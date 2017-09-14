Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng ở trung tâm hội chợ

Hậu trường 14/09/2017 16:14

Trong khi các fan đang xôn xao, buồn bã trước thông tin Nhật Kim Anh và chồng đại gia đã "đường ai nấy đi", nhiều người lại bắt gặp nữ ca sĩ cùng chồng đại gia quấn quýt bên nhau tại một trung tâm hội chợ.

Mới đây, một người bạn thân của Nhật Kim Anh tên N.N tiết lộ nữ ca sĩ Đoạn đường vắng và chồng đại gia Bửu Lộc đã trục trặc tình cảm từ nhiều tháng nay. Hai vợ chồng cũng đã chính thức ly hôn và không còn bất cứ mối liên hệ nào. 

Trong khi dư luận đang rất hoang mang, nóng lòng chờ đợi người trong cuộc lên tiếng thì mới đây, một fan bắt gặp Nhật Kim Anh và chồng đại gia xuất hiện vui vẻ bên nhau, không hề có dấu hiệu rạn nứt. Phía công ty quản lý của Nhật Kim Anh cũng bác bỏ tin đồn ly hôn và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không có cơ sở.

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Nhật Kim Anh được ngưỡng mộ vì lấy được chồng vừa giàu vừa điển trai, tâm lý. Tuy nhiên, cặp đôi "siêu đẹp" này đang bị nghi là đã "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Tuy nhiên, phía Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn. Cặp đôi vừa mới xuất hiện tình tứ bên nhau tại một trung tâm hội chợ - Ảnh: Internet

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm, không hề có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh: Internet

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Hai vợ chồng rất đồng thuận, hỗ trợ nhau bán hàng - Ảnh: Internet

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh thường than thở cô đơn trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Nóng: Nhật Kim Anh bác bỏ tin đồn ly hôn, xuất hiện tình tứ bên chồng
Cặp vợ chồng kết hôn được 3 năm và đã có một cậu con trai 2 tuổi - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Nhật Kim Anh chồng đại gia doanh nhân Bửu Lộc Nhật Kim Anh ly hôn

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