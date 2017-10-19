'Ông chồng của năm' Bi Rain làm điều ngọt ngào này cho bà xã Kim Tae Hee khiến fan vô cùng ngưỡng mộ

Kể từ khi kết hôn vào đầu năm nay, Bi Rain đã được fan phong tặng là "Ông chồng của năm" bởi những hành động hết mực yêu thương, chiều chuộng bà xã Kim Tae Hee.

Bi Rain cho biết từ khi kết hôn với Kim Tae Hee, anh không chỉ ít tụ tập với bạn bè mà còn thường xuyên xung phong xuống bếp nhiều hơn. Nam ca sĩ chia sẻ rằng mình hay làm những món ăn ngon cho bà xã thưởng thức, chẳng hạn như bánh gạo chiên hay súp hải sản. Thậm chí, Bi Rain còn khẳng định khi con chào đời, anh sẽ tiếp tục nấu nhiều món hấp dẫn hơn cho cả vợ lẫn con ăn.

Mới đây, nam diễn viên, ca sĩ đã tham gia một buổi phỏng vấn tại Hong Kong, chia sẻ về sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân, thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm.

Đây không phải lần đầu tiên, nam diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc khiến người hâm mộ thích thú và yêu mến khi thể hiện sự yêu thương, chăm sóc "nửa kia" của mình. Trước đây, Bi Rain từng từ chối lời rủ rê đi bar của bạn thân vì không muốn để bà xã đang có thai ở nhà một mình. Ngoài ra, dù là một ngôi sao thế giới với công việc vô cùng bận rộn nhưng anh vẫn luôn tranh thủ về đúng giờ để ăn cơm cùng Kim Tae Hee.

Những lời nói, hành động yêu thương và quan tâm vợ hết mực như thế của Bi Rain đã khiến các fan không ngần ngại phong anh là "Ông chồng của năm" hay "Người đàn ông cuồng vợ" nhất nhì xứ kim chi.

Sau 5 năm yêu nhau, Bi Rain và Kim Tae Hee đã tổ chức lễ cưới khá đơn giản, ấm cúng bên gia đình và những người bạn thân thiết vào ngày 19/1 năm nay.

Ở tuổi 37, Kim Tae Hee mới mang thai con đầu lòng. Vì vậy, cô cần dành nhiều thời gian dưỡng thai, đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ. Đây cũng là lý do phía công ty giải trí thông báo Kim Tae Hee sẽ tạm ngừng hoạt động để tập trung làm tốt vai trò một người mẹ.

Hiện tại, cả hai đang háo hức trông đợi sự ra đời của đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.