'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ

Hậu trường 19/10/2017 13:40

Dù "bận tối mắt tối mũi" nhưng Bi Rain vẫn xứng danh "Ông chồng của năm" vì hành động tuyệt vời này dành cho bà xã Kim Tae Hee.

Kể từ khi kết hôn vào đầu năm nay, Bi Rain đã được fan phong tặng là "Ông chồng của năm" bởi những hành động hết mực yêu thương, chiều chuộng bà xã Kim Tae Hee. 

'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Sau khi kết hôn với Kim Tae Hee, chàng "Hoàng tử mắt một mí" được liệt vào danh sách những "Ông chồng quốc dân" xứ Hàn - Ảnh: Internet

Mới đây, nam diễn viên, ca sĩ đã tham gia một buổi phỏng vấn tại Hong Kong, chia sẻ về sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân, thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm.

Bi Rain cho biết từ khi kết hôn với Kim Tae Hee, anh không chỉ ít tụ tập với bạn bè mà còn thường xuyên xung phong xuống bếp nhiều hơn. Nam ca sĩ chia sẻ rằng mình hay làm những món ăn ngon cho bà xã thưởng thức, chẳng hạn như bánh gạo chiên hay súp hải sản. Thậm chí, Bi Rain còn khẳng định khi con chào đời, anh sẽ tiếp tục nấu nhiều món hấp dẫn hơn cho cả vợ lẫn con ăn.

'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Bi Rain nhận được nhiều lời khen ngợi vì yêu chiều vợ như nữ hoàng - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên, nam diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc khiến người hâm mộ thích thú và yêu mến khi thể hiện sự yêu thương, chăm sóc "nửa kia" của mình. Trước đây, Bi Rain từng từ chối lời rủ rê đi bar của bạn thân vì không muốn để bà xã đang có thai ở nhà một mình. Ngoài ra, dù là một ngôi sao thế giới với công việc vô cùng bận rộn nhưng anh vẫn luôn tranh thủ về đúng giờ để ăn cơm cùng Kim Tae Hee.

Những lời nói, hành động yêu thương và quan tâm vợ hết mực như thế của Bi Rain đã khiến các fan không ngần ngại phong anh là "Ông chồng của năm" hay "Người đàn ông cuồng vợ" nhất nhì xứ kim chi.

'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Khi Kim Tae Hee mang thai, nam diễn viên càng không muốn rời xa vợ hơn nữa - Ảnh: Internet

Sau 5 năm yêu nhau, Bi Rain và Kim Tae Hee đã tổ chức lễ cưới khá đơn giản, ấm cúng bên gia đình và những người bạn thân thiết vào ngày 19/1 năm nay.

'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Đám cưới vô cùng giản dị của cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh: Internet

Ở tuổi 37, Kim Tae Hee mới mang thai con đầu lòng. Vì vậy, cô cần dành nhiều thời gian dưỡng thai, đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ. Đây cũng là lý do phía công ty giải trí thông báo Kim Tae Hee sẽ tạm ngừng hoạt động để tập trung làm tốt vai trò một người mẹ.

Hiện tại, cả hai đang háo hức trông đợi sự ra đời của đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.

Từ khóa:   bi rain kim tae hee

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42