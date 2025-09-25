Nóng: Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sắp đón con thứ 3

Đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trường Giang xác nhận Nhã Phương đang mang thai con thứ 3.

Sáng 25/9, Trường Giang bất ngờ thông báo tin vui Nhã Phương đang mang thai lần ba. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ đầy hạnh phúc: “Ta say không phải là vì men… mà vì con! 25/09/2018 - 25/09/2025”.

Kèm theo đó là hình ảnh gia đình sum vầy bên nhau, trong tay Trường Giang cầm phiếu siêu âm xác nhận vợ đang mang thai. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Trường Giang đăng ảnh khoe bà xã mang thai lần 3

Thực tế, tin đồn Nhã Phương mang thai lần ba đã xuất hiện từ đầu năm nay. Hồi tháng 7, nữ diễn viên gây chú ý khi diện váy rộng tại một sự kiện. Trong lúc chụp ảnh, MC Hoàng Oanh còn đặt tay lên bụng Nhã Phương với cử chỉ thân mật như ngầm “xác nhận tin vui”.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng xôn xao chúc mừng. Lúc này vợ chồng Trường Giang vẫn giữ im lặng về tin đồn gia đình sắp chào đón thêm thành viên mới.

Trong buổi tiệc sinh nhật vào tháng 5 năm ngoái, Nhã Phương từng hé lộ mong muốn có thêm con. Nữ diễn viên chia sẻ: “Đẻ nữa chứ. Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên”.

Tuy nhiên, bà xã Trường Giang cũng thẳng thắn bày tỏ lo ngại về việc nuôi dạy con nếu gia đình có đến 4 đứa trẻ: “Cũng hơi lo lắng. Nếu như vậy con làm sao nuôi. Khoản dạy con là mệt nhất thôi”.

Nhã Phương chăm diện đồ rộng trong thời gian mang thai lần ba

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não, tiết lộ tình trạng sức khỏe Sáng 25/9, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh Tuấn đăng tải clip nấu nướng. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên xuất hiện trở lại với công việc, sau thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng vì bị đột quỵ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ky-niem-7-nam-ngay-cuoi-vo-chong-truong-giang---nha-phuong-sap-on-con-thu-3-742891.html