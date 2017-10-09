Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần

Nói đến khoảng giả gái thì chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến những sao nam như: Hoài Linh , Trấn Thành , Thanh Duy, Hoài Lâm…Trong hình ảnh mới của mình, họ mang lại tiếng cười và sự thích thú cho khán giả.

Giả gái đã trở thành thương hiệu riêng của danh hài này mà không ai có thể qua nổi. Sự duyên dáng pha lẫn nét hài hước mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính khiến Hoài Linh nhận được nhiều khán giả yêu mến.

Trấn Thành

Nam MC - diễn viên hài này giả gái giống đến mức nhiều người nghi ngờ về giới tính của anh. Không những tài năng trong những vai diễn hài hước, nam tính mà khán giả cũng sẽ phải té ngửa khi thấy những vai diễn giả gái hết sức duyên dáng của Trấn Thành.

Hoài Lâm

Nếu như Hoài Linh biến hóa linh hoạt trong những vai nữ tính thì con trai nuôi của anh, Hoài Lâm cũng không kém cạnh trong hình ảnh nữ tính khi tham gia các chương trình ca nhạc.

Thanh Duy

Nam ca sĩ này không chỉ hoàn hảo với ngoại hình là một người phụ nữ mà còn có giọng nói rất ngọt ngào phù hợp với những màn giả gái. Không ít người xem Thanh Duy là một người phụ nữ xinh đẹp thực thụ khi anh chàng này hóa trang vào vai nữ vì sự hoàn hảo đến ngạc nhiên.

Chí Thiện

Xuất hiện trong chương trình “Gương mặt thân quen”, Chí Thiện khiến nhiều khán giả bất ngờ khi giả gái quá xuất sắc. Dịu dàng, nữ tính và rất xinh đẹp, ai cũng cho rằng anh trông như một hotgirl khi hóa thân thành con gái.

Tim

Ca sĩ Tim khiến khán giả Bước nhảy hoàn vũ 2014 “đứng ngồi không yên” với hình ảnh nữ tính, chân cực dài và eo cực thon của mình.

Duy Khánh

Nhìn những hình ảnh giả gái của Duy Khánh, rất nhiều người lầm tưởng đây là một cô gái xinh đẹp nào đó. Nhờ gương mặt dễ thương cùng làn da trắng, anh chàng này rất xinh đẹp mỗi khi hóa thân vào vai nữ.

BB Trần

Có lẽ người hâm mộ đã rất quen thuộc với hình ảnh BB Trần giả gái. Không những làm tốt mà phải nói là anh chàng này rất hợp với tạo hình phụ nữ.