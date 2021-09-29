Nữ CEO Đại Nam tiết lộ tính cách thật của chồng, từng 'mắng' nhân viên vì làm điều này với cô!

Hậu trường 29/09/2021 07:01

Nghe như ngôn tình đời thật vậy các bạn ạ, nữ CEO Đại Nam đúng là vừa đẹp, vừa giàu lại vừa có phước.

Câu chuyện liên quan đến CEO Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng luôn là chủ đề "hot" được đông đảo công chúng quan tâm. Bên cạnh "cô Hằng" thì chồng là Huỳnh Uy Dũng cũng được khán giả chú ý không kém. Bỏ qua câu chuyện livestream thì mới đây, nữ CEO tiết lộ về tính cách của chồng khiến cho ai cũng phải xuýt xoa.

Nữ CEO Đại Nam tiết lộ tính cách thật của chồng, từng 'mắng' nhân viên vì làm điều này với cô! - Ảnh 1
 CEO Nguyễn Phương Hằng hạnh phúc cùng chồng Huỳnh Uy Dũng.

Chuyện là bà Nguyễn Phương Hằng đã dành nhiều lời khen cho chồng về hành động cũng như những lời nói cho thấy ông rất tôn trọng và yêu vợ. Nữ CEO kể lại, khi nói chuyện với nhân viên, ông Dũng một tiếng cũng "cô mày", hai tiếng cũng "cô mày". Chưa hết, mỗi khi đến giờ ăn cơm thì ông đều để ý vì sợ cơm dọn trễ thì vợ sẽ đói. 

Nữ CEO Đại Nam tiết lộ tính cách thật của chồng, từng 'mắng' nhân viên vì làm điều này với cô! - Ảnh 2

Thêm một chi tiết khiến cho dân mạng "ôm tim" đó chính là hành động quan sát kỹ những gì liên quan đến vợ từ ông Dũng. Bà Nguyễn Phương Hằng kể rằng ông từng "mắng" nhân viên vì để màn hình điện thoại của vợ bị bẩn, vì nó sẽ "làm xấu" vợ mình. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng chứng tỏ ông Dũng quan tâm đến nữ CEO đến nhường nào.

Câu chuyện được đông đảo khán giả chia sẻ trên các điễn đàn mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng CEO Đại Nam không những đẹp, tài giỏi mà còn được ông yêu chiều thế này thì "hết nấc".

Ảnh: Tổng hợp

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