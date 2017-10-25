Những tình chị em 'cây khế' của làng giải trí Việt, trước nói cười sau lại ngó lơ như chưa từng quen

Thực tế thì để giữ gìn được một tình bạn nữ không phải là điều dễ dàng, nhất là trong giới showbiz Việt đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp này.

Những ngày qua, những hình ảnh của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên tại đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa lại gây chú ý của khán giả khi cả hai tiếp tục ngó lơ nhau như chưa từng quen biết. Trước đó, cả hai cũng đã không ít lần lơ đẹp nhau tại các sự kiện chung.

Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên vốn là bạn thân. Cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp và thường hay đi lưu diễn chung. Thân thiết là thế nhưng thực tế cả hai lại vướng vào ồn ào "cạch mặt", tình cảm chị em rạn nứt sau nhiều năm gắn bó.

Hai giọng ca hàng đầu của Vbiz nhất quyết không hòa giọng chung trên sân khấu, luôn né mặt nhau tại các sự kiện thậm chí còn yêu cầu ban tổ chức sắp xếp phòng chờ riêng. Tuy nhiên mới đây trong một đêm nhạc của Mr. Đàm, cả hai khiến khán giả bất ngờ khi vui vẻ chụp hình chung cùng đàn anh thân thiết Đàm Vĩnh Hưng.

Thế nhưng trong 1 diễn biến khác, khi Hà Hồ đi ra để lên sân khấu thì Lệ Quyên vừa hoàn thành phần trình diễn của mình và đi vào phòng chờ. Cả hai đã gặp nhau trong một khoảnh khắc nhưng không một lời chào hỏi, coi nhau là "người vô hình".

Siu Black - Phương Thanh

Một trong những đôi bạn thân đình đám của showbiz là Siu Black - Phương Thanh cũng đã nghỉ chơi sau một thời gian dài thân thiết. Dù trước đó Phương Thanh còn đứng ra gánh vác, tổ chức đêm nhạc giúp Siu Black trả nợ lúc "Họa mi núi rừng" vướng vào nợ nần.

Sau vụ vỡ nợ này cả hai đã không còn là bạn bè và khi nói về mối quan hệ với Phương Thanh, Siu Black cho biết cô không còn ai là bạn ở showbiz nữa.

Vừa qua cả hai cùng góp mặt trong liveshow "Trăm năm không quên" của nam ca sĩ Quang Hà. Sự xuất hiện chung của hai ca sĩ khiến người hâm mộ bán tín bán nghi việc họ đã hàn gắn tình bạn. Phương Thanh và Siu Black bất ngờ có màn hoà giọng chung với nhân vật chính, sau đó còn dành cho nhau những cái ôm thân mật.

Tưởng chừng cái ôm của Phương Thanh và Siu Black trên sân khấu chứng tỏ cả hai đã thân thiết trở lại, thế nhưng, mới đây Phương Thanh lại chia sẻ đó là vì hoàn cảnh. Trên facebook cá nhân, cô cho biết: "Vì hoàn cảnh nên chúng tôi phải hoàn hảo trong chương trình". Phương Thanh cũng tâm sự thêm: "Chúng ta nên bàn chuyện trên sân khấu thôi các bạn - chương trình này đang diễn trên sân khấu. Chuyện đời để sau đi nhé vì ngoài đời nó không đơn giản kiểu trẻ con thôi đừng giận nhau nữa, chơi với nhau đi. Chúng tôi già lắm rồi".

Võ Hoàng Yến - Trang Nhung

Nhiều năm về trước, Võ Hoàng Yến - Trang Nhung cũng đã từng là cặp bạn thân siêu mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cả hai như hình với bóng suốt một thời gian dài, Trang Nhung từng chia sẻ Hoàng Yến là người em tốt và rất hiểu chuyện. Mỗi ngày họ đều nói chuyện và gặp nhau.

Không ít lần người hâm mộ bắt gặp hai người dùng đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau thậm chí chuyện nhận show họ cũng móc nối để người kia diễn chung. Tuy nhiên, sau thời gian đó tình bạn giữa họ lại tan vỡ khi Trang Nhung cho rằng Hoàng Yến là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của cô và bạn trai.

Mặc dù nữ diễn viên "Hào quang trở lại" đã kết hôn nhưng tình bạn giữa họ vẫn không thể cứu vãn. Trong một lần chia sẻ, Trang Nhung cho biết việc đánh mất tình bạn với Á hậu Võ Hoàng Yến khiến cô tiếc nuối nhưng không hề hối hận. Với cô đó đều là cái duyên.

Dương Yến Ngọc và Pha Lê

Cả Dương Yến Ngọc và Pha Lê đều là bạn thân một thời nhưng tình cảm giữa họ lại rạn nứt khi cựu người mẫu tố Pha Lê là người quyến rũ"chồng cô, phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Cả hai đã có cuộc "khẩu chiến" nảy lửa trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Sau những mâu thuẫn cực kỳ gay gắt đó, thậm chí Pha Lê còn dọa sẽ kiện Dương Yến Ngọc. Mặc dù Dương Yến Ngọc đã lên tiếng xin lỗi nhưng tình bạn của họ đã không còn nữa. Lúc mọi chuyện còn chưa lắng xuống, một lần nữa cả hai lại vướng vào những tranh cãi của scandal tố chồng bạo hành của Dương Yến Ngọc.

Sau tất cả, Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn coi nhau như "người dưng" khi cùng có mặt ở một sự kiện. Tình bạn giữa hai người đẹp đã thực sự tan vỡ và khó có thể cứu vãn.