NÓNG: Bà chủ Đại Nam bức xúc khi bị 5 người hành hung 'Kẻ thì đòi đánh, người thì đòi táng vào mặt tôi, tôi la lên mới thôi'

Hậu trường 17/10/2021 18:30

Tại buổi làm việc ở công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết rằng ông Võ Hoàng Yên và các luật sư đã sỉ vả và hành hung bà.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết vào 8h sáng ngày 16/10, bà đã lên Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Theo bà Hằng, ông Võ Hoàng Yên cũng có mặt tại đây với 4 luật sư khác.

Nữ CEO Đại Nam tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các luật sư đã sỉ vả và hành hung bà ngay tại buổi làm việc. Bà Hằng "giận đỏ tía tai" lên tiếng: "Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó đi với 4 luật sư là 5 người, h.à.n.h h.u.n.g tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó h.à.n.h h.u.n.g tôi trong phòng kín. Ngay tại công an mà luật sư h.à.n.h h.u.n.g tôi ngay tại nơi đó. Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật. Tôi đề nghi rích xuất camera. công an mời nó 8h mà 6h nó có mặt ở đó rồi ngồi trong phòng. Quý vị nghĩ xem có á.n m.ạ.n.g xảy ra không?"

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 Bà Hằng 'giận đỏ tía tai' tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung - Ảnh: chụp màn hình

Bà chủ Đại Nam còn khẳng định "chắc nịch" rằng: "5 con người tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi trong phòng 10 mét vuông. Một mình tôi mà 5 người t.ấ.n công tôi cùng một lúc. Nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật... Kẻ thì đòi đ.á.nh, người thì đòi t.á.ng vào mặt tôi, tôi la lên mới thôi".

Chứng kiến cảnh tượng đó, đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý. Sau sự việc, bà Phương Hằng cho biết sẽ yêu cầu trích xuất camera và làm đơn tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư.

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Vợ chồng chủ KDL Đại Nam từng tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Internet
Bị 'đồn thổi' theo phe bà Phương Hằng, BLV Tạ Biên Cương đáp trả 'đanh thép': 'Chắc lại ông nào nhét chữ vào miệng tôi rồi'

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BLV Tạ Biên Cương đã đăng dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi trên mạng liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt về phát ngôn của anh liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng.

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Từ khóa:   Bà Nguyễn Phương Hằng hành hung Võ Hoàng Yên

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