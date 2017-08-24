Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai

Hậu trường 24/08/2017 17:35

Ông bố 'bỉm sữa' vạn người mê Đan Trường vừa làm cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ cách ru con "có một không hai" trên trang cá nhân.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên, Việt kiều Mỹ, vào năm 2013 và đầu năm nay, vợ chồng nam ca sĩ hạnh phúc đón chào sự ra đời cậu con trai đầu lòng Thiên Từ.

Từ khi có con, Đan Trường thường xuyên khoe hình ảnh anh con trai bụ bẫm, đáng yêu trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. 

Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai - Ảnh 1
Thiên Từ tuy còn nhỏ nhưng không ít người cho rằng cậu bé rất giống ba - Ảnh: FBNV

Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai - Ảnh 2
Dù vô cùng bận rộn với công việc tại Việt Nam nhưng Đan Trường vẫn cố gắng tranh thủ thời gian sang Mỹ ở bên con trai - Ảnh: FBNV

Mới đây, giọng ca Anh Ba Khía đã làm cư dân mạng vô cùng thích thú khi chia sẻ cách ru con bằng nhạc Remix của chính anh. Ngoài ra, nam ca sĩ vô cùng khéo léo chia sẻ link album mới của mình để PR đến khán giả.

Đan Trường viết: "Cho Thiên Từ nghe nhạc Remix của ba mà TT ngủ say quá chừng, kêu hoài chẳng thức dậy, mẹo nhỏ cho cả nhà là Đan Trường tập cho TT nghe nhạc từ lúc mới sanh đó. Chúng ta nên tập cho trẻ quen tiếng ồn mà vẫn ngủ được, và nghe nhạc từ nhỏ thì trí não phát triển rất tốt. Cả nhà cùng Thiên Từ nghe album Remix mới của Đan Trường nào. Mai 9 giờ sáng giờ Việt Nam sẽ livestream cha con Đan Trường nhé kakaka".

Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai - Ảnh 3
Ông bố bỉm sữa khéo léo khoe con và nhận tiện PR cho sản phẩm mới - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Đan Trường đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm lời bình luận từ khán giả. Hầu hết đều là những lời khen ngợi dành cho sự đáng yêu của Thiên Từ cũng như ngưỡng mộ tình cảm của nam ca sĩ dành cho con.

Một số bình luận điển hình như: "Ba con nhà này đốn tim mọi người à", "Hai bố con đáng yêu quá", "Thanh niên Thiên Từ ngủ cũng điệu yêu quá"...

Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai - Ảnh 4
Sự đáng yêu của Thiên Từ làm không ít khán giả "gục ngã" - Ảnh: FBNV

Ông bố bỉm sữa Đan Trường làm dân mạng phát sốt với cách ru con chẳng giống ai - Ảnh 5
Hầu hết bình luận đều thể hiện sự thích thú với hình ảnh đáng yêu của hai cha con nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú

Mới đây, bà xã Đan Trường hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đáng yêu của cậu con trai đầu lòng khi đi mua sắm.

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