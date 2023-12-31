Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống?

Hậu trường 31/12/2023 09:19

Liên tục vướng tin đồn đường ai nấy đi nhưng Quỳnh Lương và bạn trai vẫn gắn bó và đồng hành bên cạnh nhau. Song về dự định kết hôn, nữ diễn viên cho biết "vẫn chưa nghĩ tới".

Quỳnh Lương là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất nhì của phim giờ vàng VTV. Xuất hiện ở nhiều dự án, cô dần chiếm được tình cảm của khán giả. Ít ai biết, để có được thành công như hôm nay, nữ diễn viên từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chật vật nhất là khoảng thời gian mang thai và ly hôn chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 1
Nhan sắc ấn tượng của Quỳnh Lương

Từng nhiều lần chia sẻ trước truyền thông, mỹ nhân phim Đừng Làm Mẹ Cáu cho biết, năm 18 tuổi, khi vẫn còn là 1 nữ sinh, cô bất ngờ nhận tin có bầu. Đó lại là thời điểm cô và bạn trai vừa mới chia tay. Khi nói chuyện này cho bạn trai, cô nhận lại phản ứng khá lạnh lùng, nghi vấn liệu đây có phải là con của mình.

Thậm chí, lúc Quỳnh Lương chủ động thông báo tin có thai cho hai bên gia đình, mẹ của bạn trai quyết không nhận cháu, muốn cô bỏ đi cái thai trong bụng khi đó.

Mặc dù đã sẵn sàng tinh thần để làm mẹ đơn thân, được mẹ ruột chấp nhận nhưng sức ép tinh thần quá lớn, chứng kiến mẹ ruột bị đàm tiếu, Quỳnh Lương cảm thấy có lỗi vì bản thân lầm lỡ. Cô buông xuôi và quyết định chấp nhận theo mẹ bạn trai đến bệnh viện "giải quyết". May mắn là lúc đó Quỳnh Lương được bác sĩ khuyên "nếu người khuyên cháu bỏ con không phải mẹ cháu thì cháu đừng nghe", cô đã bừng tỉnh và từ chối bỏ con.

Trước sự kiên quyết của Quỳnh Lương, phía gia đình bạn trai sau đó cũng liên lạc lại, đặt vấn đề tổ chức đám cưới, đón cô về làm dâu. Những tưởng rằng cuộc sống của Quỳnh Lương sẽ khác sau quyết định lập gia đình, nhưng không ngờ đó lại tiếp tục là khởi đầu cho những bất hạnh hôn nhân.

Sự lạnh lùng của những người trong gia đình, chồng ngoại tình chỉ sau 2 tháng sống chung, một mình đối diện với cơn đau trên bàn đẻ, áp lực trầm cảm sau sinh khiến nữ diễn viên bị mất ngủ, chán ăn.

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 2

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 3
 Nữ diễn viên hạnh phúc bên con trai dù hôn nhân tan vỡ từ rất sớm

Đỉnh điểm, trong một cuộc cãi vã lớn, Quỳnh Lương quyết định bế con rời khỏi nhà. Sau khi được giải thoát, cô cảm thấy thoải mái, hạnh phúc vì bản thân được đi làm, có em gái phụ giúp chăm em bé và không bị áp lực bởi nhà chồng.

Những năm gần đây, Quỳnh Lương quen thuộc hơn với khán giả thông qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Đừng làm mẹ cáu, Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời... Dù chỉ là "tay ngang" nhưng diễn xuất của cô được đánh giá tự nhiên, hấp dẫn, từ đó giúp Quỳnh Lương nhận được thiện cảm từ công chúng.

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 4
Sau loạt vai diễn ấn tượng trong phim giờ vàng của VTV, Quỳnh Lương là cái tên nhận được nhiều sự chú ý

Về chuyện cá nhân, trong tập 6 Người ấy là ai 2023, diễn viên Quỳnh Lương nên duyên với doanh nhân trẻ Tiến Phát. Cặp đôi được đánh giá là "xứng đôi vừa lứa" và nhận được sự hưởng ủng hộ, chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp.

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 5
 Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai 

Bạn trai của Quỳnh Lương tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997, kém bạn gái 2 tuổi. Anh hiện là một doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành.

Câu chuyện tình của cô cùng thiếu gia Trà Vinh - Tiến Phát tiếp tục nhận về nhiều quan tâm của dân tình, có người bảo cả hai đang gặp vấn đề, cũng có tin cặp đôi chuẩn bị cưới. Nói về việc kết hôn, Quỳnh Lương từng chia sẻ: "Tôi có nói là Phát đang trong quá trình khởi nghiệp thì sẽ không phù hợp để kết hôn chứ đâu phải tôi sẽ không kết hôn với Phát đâu. Chứ bây giờ Phát thử đeo nhẫn cầu hôn vào tay tôi xem. Đeo 1 viên kim cương mà to 3-4 ly xem tôi đồng ý ngay. Mọi người hiểu không".

Nữ diễn viên 'phim giờ vàng VTV' 18 tuổi có thai ngoài dự định, chồng ngoại tình sau 2 tháng kết hôn, nay sắp lên xe hoa sau nhiều thăng trầm cuộc sống? - Ảnh 6
Hiện cả hai vẫn chưa có ý định kết hôn vì còn bận lo cho sự nghiệp

Hiện, cả Quỳnh Lương và bạn trai đều đang tập trung lo cho sự nghiệp riêng, thông tin sắp về chung 1 nhà có lẽ vẫn còn "bỏ ngỏ". Dù vậy, cư dân mạng đều hy vọng cô sớm tìm được 1 bến đỗ bình yên sau quá nhiều sóng gió trong cuộc sống.

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Từ khóa:   Quỳnh Lương hậu trường Tin tức giải trí

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