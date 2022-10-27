Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận

Hậu trường 27/10/2022 20:34

Chủ tịch Miss Grand International tiếp tục có động thái “cà khịa” fan Việt khi đồng tình ý kiến để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023.

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2022 khép lại với màn đăng quang ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Brazil. Tuy nhiên, điều công chúng quan tâm hiện nay lại là những ồn ào liên quan đến cuộc thi này.

Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận - Ảnh 1
Chung kết Miss Grand International 2022 khép lại với màn đăng quang ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Brazil - Ảnh: Internet

Cụ thể, đại diện Việt Nam – Đoàn Thiên Ân bất ngờ dừng chân ở top 20, trong khi đại diện Thái Lan - Engfa Waraha có màn thể hiện kém hơn lại dành được ngôi vị Á Hậu 1 khiến dân tình không khỏi dậy sóng. Kể từ sau kết quả được đưa ra, trang Instagram của Miss Grand International bị dân tình đồng loạt ‘unfollow’ từ 6.5 triệu lượt theo dõi xuống còn 4,3 triệu lượt theo dõi khiến xôn xao dư luận.

Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận - Ảnh 2
Đại diện Việt Nam – Đoàn Thiên Ân bất ngờ dừng chân ở top 20, trong khi đại diện Thái Lan - Engfa Waraha có màn thể hiện kém hơn lại dành được ngôi vị Á Hậu 1 khiến dân tình không khỏi dậy sóng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn là phát ngôn của ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International ngay sau đó. Ông đã có chia sẻ thẳng thắn với truyền thông lý do khiến đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân out top mang hàm ý ‘body shaming’ người đẹp  "Thiên Ân hình thể không tốt, thế nên việc dừng chân ở top 20 là xứng đáng".

Tiếp đó, ông Nawat cho rằng Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to" nên không đáp ứng được tiêu chí hình thể. Ông còn nhấn mạnh thêm không thể gạch tên đại diện Thái Lan -  Engfa Waraha vì nếu không sẽ bị người Thái chỉ trích không phải fan của nước nhà.

Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận - Ảnh 3
Ông Nawat 'body shaming' Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to" - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngài chủ tịch cũng đăng nhiều story thể hiện thái độ “dằn mặt” trước công chúng Việt. Trang chủ chính thức của MGI trên Instagram đã hủy theo dõi Miss Grand Vietnam ngay lập tức sau khi lùm xùm xảy ra.

Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận - Ảnh 4
Ngài chủ tịch cũng đăng nhiều story thể hiện thái độ “dằn mặt” trước công chúng Việt - Ảnh: Internet

Không những thế, mới đây, Chủ tịch Miss Grand International tiếp tục có động thái “cà khịa” fan Việt. Cụ thể, một bài viết trên Fanpage Thái có nội dung như sau: "Việt Nam sẽ tự tổ chức Miss Grand International 2023 mà không có sự hỗ trợ nào như là 1 sự trừng phạt dành cho fan Việt Nam". Ngay lập tức, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện vị chủ tịch đã thả tim bên dưới bài viết. Động thái trên khiến nhiều người cho rằng ông đang có ý đồng tình ý kiến ‘Sẽ để Việt Nam tự tổ chức Miss Grand International 2023’.

Ông Nawat có động thái đồng tình để Việt Nam tự tổ chức MGI 2023 gây xôn xao dư luận - Ảnh 5
Ngài Nawat đồng tình ý kiến để Việt Nam tự tổ chức Miss Grand International 2023 mà không có sự hỗ trợ nào - Ảnh: Internet

Hành động trên gây bức xúc dư luận trước động thái không ngừng gây đả kích người hâm mộ của chủ tịch Miss Grand International cũng như lo lắng cho tình hình cuộc thi tổ chức ở Việt Nam vào năm 2023.

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