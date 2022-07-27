Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hoàn thành 100% ước mơ chuyển giới, hẹn gặp khán giả với một giọng nói trong veo

Hậu trường 27/07/2022 14:37

Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ ca sĩ chuyển giới đã có bài viết khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lynk Lee đã đăng tải bài viết khiến dân tình xôn xao. Theo đó, cô cho biết vừa tỉnh lại sau phẫu thuật và đã hoàn thành 100% ước mơ liên quan đến việc chuyển giới của mình. Lynk Lee hẹn gặp lại mọi người với một giọng nói thật trong veo.

"Thế là xong rồi ạ, em mới tỉnh nên không được tươi lắm. Từ bây giờ là 2 tháng em không được mở miệng nói. Cả nhà cứ nhắn tin cho em nhé, đừng gọi em, em không nói được. Tí chiều lại tung tăng đi chơi í mà. Không đau đâu ạ, hết thuốc tê thì em không biết. Ước mơ hoàn thành 100% rồi, hồi phục nữa thôi ạ. Hẹn gặp lại cả nhà với giọng nói trong veo nha" - bài viết của ca sĩ Lynk Lee.

Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hoàn thành 100% ước mơ chuyển giới, hẹn gặp khán giả với một giọng nói trong veo - Ảnh 1

Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hoàn thành 100% ước mơ chuyển giới, hẹn gặp khán giả với một giọng nói trong veo - Ảnh 2
Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin trên, nhiều fan hâm mộ cũng như những nghệ sĩ thân thiết Quang Vinh, Mai Tiến Dũng, Lâm Khánh Chi,... đã để lại lời chúc mừng nữ ca sĩ.

Chia sẻ về tình hình trạng hiện tại, bên dưới phần bình luận, Lynk Lee cho hay cô vẫn rất khỏe, chỉ giống như đang bị đau họng và mấy hôm nữa sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, giọng ca "tạm biệt nhé" không được giao tiếp trong vòng 2 tháng. 

Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hoàn thành 100% ước mơ chuyển giới, hẹn gặp khán giả với một giọng nói trong veo - Ảnh 3
Lynk Lee chia sẻ về tình trạng sức khỏe bên dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Lynk Lee công khai giới tính thật và phẫu thuật chuyển giới từ nam thành nữ. Ngoài ra, cô cũng tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ bao gồm tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí...  và tiêm hormone để sở hữu những đường nét mềm mại hơn.

Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hoàn thành 100% ước mơ chuyển giới, hẹn gặp khán giả với một giọng nói trong veo - Ảnh 4
Lynk Lee hiện đã trở nên vô cùng xinh đẹp và nữ tính - Ảnh: Internet

Vào tháng 1/2022, Lynk Lee đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip chia sẻ về chuyện phẫu thuật giọng nói. Theo đó, cô cho biết: "Tôi sẽ sắp xếp đi phẫu thuật giọng sớm nhất trong năm nay, vì bây giờ bay đi nước ngoài và xin visa hơi khó khăn, nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Sau khi thu âm xong album mới, tôi sẽ sắp xếp đi. Mọi người sẽ được nghe album của tôi với giọng nam. 

Tôi đang rất háo hức để thay đổi. Thực sự là tôi cũng tiếc một chút nhưng tôi không hối hận với quyết định này. Kể cả sau này khi phẫu thuật giọng nói xong, không hát được nữa thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng quyết định này của tôi".

Được biết, Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988, nổi lên nhờ những ca khúc về đề tài học đường như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... Sau khi công khai chuyển giới, ca sĩ đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh.

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Từ khóa:    Lynk Lee Lynk Lee chuyển giới phẫu thuật giọng nói

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