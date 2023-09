Những sao nữ Việt có mẹ là chỗ dựa vững chắc

Minh Hằng , Khởi My , Hoàng Thùy Linh, Hồ Ngọc Hà là những cái tên thuộc top những sao Việt có mẹ là một người quản lý giỏi giang, người chăm lo chu toàn cho mọi công việc trong cuộc sống, đồng thời cũng là người đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công trong sự nghiệp của những ngôi sao này.

Hoàng Thùy Linh không cần người quản lý riêng bởi mẹ cô, bà Huệ đã là người đảm đương vai trò này. Ngoài việc quản lý lịch trình biểu diễn các show lớn nhỏ trong và ngoài nước cho con gái, bà Huệ cũng là người trợ lý hỗ trợ cho con mình tất cả mọi việc, từ phục trang biểu diễn, giữ đồ cho đến kiêm luôn việc bấm đĩa hát cho con gái.

Vốn là một người hoạt động nghệ thuật, mẹ Hoàng Thùy Linh rất sành sỏi chuyện sắp xếp lịch và tư vấn trang phục cho con. Bà Huệ còn là một fan “cứng” của cô con gái khi luôn dõi theo từng sản phẩm nghệ thuật của cô. Trong show diễn mới nhất của Hoàng Thùy Linh tại Sài Gòn, hình ảnh nữ ca sĩ được mẹ chăm chút, chỉnh sửa váy áo trước giờ biểu diễn khiến nhiều fan cảm động vô cùng.



Hồ Ngọc Hà

Những ngày vừa qua khi đứng trong “tâm bão” dư luận cặp kè với đại gia và phá vỡ gia can của người khác, Hồ Ngọc Hà đã hứng chịu không ít “gạch đá” cùng với sự tẩy chay của người tiêu dùng đối với những nhãn hàng mà nữ ca sĩ làm đại diện. Giữa lúc không biết nên nương tựa vào ai thì mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ viết tâm thư cho con gái để động viên Hà Hồ vượt qua khó khăn. Bức tâm thư này đã lay động cộng đồng mạng với những lời lẽ chân thành nhất của một người mẹ dành cho con.

Bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà viết: "Mẹ lặng lẽ nhìn từng bước con đi, từng việc con làm. Con lại thay mẹ tất bật lo toan mọi điều trong cuộc sống giữa cuộc đời đầy sóng gió. Thương con đến cháy lòng trong những đêm không ngủ, trong những lúc chờ đợi bước con về…



… Nửa đêm gà gáy xong công việc trắng đêm bên con trai đang ốm. Thương và lo cho con thật nhiều mẹ cũng chỉ cố gắng một phần nào bên con thôi... Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh, chỉ có người trong cuộc mới thực hiểu con ạ. Ai rồi cũng thế. Con hãy bình tâm con nhé, dẫu phận gái cũng cứ phải chân cứng đá mềm để vững bước giữa đường đời.”



Khởi My

"Má Năm" của Khởi My từ lâu đã trở thành một người mẹ quá nổi tiếng trong số các sao Việt bởi đi đâu, làm gì, bất kể mọi nơi, mọi lúc, người ta đều thấy “má Năm” theo sát con gái không rời nửa bước.

Là một trong số những nữ ca sĩ hiếm hoi không hề có scandal của Vpop, Khởi My được mọi người yêu thương không chỉ bởi tài năng mà còn là đạo đức. Để có được một “bé Zoi” như ngày hôm nay không thể không kể đến người phụ nữ duy nhất luôn âm thầm chăm sóc, lo lắng cho cô. Má Năm - người mẹ luôn hiện diện trên mỗi bước đường thành công của cô gái đời đầu 9x này.



Má Năm đối với Khởi My giờ không chỉ là mẹ, là “người cha”, mà còn là người quản lí, người trợ lý, người bạn tri kỉ của giọng ca Gửi cho anh. Khởi My đi diễn bất cứ đâu thì Má Năm đều chuẩn chuẩn bị phục trang, phụ kiện, rồi đưa con đến trường quay hoặc sân khấu sau đó ngồi đợi. Những ngày đầu mới đăng quang Tiếng ca học đường, Má Năm chính là người chở con đi diễn tại các tụ điểm lớn nhỏ.

Các bầu show phòng trà, quán bar thường kiếm Má Năm nhiều hơn cả Khởi My để liên lạc vì tất cả mọi lịch diễn đều do Má quản lý. Nhiều khi muốn điện thoại cho Khởi My cũng chỉ cần gọi điện đến số Má Năm vì người mẹ này luôn túc trực bên cạnh con mọi lúc mọi nơi.



Ngoài ra, thành công trong sự nghiệp của Khởi My như hiện tại không thể nào thiếu vắng bóng dáng của Má Năm, người mẹ tần tảo nuôi con trên những gánh củi ba cọc ba đồng không đủ sống trước lúc chưa nổi tiếng đầy khó khăn. Khoảng thời gian sau khi đăng quang Tiếng ca học đường và dành được phần thưởng 50 triệu, cũng chính Má Năm là người đã chi tiêu gói ghém, “tiết kiệm đến từng giọt xăng” mới có đủ tiền cho Khởi My ăn học thành tài và trở thành ca sĩ nổi tiếng như hiện nay.





Minh Hằng

Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Vbiz hiện tại, Minh Hằng cũng có một người mẹ tần tảo không kém gì Má Năm của Khởi My. Để có được thành công như hiện tại, ít ai biết Minh Hằng đã phải trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực với nghị lực vươn lên dữ dội, mà đóng góp trong đó không thể không kể đến người mẹ “chịu nắng phơi sương” của cô.



Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ sớm tan vỡ từ khi còn bé, nên tuổi thơ đối với Minh Hằng không hề dễ dàng và phẳng lặng như nhiều đồng nghiệp cùng lứa trong làng giải trí Việt. Khi đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố Minh Hằng lại không có việc làm ổn định, cuộc sống quá vất vả cùng với những mâu thuẫn vụn vặt, những lo toan bộn bề đã khiến ông thường xuyên cự nự, gây chuyện với vợ.



Chăm lo cho con suốt từ khi còn vất vả, đến giờ mẹ Minh Hằng vẫn còn theo sát những hoạt động trình diễn của con gái

Vì muốn cho con mình có cuộc sống hạnh phúc hơn, mẹ Minh Hằng đã chủ động ly hôn với chồng và mang 2 con về sống chung và nuôi nấng. Ngày đó, mẹ Minh Hằng có một tiệm quần áo si đa dựng tạm ngoài chợ là nguồn thu nhập chính của gia đình. Để duy trì tiệm quần áo cũ, mẹ Minh Hằng thường xuyên phải đi nhập hàng ở biên giới Campuchia để lấy hàng giá gốc.



Để báo hiếu công dưỡng dục của mẹ, Minh Hằng dù rất bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian để dẫn mẹ đi du lịch nước ngoài thư giãn, mới đây nhất là chuyến du lịch Hàn Quốc và Singapore nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Sau khi bố mẹ chia tay, mẹ Minh Hằng đã dắt hai chị em cô đi hết từ căn nhà thuê này sang căn nhà thuê khác vì giá tiền quá đắt hoặc gặp vấn đề khúc mắc. Có giai đoạn khó khăn khi mẹ Minh Hằng bị bạn làm ăn lừa hết tiền, vốn liếng hết sạch, bà đành thuê một ngôi nhà nhỏ xíu trên đường Lý Chính Thắng để sinh sống qua ngày. Cũng chính những năm tháng cơ cực này đã rèn luyện cho Minh Hằng ý chí và khao khát vươn lên để thoát khỏi nghèo khó, báo hiếu cho mẹ.

Sau những tháng ngày khó khăn đó, mẹ Minh Hằng đi vay mượn, gom góp khắp nơi và cuối cùng cũng đủ vốn để mở một tiệm cơm nhỏ. Minh Hằng lúc này lại gánh vác thêm phần trách nhiệm nhân viên bồi bàn và phục vụ quán cơm của mẹ. Buổi sáng hai mẹ con dậy sớm, ra quán dọn dẹp, nấu nướng. Vì phải phụ mẹ nhiều việc nên Minh Hằng thường xuyên bị trễ học trong khoảng thời gian này.



Chính vì thương mẹ vất vả, mà Minh Hằng đã nhanh chóng trưởng thành, tự lập để ra ngoài kiếm sống, rồi bén duyên với nghệ thuật, trở thành một ngôi sao nổi tiếng và là người gánh vác kinh tế của cả gia đình.

Hiện tại, khi nhắc về những năm tháng tuổi thơ của mình, Minh Hằng đã nói cô biết ơn vô cùng những năm tháng đó, bởi nếu không có nó, chưa chắc Minh Hằng đã có được những thành công như ngày hôm nay. Giờ đây khi đã là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu của showbiz, mẹ Minh Hằng vẫn là một hậu phương vững chắc hỗ trợ con gái mình về nhiều mặt trong cuộc sống.



