Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng

Trong khi các fan đang xôn xao, buồn bã trước thông tin Nhật Kim Anh và chồng đại gia đã "đường ai nấy đi", nhiều người lại bắt gặp nữ ca sĩ cùng chồng đại gia quấn quýt bên nhau tại một trung tâm hội chợ.

Mới đây, một người bạn thân của Nhật Kim Anh tên N.N tiết lộ nữ ca sĩ Đoạn đường vắng và chồng đại gia Bửu Lộc đã trục trặc tình cảm từ nhiều tháng nay. Hai vợ chồng cũng đã chính thức ly hôn và không còn bất cứ mối liên hệ nào.

Trong khi dư luận đang rất hoang mang, nóng lòng chờ đợi người trong cuộc lên tiếng thì mới đây, một fan bắt gặp Nhật Kim Anh và chồng đại gia xuất hiện vui vẻ bên nhau, không hề có dấu hiệu rạn nứt. Phía công ty quản lý của Nhật Kim Anh cũng bác bỏ tin đồn ly hôn và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không có cơ sở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nhat-kim-anh-bac-bo-tin-don-ly-hon-xuat-hien-tinh-tu-ben-chong-o-trung-tam-hoi-cho-234482.html