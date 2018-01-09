Nóng: Liên tục bị ngân hàng đòi nợ, danh hài Quang Thắng lên tiếng kêu cứu

Khẳng định không vay mượn gì nhưng vẫn liên tục bị nhân viên ngân hàng gọi đòi nợ, danh hài Quang Thắng tỏ ra rất bức xúc.

Danh hài Quang Thắng đang vô cùng bức xúc khi dính rắc rối “từ trên trời rơi xuống” giữa lúc bận rộn tập Táo quân 2018. Nam nghệ sĩ chia sẻ, dù không vay tiền ngân hàng nhưng anh vẫn liên tục bị gọi điện đòi nợ.

Theo lời của danh hài, do nhầm lẫn về số điện thoại nên một ngân hàng ở TP.HCM liên tục gọi đòi tiền. “Ngày nào phía ngân hàng cũng gọi đòi nợ", anh cho biết.

Quang Thắng cho biết, dù đã dùng mọi cách từ bức xúc, cau có đến giải thích nhẹ nhàng nhưng nhân viên đòi nợ không tin lời anh - Ảnh: Internet

Sự việc bắt đầu cách đây hơn một tháng. Dù anh đã cố gắng giải thích mình là nghệ sĩ hài Quang Thắng và không hề mượn nợ nhưng phía ngân hàng không tin và khẳng định đây là số điện thoại của người vay tiền tên Tuyên hoặc Tuấn.

Quang Thắng cũng cho biết thêm, dù rất bức xúc và muốn vào TP.HCM để làm rõ mọi việc nhưng vì cuối năm công việc bận rộn nên anh không thể bay vào để giải quyết.

Được biết, đây là giai đoạn Quang Thắng và nhiều nghệ sĩ đang rất bận rộn để tập luyện cho chương trình Táo quân 2018 - Ảnh: Internet

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