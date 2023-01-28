Động thái mới nhất của Shark Bình sau khi lộ ảnh về ra mắt gia đình Phương Oanh

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ dân mạng, nhiều người bình luận cho rằng Phương Oanh đã đưa Shark Bình về ra mắt gia đình dịp Tết Quý Mão 2023.

Mới đây, loạt ảnh Shark Bình - Nguyễn Hòa Bình về ra mắt gia đình diễn viên Phương Oanh trong dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều người chú ý. Trong ảnh, Phương Oanh mặc áo dài truyền thống, tóc búi cao. Nam doanh nhân mặc vest đen lịch lãm. Cả hai trông rất vui vẻ, thân thiết chụp ảnh cùng người thân. Đặc biệt, trong nhiều khung hình, cặp đôi còn đứng cạnh nhau, ôm ấp tình tứ.

Ngoài ra Shark Bình cũng hạn chế số người bình luận phía dưới bài đăng mới của mình, chỉ cho phép bạn bè và người thân để lại ý kiến.

Hình ảnh trong bài đăng mới nhất của Shark Bình - Ảnh: FBNV

Trước đó, cả hai cũng từng lộ ảnh đi du lịch nước ngoài với nhau. Trong những bức hình được bạn bè chia sẻ, Shark Bình và Phương Oanh luôn ở cạnh nhau nhưng không có những tương tác quá thân mật như trước kia. Nhiều người còn cho rằng Chủ tịch tập đoàn Công nghệ triệu đô đã đưa nữ diễn viên Hương vị tình thân ra mắt người thân, bạn bè ở nước ngoài. Sao nữ "Quỳnh búp bê" cũng được cho là đã cùng Shark Bình dự tiệc tất niên công ty của anh.

Hiện tại, Phương Oanh không còn xuất hiện trên các phim của VFC hay các chương trình giải trí của VTV. Song, cô bất ngờ trình làng MV ca nhạc của mình. Bạn bè và đồng nghiệp tiếp tục động viên người đẹp theo đuổi con đường mới. Còn Shark Bình cũng không còn nắm giữ vị trí tại công ty. Nam doanh nhân cho biết hiện tại mình chỉ tập trung cho các dự án từ thiện và viết sách.