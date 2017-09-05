Nóng: Hoa hậu Thu Thảo sẽ theo chồng về dinh vào đầu tháng 10 tới

Hậu trường 05/09/2017 06:23

Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai doanh nhân Trung Tín đã hoàn thành xong bộ ảnh cưới và đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại diễn ra vào tháng 10 sắp tới.

Nhiều bạn bè thân thiết của Hoa hậu Thu Thảo tiết lộ, cặp đôi đã gửi thiệp báo hỷ vào ngày 6/10/2017. Trên thiệp in hình cô dâu chú rể đang nắm tay nhau đi về phía biển trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây cũng là một trong những tấm ảnh đẹp nhất trong album cưới vừa được chụp tại Vịnh Ninh Vân, Nha Trang.

Nóng: Hoa hậu Thu Thảo sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 10 tới
Tấm card thông báo ngày trọng đại của cặp đôi được gửi đến bạn bè - Ảnh: Internet

Như vậy là chỉ còn đúng một tháng nữa thôi là đám cưới sẽ chính thức diễn ra, nhưng cho đến hiện tại nhân vật chính vẫn chưa chính thức thông báo tin vui. Có lẽ, Hoa hậu Thu Thảo muốn giữ bí mật cho đến phút chót để đảm bảo ngày trọng đại sẽ diễn ra một cách êm đẹp nhất.

Nóng: Hoa hậu Thu Thảo sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 10 tới
Hoa hậu Thu Thảo đi Nha Trang chụp ảnh cưới hồi tháng 8 - Ảnh: FBNV

Hồi cuối tháng 8, khi Thu Thảo chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi Nha Trang, nhiều fan cũng đã bắt đầu nghi ngờ cô sắp lên xe hoa nhưng không ai nghĩ rằng đám cưới lại diễn ra nhanh như vậy.

Tuy giữ thông tin khá kín nhưng Họa hậu Việt Nam 2012 vẫn không giấu nổi sự háo hức, mong chờ ngày được mặc áo cô dâu. Thời gian gần đây, Thu Thảo thường xuyên đăng tải hình ảnh những món ăn ngon do mình tự tay nấu, như ngầm ý thông báo rằng cô đã sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ.

Hoa hậu Thu Thảo và <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ban-trai-trung-tin.topic'>bạn trai Trung Tín</a> là một cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt - Ảnh: Internet
Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai Trung Tín là một cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai Trung Tín hẹn hò tính đến nay cũng đã tròn 2 năm. Đám cưới sắp tới của cặp đôi là kết quả của một cuộc tình đẹp như mơ và nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Hoa hậu Thu Thảo kể chuyện quá khứ trong ngày tốt nghiệp đại học

Hoa hậu Thu Thảo kể chuyện quá khứ trong ngày tốt nghiệp đại học

Hoa hậu VN 2012 trái lời cha mẹ, quyết định lên Cần Thơ đi làm để kiếm tiền học trung cấp năm 18 tuổi.

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