Những sao nữ Việt phải trải qua hai lần đò mới tìm được bến đỗ bình yên

Thành công trong sự nghiệp, sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng những sao Việt này lại bị vận vào câu nói “Hồng nhan bạc phận” khi gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân. Trao gửi tình yêu cho người chồng đầu tiên nhưng cuối cùng cũng tan vỡ, những mỹ nhân này mạnh mẽ đứng dậy và tìm được hạnh phúc trong lần qua đò thứ hai.

Năm 2008, Đan Lê lên xe hoa cùng người đồng nghiệp tại VTV là biên tập viên Xuân Tùng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kéo dài không lâu. Sau 2 năm chung sống nữ MC đã ly hôn trong lặng lẽ. Không lâu sau đó, Đan Lê lên xe hoa lần thứ hai và người đàn ông mang lại hạnh phúc cho cô không ai khác đó là mối tình đầu, đạo diễn Khải Anh. Cặp đôi đã có một mối tình lâu dài từ thời còn học cấp 3. Giờ đây sau bao sóng gió, thăng trầm cả hai đã được ở bên nhau.

Hiện tại, Đan Lê có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Khải Anh cùng hai cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Cô được chồng yêu chiều hết mực, thường xuyên trò chuyện, dành cho cô những lời nói tình cảm, cử chỉ quan tâm. Cô cũng ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình hơn mà lui về chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Jennifer Phạm

Kết hôn với nam ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007 sau khi bén duyên với nhau trong một bộ phim, cả hai có với nhau một cậu con trai và thường xuyên xuất hiện tình tứ tại các sự kiện. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2010, giữa Jennifer Phạm và Quang Dũng có những dấu hiệu rạn nứt. Đến năm 2012, cả hai xác nhận đã ly hôn từ lâu trước đó.

Cuối năm 2012, người đẹp chính thức lên xe hoa lần thứ hai với doanh nhân Đức Hải. Kể từ đó, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn và rất hạnh phúc. Hai vợ chồng chào đón thêm 2 thiên thần nhỏ nữa. Đức Hải cũng rất yêu thương cậu con trai riêng của vợ. Hình ảnh hạnh phúc của cô bên chồng con khiến nhiều người vui mừng cho người đẹp này sau khi trải qua nhiều biến cố hôn nhân.

Kim Hiền

Là một nữ diễn viên sở hữu sắc đẹp duyên dáng đậm chất miền Tây cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Kim Hiền được khán giả quen mặt trong nhiều bộ phim. Thành công trong công việc là thế nhưng Kim Hiền lại có đường tình duyên khá lận đận. Cô kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu nhau, nhưng sau đó lại đối mặt với sự tan vỡ đầy đau đớn khi chồng ngoại tình. Ly hôn trong nước mắt, nữ diễn viên một mình nuôi cậu con trai Sonic. Tưởng chừng trái tim Kim Hiền đã khép lại bởi những đau khổ trong hôn nhân thì trước tình cảm ấm áp của doanh nhân Andy, cô đã mở lòng và chấp nhận lên xe hoa lần thứ 2 vào năm 2014.

Hiện cô đang cuộc sống xa hoa trên đất Mỹ và cùng chồng chào đón thêm một bé gái kháu khỉnh có tên Yvona.

Ca sĩ Thu Phương

Thu Phương cùng Huy MC công khai tình cảm khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ và sốc. Cùng nhau sang Mỹ định cư, cuộc sống khó khăn lúc đầu và những mâu thuẫn không thể giải quyết khiến Thu Phương và Huy MC quyết định chia tay.

Sau đó Thu Phương may mắn gặp được ông bầu Dũng Taylor, từ đó chuyện tình cảm và con đường ca hát của cô đều nở hoa. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng giàu có. Hai người con riêng của Thu Phương và hai người con chung với Dũng Taylor đều sống hòa thuận với nhau.