Những sao Việt vẫn xinh đẹp rạng ngời khi đang mang thai

Khi mang thai và sinh con, cơ thể phụ nữ thường ít nhiều bị ảnh hưởng và nhan sắc giảm sút. Vì vậy việc giữ được nhan sắc ngay cả khi mang bầu là điều rất quan trọng, đặc biệt với những sao nữ Việt. Một số người may mắn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc xinh đẹp khi mang thai và sau khi vượt cạn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

“Ngọc nữ” của màn ảnh Việt một thời lên xe hoa cùng thiếu gia Louis Nguyễn vào năm 2012 sau 4 năm hẹn hò. Qua 5 năm kết hôn, cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ hết hot với truyền thông và công chúng. Cô hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con đủ nếp, đủ tẻ.

Qua hai lần sinh nở, những nhan sắc của Hà Tăng chưa có dấu hiệu đi xuống mà ngày càng mặn mà hơn khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Trong quá trình mang thai và sau khi sinh, nữ diễn viên ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi sự kiện có sự góp mặt của cô đều rất thu hút. Tăng Thanh Hà lấy lại vóc dáng rất nhanh sau khi sinh và giữ được các đường nét hoàn hảo như thời con gái.

Minh Hà

Bén duyên với nam ca sĩ Lý Hải trên trường quay MV, hot girl Minh Hà giờ đã là mẹ của 4 nhóc tì đáng yêu, kháu khỉnh. Dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng nhan sắc của Minh Hà chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Cô là bà bầu được nhiều người yêu thích bởi vẻ trẻ trung, thời trang và đặc biệt là việc lấy lại vóc dáng cực nhanh sau khi sinh.

Elly Trần

Có lẽ đây là hot girl mang thai và sinh con khiến nhiều người bất ngờ nhất. Trong quá trình mang thai, cô vẫn rất xinh đẹp dù bụng bầu vượt mặt. Hiện tại cô đã có tiểu công chúa Candie Mộc Trà và tiểu hoàng tử Alfie Túc Mạch. Cả hai con của Elly Trần đều sở hữu làn da trắng, vẻ đáng yêu lai Tây khiến nhiều người thích thú.

Khi mang thai, Elly Trần thường xuyên diện trang phục giấu bụng đồng thời khoe nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Gu thời trang cực ổn định và phù hợp với những bà bầu khiến cô được nhiều bà mẹ trẻ quan tâm, học hỏi cách để làm sao xinh đẹp nhất khi mang thai.

Ca sĩ Thủy Tiên

Đây cũng là một trong những sao Việt giữ được vóc dáng thon gọn khi mang thai và sau sinh. Bà xã của cầu thủ Lê Công Vinh khẳng định đẳng cấp của “gái một con trông mòn con mắt” khi sinh con gái đầu lòng là bé Bánh Gạo vào năm 2012.

Á hậu Diễm Trang

Kết hôn vào năm 2015, Á hậu Diễm Trang thông báo đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 3 sau 1 năm. Cô vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút và không tăng cân nhiều trong thai kì. Với chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thể thao phù hợp với bà bầu, người đẹp này khoe cơ thể gợi cảm và gương mặt rất tươi tắn khi đang mang thai.