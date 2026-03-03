NÓNG: Con gái Lê Giang - Lê Lộc tuyên bố đang mang thai con đầu lòng

Cách xưng hô mộc mạc, chân thành nhanh chóng khiến người hâm mộ cảm nhận được sự xúc động của nữ diễn viên trong cột mốc đặc biệt này.

Trên trang cá nhân mới đây, Lê Lộc mở đầu bằng lời chào đầy gần gũi: “Con/em Tuấn Dũng và Lê Lộc xin chào ông bà, cô chú, anh chị, những người thân và quý khán giả gần xa ạ!”.

Chia sẻ này như một lời xác nhận chính thức cho loạt nghi vấn thời gian qua khi cô liên tục xuất hiện với vóc dáng tròn trịa hơn, vòng hai lùm lùm.

Trong bài viết, Lê Lộc thẳng thắn thừa nhận cộng đồng mạng đã đoán đúng: “Đầu tiên là chúng em phải công nhận rằng, cộng đồng mạng hay thiệt luôn. Đoán, đôi khi cũng có cái đúng lắm ạ!”.

Con gái nghệ sĩ Lê Giang - diễn viên Lê Lộc đã chính thức xác nhận việc đang mang thai con đầu lòng

Nữ diễn viên cho biết lý do đến hiện tại mới công bố tin vui là vì muốn đảm bảo sức khỏe ổn định, đồng thời dành trọn sự tập trung cho những sự kiện quan trọng trước đó. “Nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên”, cô viết.

Đáng chú ý, con gái Lê Giang còn hài hước tiết lộ: “Nhưng nay các bà đã tiết lộ, thôi thì chúng em sẽ tiếp lời…”.

Ở phần cuối tâm thư, Lê Lộc khiến nhiều người xúc động khi thông báo: “Chúng em xin góp 1 bé ngựa nhỏ vào năm 2026, cầu chúc tất cả mọi người mã đáo thành công ạ!”. Cụm từ “bé ngựa nhỏ” được hiểu là em bé tuổi Ngọ (Bính Ngọ), dự kiến chào đời trong năm 2026. Đây sẽ là con đầu lòng của Lê Lộc và bạn trai Tuấn Dũng sau thời gian dài đồng hành kín tiếng nhưng bền chặt.

Tin vui của cặp đôi khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả vỡ oà

Kèm theo bài viết là khoảnh khắc cặp đôi rạng rỡ trong studio. Lê Lộc diện váy yếm màu nude nhẹ nhàng, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Tuấn Dũng đứng phía sau ôm vai bạn gái đầy trìu mến. Cả hai cùng hướng ánh nhìn lên cao, nụ cười tươi tắn như đang chờ đón một hành trình mới.

Việc Lê Lộc xác nhận mang thai không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ diễn viên. Với nghệ sĩ Lê Giang, đây cũng là tin vui đặc biệt khi lên chức bà ngoại.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách Lê Lộc chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ, vừa tinh tế vừa giữ được sự riêng tư cần thiết.