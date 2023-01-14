Đón con đi học về, Trà My Idol hốt hoảng phát hiện dị vật bên trong mũi con trai liền lên tiếng cảnh báo các phụ huynh

Sau khi phát hiện thấy trong mũi bé có gì đó sáng sáng, Trà My Idol đã nhanh chóng tìm cách lấy ra và không quên đăng đàn cảnh báo các gia đình có trẻ nhỏ để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Dù không thường xuyên hoạt động nghệ thuật nhưng Trà My idol vẫn là hot mom nổi tiếng trên mạng xã hội. Đặc biệt, khán giả thường hay nhắc đến bé Hayden (tên thật Tô Gia Hưng) - con trai út của cô. Cậu bé tuy chỉ gần 4 tuổi nhưng đã thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài đáng yêu và loạt biểu cảm "khó đỡ". Trà My Idol cùng con trai út Hayden Mới đây, nữ ca sĩ Trà My Idol đã đăng tải bài viết để cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh về nguy cơ mắc kẹt dị vật trong cơ thể trẻ nhỏ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bé Hayden không biết vì lý do gì đã bị một chiếc bu lông mắc kẹt khá sâu trong lỗ mũi nhưng may mắn đã lấy ra được.

Điều này đã khiến nữ ca sĩ lo lắng tột độ: "Cảnh báo cho các phụ huynh. Vừa nãy mình đón bé đi học về thì phát hiện thấy trong mũi bé có gì đó sáng sáng, nên mình lấy đèn flash soi vào xem thì sâu bên trong bị kẹt cái bù lon này. Chắc có thể bé đã lấy ở đâu đó chơi và nhét vào mũi. Bù lon khá to và không biết tại sao bé có thể nhét sâu vào trong. Đến khi lấy ra thì khoang mũi đó bên trong to hơn hẳn với mũi bên còn lại. Mà không biết do mải chơi hay không khó chịu mà bé không nói gì. Chứ bình thường thì sẽ nói ngay là con đau ở chỗ này chỗ kia. May mà mình phát hiện kịp chứ để đến lúc bé đi ngủ mà vẫn không biết thì sẽ ra sao.

Trà My idol hốt hoảng khi con nhét dị vật vào mũi. Việc này đôi lần mình cũng thấy trên mạng rồi. Nhưng Hưng thì ông líu lo. Có gì cũng sẽ thông báo nhưng có thể vì con mải chơi nên quên luôn. Hy vọng sau bài đăng này nếu các mẹ đang có con vẫn đang ở trong độ tuổi nhỏ hãy để ý các bé khi các bé chơi và tránh cho bé chơi những đồ chơi quá nhỏ lỡ bé nhét vào mũi miệng hay tai thì sẽ rất nguy hiểm đó ạ". Nguyên văn lời chia sẻ của nữ ca sĩ trên trang cá nhân Facebook. Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Trà My Idol đã nhận được sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ. Đa số đều gửi lời nhắn nhủ, thăm hỏi đến bé Hayden, đồng thời dành lời khen cho sự quan tâm sát sao của cô đến con, từ đó phát hiện kịp thời để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Trước Trà My idol, vợ chồng diễn viên Trung Ruồi cũng từng hốt hoảng khi con nhét dị vật vào mũi. Sau đó, Trung Ruồi và vợ nhanh chóng đưa con vào bệnh viện để lấy dị vật. Con gái của Trung Ruồi cũng từng cho dị vật vào mũi.

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