơn. Anh là một nhà phê bình văn học, chuyên gia tư vấn thương hiệu, diễn giả và điều hành công việc kinh doanh riêng.

Vào năm 2009, cô kết hôn với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn sau 6 năm yêu và 3 năm sống thử. Trước khi đến với Hồng Ánh, Thanh Sơn từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Vậy nên, nữ diễn viên từng phải nhận nhiều lời chỉ trích "tiểu tam" xen ngang hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn âm thầm thầm chịu đựng 6 năm để Thanh Sơn ly hôn vợ. 

Ông xã kín tiếng của diễn viên Hồng Ánh: Hé lộ cuộc sống 'không con chung' trong 13 năm - Ảnh 3
Hồng Ánh và Thanh Sơn không có con chung sau 13 năm kết hôn - Ảnh: FBNV
Ông xã kín tiếng của diễn viên Hồng Ánh: Hé lộ cuộc sống 'không con chung' trong 13 năm - Ảnh 4
Nguyễn Thanh Sơn là diễn giả, nhà phê bình văn học và điều hành công việc kinh doanh riêng - Ảnh: Internet

Trải qua 13 năm hôn nhân, Hồng Ánh và Thanh Sơn vẫn không có con chung. Dẫu vậy, cuộc sống cả hai vẫn luôn mặn nồng, quan tâm, thấu hiểu nhau. Hồng Ánh được chồng ủng hộ trong việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cả hai dần chấp nhận, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Ngoài chăm sóc gia đình, Hồng Ánh tích cực tham gia các dự án phim ảnh.

Dù bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhiều khác biệt về sở thích, thói quen hay quan điểm, song cả Hồng Ánh và Thanh Sơn đều học cách tôn trọng và quan tâm đến nhau từ đó mới trở nên hòa hợp và bao dung. Chính vì vậy, dù đã kết hôn hơn chục năm và chưa có con cái, Hồng Ánh và Thanh Sơn cho đến nay vẫn hạnh phúc theo cách khiến người đời ngưỡng mộ. 

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