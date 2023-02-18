NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ

Hậu trường 18/02/2023 19:43

Hiện tại, Ngọc Huyền lại có một cuộc sống đầy đủ và yên bình bên chồng và hai con được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những giọng ca gạo cội của sân khấu cải lương. Cách đây 20 năm, nữ nghệ sĩ đã kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền và chuyển sang Mỹ định cư và may mắn "đủ nếp đủ tẻ".

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 1
NSƯT Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương gạo cội của showbiz Việt.

Sau khi lấy chồng, NSƯT Ngọc Huyền không chỉ được nhiều khán giả trong nước yêu thích mà còn rất thành công ở thị trường hải ngoại. Nữ nghệ sĩ nhận được rất nhiều danh hiệu cao quý trong lĩnh vực cải lương.

Được biết, ông xã của cô là một Sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Nữ nghệ sĩ được ông xã hết mực yêu thương, chiều chuộng và luôn ủng hộ cô phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Cô còn tổ chức được hai liveshow riêng cho bản thân ở Mỹ. Là nghệ sĩ nổi tiếng, Ngọc Huyền thường đi diễn nhưng may mắn luôn có ông xã giúp cô chăm lo việc nhà.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 2
Nghệ sĩ Ngọc Huyền được ông xã yêu thương, chiều chuộng.

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền được chồng mua hẳn một căn nhà riêng trị giá 2 triệu đô tại một khu nhà ở đắt tiền tại Mỹ, không phải chịu cảnh làm dâu. Cô thậm chí còn được chồng tạo điều kiện để đưa bố mẹ ruột từ Việt Nam sang ở chung, phụ giúp cùng trông nom con cái.

Phía sau nhà Ngọc Huyền là một khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh… Tất cả đều là những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ, giúp Ngọc Huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 3
Biệt thự của mẹ chồng Ngọc Huyền.

 

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 4
Nhà 2 triệu đô của Ngọc Huyền tại Mỹ.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 5

Hiện tại, Ngọc Huyền đang tận hưởng một cuộc sống giàu có, sung túc tại Mỹ. Ngoài ca hát, cô còn kinh doanh mỹ phẩm nên thu nhập khá cao nên cô có đời sống tinh thần lẫn vật chất đủ đầy. Bên cạnh việc theo đuổi hoạt động nghệ thuật thì giọng ca 7X dành thời gian bên gia đình và gặp gỡ bạn bè.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 6
Cô dành thời gian gặp gỡ bạn bè.

Vợ chồng NSƯT Ngọc Huyền đã có 2 người con gồm ái nữ đầu lòng tên Hà Tiên và cậu quý tử nhỏ là Hà Nam. Nữ nghệ sĩ luôn tự hào vì các con chăm ngoan, học giỏi.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 7
Gia đình viên mãn của nữ nghệ sĩ. 

Riêng cô con gái lớn của Ngọc Huyền sở hữu visual "y khuôn" mẹ từ má lúm đồng tiền đến đường nét hài hòa. Hơn thế nữa, cô bé thông minh với thành tích học tập xuất sắc, thậm chí còn tốt nghiệp thủ khoa.

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 8

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 9
Con gái Ngọc Huyền có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. 

 

NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 sống viên mãn, hạnh phúc cùng chồng con trong biệt thự chục tỷ tại Mỹ - Ảnh 10
Cô bé có thành tích học tập xuất sắc. 

May mắn có nhóc tỳ tài giỏi và xinh xắn nên NSƯT Ngọc Huyền khá tự hào và mãn nguyện. Cô nhiều lần khoe khung hình con gái như cách thể hiện tình cảm. Có thể thấy, tuổi 52 của cô khá đủ đầy vì êm ấm trong cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp ổn định cùng các con ngoan ngoãn và thông minh.

Ngọc Huyền bật khóc trước di ảnh Thanh Kim Huệ: "Chị ơi, em không thể quên được"

Ngọc Huyền bật khóc trước di ảnh Thanh Kim Huệ: "Chị ơi, em không thể quên được"

"Chị ơi, những lần chị em mình ngồi nói chuyện với nhau, những gì chị dặn dò em về cuộc sống này, em luôn nhớ mãi trong lòng, không thể quên được" - Ngọc Huyền nói.

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