NÓNG: Rò rỉ tin đồn chấn động cặp đôi nổi tiếng 'diễn tập' tại ngân hàng trước giờ 'thiêng' sao kê?

Tuy nhiên ngay trước giờ "thiêng", dân mạng đã bất ngờ tràn vào page Vietcombank thả nhiều ý kiến trái chiều. Không phải bình luận "săm soi" như những lần trước mà thay vào đó, nhiều người lại thắc mắc tin đồn về màn chuẩn bị của ngân hàng cho sự việc sắp tới. Sở dĩ có nội dung thế này ở page Vietcombank là vì sáng nay, trên MXH đã xuất hiện tin đồn chi nhánh ngân hàng nơi vợ chồng Thuỷ Tiên tổ chức livestream được cho là đã có sự chuẩn bị từ tối qua (16/9)?. Hiện tại, chưa rõ thực hư thông tin ra sao, có thể chỉ là lời đồn vô căn cứ trên mạng và không hề có sự kiểm chứng rõ ràng.

Giữa lùm xùm sao kê, Công Vinh bất ngờ cho biết buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" sẽ diễn ra tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 tới. Buổi lên sóng này sẽ có vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc ồn ào trên MXH trong thời gian vừa qua.

Trước đó, cặp đôi đình đám showbiz từng bác bỏ những thông tin không đúng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Cầu thủ điển trai từng khẳng định ngay sau ngày 15/9, thời điểm TP.HCM bớt giãn cách, vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ cũng như livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Link sao kê online cũng sẽ được công khai.

Công Vinh và Thủy Tiên từng lên sóng giải thích về vụ sao kê rùm beng MXH

Thủy Tiên cũng từng livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Khán giả đang hóng mòn mắt ngày sao kê của cặp đôi

Hiện tại dân mạng đang hóng mòn mắt bản sao kê của cả hai và sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: Tổng hợp