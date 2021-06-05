Nữ đại gia Đại Nam cay đắng khi 'làm từ thiện 200- 300 tỷ một năm vẫn bị chửi rủa'

Hậu trường 05/06/2021 10:30

Gần đây, hoạt động thiện nguyện đang là vấn đề nóng, được dư luận bàn tán xôn xao. Liên quan đến vấn đề này, bà Phương Hằng thẳng thắn nói: "Làm người tử tế thật là khó. Tôi không còn chút nhuệ khí nào, không còn chút động lực nào để làm từ thiện nữa."

Những ngày gần đây, các livestream của bà Phương Hằng không còn "đao to búa lớn" nữa mà chuyển sang trò chuyện thân tình. Trong lần lên sóng tối 4/6, nữ đại gia tâm sự rằng, bản thân bà đi làm việc thiện nguyện, giúp cho đời mà vẫn nhận về nhiều lời cay đắng, chửi rủa. Bà Hằng kể: "Gia đình tôi kinh doanh, được bao nhiêu lợi nhuận đều làm từ thiện hết. Chúng tôi ủng hộ mỗi năm 200 - 300 tỷ, thậm chí là hơn mà vẫn bị chửi rủa".

Nữ đại gia Đại Nam cay đắng khi 'làm từ thiện 200- 300 tỷ một năm vẫn bị chửi rủa' - Ảnh 1

Nữ đại gia Đại Nam cay đắng khi 'làm từ thiện 200- 300 tỷ một năm vẫn bị chửi rủa' - Ảnh 2
Những hình ảnh về công tác thiện nguyện của bà Hằng bất ngờ bị cộng đồng mạng đào lại - Ảnh: Internet
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Bà Hằng tâm sự rằng dù làm việc từ tâm mà vẫn bị chửi rủa - Ảnh: Internet

Trong suốt hành trình làm thiện nguyện, bà cũng rút ra được cho mình những bài học. Qua đó, bà muốn nhắn nhủ đến những ai có ý định làm từ thiện thì nên tìm hiểu kỹ trước khi chuyển tiền, tránh bị "tiền mất tật mang" như tình cảnh của bà:

"Bài học chúng ta phải học trong cuộc sống là quyết đoán, thông minh. Nếu có điều kiện thì trực tiếp đến làm từ thiện, tin tưởng quá vào một cá nhân hay tổ chức nào đó rất dễ tiền mất tật mang. Hoặc quý vị cần tìm hiểu kỹ, xem địa chỉ nào thật uy tín hãy chuyển tiền".

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Bà nói thêm: 'Tôi chia sẻ rất chân thành, không muốn quý vị gặp tình cảnh như tôi' - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, gây chú hơn hết là việc nữ đại gia tuyên bố rằng không rút đơn kiện các cá nhân, tổ chức đã hãm hại mình trong thời gian qua. Bà đanh thép khẳng định:

"Tôi sẽ ngồi xem họ ra sao. Kể cả ly hôn tôi cũng phải làm đến cùng. Vừa phải trả tiền cho tôi vừa phải đi tù, đó mới là Nguyễn Phương Hằng nhé quý vị! Tôi tuyên bố rút đơn trước đó là chỉ để thử lòng thôi. Đừng vội mừng nha".

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Bà nói rằng tuyên bố rút đơn kiện trước đó là chỉ để thử lòng - Ảnh: Internet

Trước buổi livestream tối qua, bà chủ Đại Nam từng tâm sự rằng mình bị chà đạp lòng tự trọng khiến một người phụ nữ cứng rắn như bà cũng muốn ngã gục, muốn buông bỏ tất cả. Bà tuyên bố sẽ bán hết công ty, đóng toàn bộ quỹ thiện nguyện và sẽ cùng gia đình rời khỏi Việt Nam vì quá đau lòng. Bà tâm sự:

"Tôi muốn bán hết công ty, thậm chí không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng tôi quá đau lòng. Có khi hết dịch, vợ chồng tôi sẽ rời khỏi Việt Nam... Tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện và rời đi trong danh dự, rời khi trong sự kiêu hãnh. Làm người tử tế thật là khó. Tôi không còn chút nhuệ khí nào, không còn chút động lực nào để làm từ thiện nữa."

Bà gay gắt hơn khi những đứa con cũng bị lôi vào cuộc chiến: "Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của chúng là người tốt nhưng tại sao bị người ta chửi bới nhiều đến thế. Hay tôi cứ ngu si hưởng thái bình hả mọi người?" .

Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'?

Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'?

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng bất ngờ khoe cả bộ sưu tập bạc tỷ và chiếc nhẫn kim cương 45 carat mới mua. Nhưng khi trình làng giấy tờ chứng minh thì cộng đồng mạng lại soi ra và cho rằng nhẫn kim cương của nữ CEO là giả, cô chỉ "nổ" cho vui.

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