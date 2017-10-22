Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai

Hậu trường 22/10/2017 08:00

Những sao Việt này vẫn rất xinh đẹp và hấp dẫn khi mang thai khiến nhiều chị em không khỏi ghen tỵ.

Khi mang thai và sinh con, cơ thể phụ nữ thường ít nhiều bị ảnh hưởng và nhan sắc giảm sút. Vì vậy việc giữ được nhan sắc ngay cả khi mang bầu là điều rất quan trọng, đặc biệt với những sao nữ Việt. Một số người may mắn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc xinh đẹp khi mang thai và sau khi vượt cạn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

Tăng Thanh Hà

“Ngọc nữ” của màn ảnh Việt một thời lên xe hoa cùng thiếu gia Louis Nguyễn vào năm 2012 sau 4 năm hẹn hò. Qua 5 năm kết hôn, cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ hết hot với truyền thông và công chúng. Cô hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con đủ nếp, đủ tẻ.

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Tăng Thanh Hà xuất hiện tươi tắn trong những tháng mang thai - Ảnh: Internet

Qua hai lần sinh nở, những nhan sắc của Hà Tăng chưa có dấu hiệu đi xuống mà ngày càng mặn mà hơn khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Trong quá trình mang thai và sau khi sinh, nữ diễn viên ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi sự kiện có sự góp mặt của cô đều rất thu hút. Tăng Thanh Hà lấy lại vóc dáng rất nhanh sau khi sinh và giữ được các đường nét hoàn hảo như thời con gái.

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Trải qua 2 lần mang thai, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sắc đẹp cùng vẻ tươi tắn không mấy giống với người đang mang thai - Ảnh: Internet

Minh Hà

Bén duyên với nam ca sĩ Lý Hải trên trường quay MV, hot girl Minh Hà giờ đã là mẹ của 4 nhóc tì đáng yêu, kháu khỉnh. Dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng nhan sắc của Minh Hà chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Cô là bà bầu được nhiều người yêu thích bởi vẻ trẻ trung, thời trang và đặc biệt là việc lấy lại vóc dáng cực nhanh sau khi sinh.

Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai - Ảnh 5
Minh Hà xinh đẹp ở tháng cuối cùng của thai kì - Ảnh: Internet

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Đã mang thai 4 lần, nhưng khó có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của Minh Hà mỗi khi mang bầu - Ảnh: Internet

Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai - Ảnh 7

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Hình ảnh xinh đẹp của Minh Hà trong những lần sinh nở - Ảnh: Internet

Elly Trần

Có lẽ đây là hot girl mang thai và sinh con khiến nhiều người bất ngờ nhất. Trong quá trình mang thai, cô vẫn rất xinh đẹp dù bụng bầu vượt mặt. Hiện tại cô đã có tiểu công chúa Candie Mộc Trà và tiểu hoàng tử Alfie Túc Mạch. Cả hai con của Elly Trần đều sở hữu làn da trắng, vẻ đáng yêu lai Tây khiến nhiều người thích thú.

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Elly Trần cùng hai con rất đáng yêu của mình - Ảnh: Internet

Khi mang thai, Elly Trần thường xuyên diện trang phục giấu bụng đồng thời khoe nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Gu thời trang cực ổn định và phù hợp với những bà bầu khiến cô được nhiều bà mẹ trẻ quan tâm, học hỏi cách để làm sao xinh đẹp nhất khi mang thai.

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Những hình ảnh xinh đẹp và rất đỗi quyến rũ của Elly Trần trong 2 lần mang thai - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thủy Tiên

Đây cũng là một trong những sao Việt giữ được vóc dáng thon gọn khi mang thai và sau sinh. Bà xã của cầu thủ Lê Công Vinh khẳng định đẳng cấp của “gái một con trông mòn con mắt” khi sinh con gái đầu lòng là bé Bánh Gạo vào năm 2012.

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Thủy Tiên rất xinh đẹp trong khi mang thai - Ảnh: Internet

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Vóc dáng thon gọn của Thủy Tiên trong những tháng đầu của thai kì - Ảnh: Internet

Á hậu Diễm Trang

Kết hôn vào năm 2015, Á hậu Diễm Trang thông báo đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 3 sau 1 năm. Cô vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút và không tăng cân nhiều trong thai kì. Với chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thể thao phù hợp với bà bầu, người đẹp này khoe cơ thể gợi cảm và gương mặt rất tươi tắn khi đang mang thai.

Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai - Ảnh 15
Á hậu Diễm Trang cực kì xinh đẹp mặc cho bụng bầu đã rất lớn - Ảnh: Internet

Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai - Ảnh 16

Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai - Ảnh 17
Dù ở những tháng cuối của thai kì nhưng Á hậu Diễm Trang vẫn rất xinh đẹp và giữ được vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Cùng lấy chồng đại gia nhưng nhan sắc những mỹ nhân Việt này thay đổi 'một trời một vực' khi mang thai

Cùng lấy chồng đại gia nhưng nhan sắc những mỹ nhân Việt này thay đổi 'một trời một vực' khi mang thai

Đều là những mỹ nhân của showbiz và có chồng đại gia nhưng khi mang thai, sinh con những người đẹp này lại có nhan sắc thay đổi đến không ngờ.

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Từ khóa:   mỹ nhân Việt Sao Việt Tăng Thanh Hà Thủy Tiên Elly Trần

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