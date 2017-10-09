Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần

Hậu trường 09/10/2017 16:24

Mặc dù nam tính là thế nhưng khi “hóa thân” thành những cô gái, họ lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì vẻ nữ tính, xinh đẹp lúc khoác lên mình những bộ trang phục nữ.

Nói đến khoảng giả gái thì chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến những sao nam như: Hoài Linh, Trấn Thành, Thanh Duy, Hoài Lâm…Trong hình ảnh mới của mình, họ mang lại tiếng cười và sự thích thú cho khán giả.

Hoài Linh

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh trong 2 hình ảnh khác biệt - Ảnh: Internet

Giả gái đã trở thành thương hiệu riêng của danh hài này mà không ai có thể qua nổi. Sự duyên dáng pha lẫn nét hài hước mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính khiến Hoài Linh nhận được nhiều khán giả yêu mến.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 2
Màn giả gái quá hoàn hảo của nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoài Linh có những biến hoá xuất xắc trong các vai diễn của mình - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 4
Với gương mặt trái xoan, thân hình gầy, người xem khó có thể nhận ra Hoài Linh là nam giới - Ảnh: Internet

Trấn Thành

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 5
Nên gọi là “anh” hay là “chị” Trấn Thành đây? - Ảnh: Internet

Nam MC - diễn viên hài này giả gái giống đến mức nhiều người nghi ngờ về giới tính của anh. Không những tài năng trong những vai diễn hài hước, nam tính mà khán giả cũng sẽ phải té ngửa khi thấy những vai diễn giả gái hết sức duyên dáng của Trấn Thành.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 6
Liệu có ai nghĩ đây là nam MC – danh hài Trấn Thành hay không? - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 7

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 8

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 9
Những màn giả gái quá hoàn hảo của Trấn Thành khiến người xem không biết đường nào mà lần - Ảnh: Internet

Hoài Lâm

Nếu như Hoài Linh biến hóa linh hoạt trong những vai nữ tính thì con trai nuôi của anh, Hoài Lâm cũng không kém cạnh trong hình ảnh nữ tính khi tham gia các chương trình ca nhạc.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 10
Nhìn Hoài Lâm như thế này có khác gì hoa hậu không chứ? - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 11
Màn hóa thân thành một nhân vật trong vở cải lương mà Hoài Lâm dự thi trong chương trình “Gương mặt thân quen” đã được đánh giá rất cao. - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 12
Hoài Lâm đầy nữ tính khi khoác lên mình bộ váy trắng và mái tóc dài nữ tính - Ảnh: Internet

Thanh Duy

Nam ca sĩ này không chỉ hoàn hảo với ngoại hình là một người phụ nữ mà còn có giọng nói rất ngọt ngào phù hợp với những màn giả gái. Không ít người xem Thanh Duy là một người phụ nữ xinh đẹp thực thụ khi anh chàng này hóa trang vào vai nữ vì sự hoàn hảo đến ngạc nhiên.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 13
Thanh Duy quá xuất sắc trong khoản giả gái rồi - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 14

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 15
Thanh Duy toát lên vẻ nữ tính khi giả gái - Ảnh: Internet

Chí Thiện

Xuất hiện trong chương trình “Gương mặt thân quen”, Chí Thiện khiến nhiều khán giả bất ngờ khi giả gái quá xuất sắc. Dịu dàng, nữ tính và rất xinh đẹp, ai cũng cho rằng anh trông như một hotgirl khi hóa thân thành con gái.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 16
Có thể nói Chí Thiện là nam ca sĩ giả gái xinh nhất từ trước đến nay - Ảnh: Internet

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 17
Có thể gọi người trong hình là hotgirl được chứ? - Ảnh: Internet

Tim

Ca sĩ Tim khiến khán giả Bước nhảy hoàn vũ 2014 “đứng ngồi không yên” với hình ảnh nữ tính, chân cực dài và eo cực thon của mình.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 18
Tim và màn giả gái quá hoàn hảo từ vóc dáng, thần thái cho đến gương mặt - Ảnh: Internet

Duy Khánh

Nhìn những hình ảnh giả gái của Duy Khánh, rất nhiều người lầm tưởng đây là một cô gái xinh đẹp nào đó. Nhờ gương mặt dễ thương cùng làn da trắng, anh chàng này rất xinh đẹp mỗi khi hóa thân vào vai nữ.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 19

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 20
Duy Khánh khiến bao nhiêu cô gái khác phải dè chừng vì sắc đẹp này - Ảnh: Internet

BB Trần

Có lẽ người hâm mộ đã rất quen thuộc với hình ảnh BB Trần giả gái. Không những làm tốt mà phải nói là anh chàng này rất hợp với tạo hình phụ nữ.

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 21

Những sao Việt giả gái giống đến mức khiến công chúng không biết đường nào mà lần - Ảnh 22
Nói BB Trần là một quý cô qua những hình ảnh này cũng không sai - Ảnh: Internet

Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc giả gái ngày càng 'xuất sắc'

Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc giả gái ngày càng 'xuất sắc'

Trong tập 8 Cười xuyên Việt tối 29/12, Gia Bảo mang đến tiểu phẩm 'Gánh hát hài hước' và nhận được điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Hoài Linh.

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