Những sao Việt có 'nghề tay trái' là giáo viên: Người là kiện tướng, kẻ có tấm bằng Thạc sĩ nước Anh

Ít ai biết rằng Dương Hoàng Yến từng là thủ khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với thành tích học tập ấn tượng, cô được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc. Dương Hoàng Yến cũng nhận về nhiều giải thưởng danh giá như Giải Triển vọng cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008, Top 3 đội Mỹ Linh Giọng hát Việt 2013,...

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình điểm mặt qua một số sao Việt đã và đang công tác trong lĩnh vực giáo dục nhé!

Sở hữu chất giọng cao, sáng, kỹ năng thanh nhạc tốt, không khó để Dương Hoàng Yến nhanh chóng gây ấn tượng khi chuyên tâm hoạt động trong vai trò ca sĩ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn sở hữu cho mình 2 bản hit Không phải em đúng không? và Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn.

Khánh Thi

Khánh Thi từng được biết đến là kiện tướng dance sport, giữ vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi nhảy. Cô phụ trách công việc giảng dạy bộ môn khiêu vũ thể thao với học trò đến từ nhiều độ tuổi, tầng lớp khác nhau. Khánh Thi cũng là thầy của rất nhiều vũ công nổi tiếng, trong đó có cả Phan Hiển - ông xã kém cô 12 tuổi.

Giờ đây, Khánh Thi có cuộc sống gia đình hạnh phúc và đã là mẹ 2 con. Cô thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường của cả nhà và được khán giả đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Ông xã cô rất đặc biệt chiều vợ, dù là người khá vụng về trong chuyện “nữ công gia chánh” nhưng chồng cô luôn thông cảm, hỗ trợ vợ khi cần.

Thanh Duy

Thanh Duy giành ngôi Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2008. Tuy nhiên, ít ai biết được, bên cạnh niềm đam mê âm nhạc, Thanh Duy từng tốt nghiệp loại giỏi của khoa Sư phạm Anh tại trường Đại học Cần Thơ. Lợi thế này đã giúp nam ca sĩ rất nhiều trong vai trò thầy giáo. Thanh Duy Idol cũng từng có khoảng thời gian giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Bộ ngoại giao.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ khi nhắc về nghề giáo viên: “Trên lớp, tôi được sống với một đam mê khác là được tự do khám phá và truyền đạt sự thú vị của môn học tiếng Anh mà tôi thích, mặt khác lại được tiếp xúc với rất nhiều học trò thú vị khiến cho một người năng động như mình thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn”.

Lê Âu Ngân Anh

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, cái tên được khán giả biết đến trước đó với hàng loạt thị phi liên quan tới nhan sắc, khả năng ngoại ngữ hay phát ngôn trước báo chí sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Lên ngôi cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp khi chỉ 22 tuổi và đang còn là sinh viên, cô gái này cho thấy sự ngây ngô, non nớt của mình trước ống kính, gây tranh cãi lớn. Sau tất cả, cô nàng bỏ lại hào quang mình đang có để đi du học Thạc sĩ tại Anh.

Cuối năm 2019, cô nàng vui mừng thông báo với fan hâm mộ về thông tin mình đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Salford danh giá, thuộc thành phố Manchester. Sau đó cô về Việt Nam, làm việc cho một công ty đầu tư và tư vấn tài chính. Tiếp tục, cô còn gây bất ngờ với công chúng khi nhận lời mời làm giảng viên giảng dạy tại Đại học Hoa Sen ngành Quản trị Sự kiện. Ngoài ra, cô cũng vinh dự được đồng hành cùng các giảng viên cơ hữu trong khoa, xây dựng kế hoạch phát triển cho chương trình đào tạo chuyên ngành này.

Thùy Chi

Thùy Chi là nữ ca sĩ được yêu mến bởi hình tượng trong sạch, nói không với scandal và chiêu trò. Cô hoàn toàn đi lên bằng thực lực và tài năng của bản thân với giọng ca cao vút, nhẹ nhàng, đầy kỹ thuật nhưng không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu. Loạt bài hát như Quê Tôi, Giấc Mơ Trưa, Xe Đạp đã làm nên tên tuổi của cô gái nhỏ nhắn gốc Hà Nội này.

Tuy được mến mộ bởi tài năng ca hát nhưng công việc chính hằng ngày của Thùy Chi lại là giảng viên dạy piano. Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia, Thùy Chi còn nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi cũng được mời làm cố vấn âm nhạc tại các cuộc thi như Đồ rê mí, Học viện Ngôi sao,…

Phạm Hương

Hoa hậu Phạm Hương: Trước khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, người đẹp Hải Phòng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing. Ngay sau đó, cô trở thành giảng viên ngành Marketing thời trang tại trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch TP HCM.

Sau khi trở thành Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương đã về thăm ngôi trường mình công tác để giao lưu, trò chuyện cùng các sinh viên cũng như các thầy cô đồng nghiệp. Do lịch trình làm việc cùng lịch tập luyện dày đặc để tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế nên Phạm Hương phải tạm ngưng việc đứng trên bục giảng. Nhưng vì niềm đam mê với công việc này, người đẹp cho biết trong tương lai mục tiêu của cô là học thạc sĩ và tiếp tục công tác giảng dạy.