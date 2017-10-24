Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút

Hậu trường 24/10/2017 09:36

Không ngần ngại chuyện nhan sắc có thể bị xấu đi khi mang bầu, những sao nữ này dù đã trải qua 3 - 4 lần sinh nở vẫn sở hữu vẻ đẹp “trông mòn con mắt”.

Khi nhắc đến những gia đình đông con của showbiz Việt, người ta thường hay nghĩ đến Ốc Thanh Vân, Lý Hải - Minh Hà… Nghệ sĩ thường rất bận rộn, khó để có nhiều thời gian cho gia đình, nên việc có nhiều con cũng ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp. Nhưng những sao nữ này vẫn hy sinh để làm tròn thiên chức của một người mẹ. Tuy đã có 3 - 4 con, song có vẻ nhan sắc của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều mà còn trông mặn mà hơn trước.

Ốc Thanh Vân

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 1
Vẻ ngoài xinh đẹp, sexy của “gái 3 con” Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet

Là một diễn viên - MC duyên dáng và tài năng, Ốc Thanh Vân gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp trong công việc và đảm đang khi chăm sóc gia đình. Kết hôn với doanh nhân Minh Trí vào năm 2010, sau 7 năm chung sống, hiện tại gia đình của Ốc Thanh Vân đã có 3 thiên thần nhỏ là Coca, Cola và Cacao.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 2

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 3
Những hình ảnh hạnh phúc bên chồng con của Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet

Trải qua 3 lần sinh nở và rất bận rộn trong công việc, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn dành thời gian chăm sóc cho bản thân để lấy lại sắc đẹp sau sinh. Kinh nghiệm giảm cân và lấy lại vóc dáng sau sinh nhanh của cô là chăm chỉ tập thể dục, tập yoga, nhảy và gập bụng cùng các chế độ ăn uống khoa học. Hiện tại dù đã là bà mẹ của 3 nhóc tì nhưng Ốc Thanh Vân vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động và ngày càng cuốn hút hơn.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân đẹp mặn mà hơn qua 3 lần sinh nở...

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 5
...cùng vóc dáng thon gọn khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh: Internet

Minh Hà (vợ Lý Hải)

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 6
Hình ảnh mang thai xinh đẹp của Minh Hà = Ảnh: Internet

Kết hôn vào năm 2010, gia đình của Lý Hải và Minh Hà giờ đây đã tràn ngập tiếng nói cười của 4 nhóc tỳ dễ thương, kháu khỉnh. Là một hot girl xinh đẹp, sau khi theo chàng về dinh, Minh Hà dồn toàn tâm toàn lực chăm lo cho gia đình. Hiện tại dù đã là mẹ của 4 thiên thần nhưng cô vẫn rất trẻ trung và thon gọn.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 7
Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Lý Hải và Minh Hà bên 4 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng người phụ nữ nào cũng sẽ xập xệ đi trông thấy sau 4 lần sinh nở. Nhưng Minh Hà thì khác. Cô lấy lại vóc dáng thon gọn rất nhanh nhờ áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục và sử dụng các phương thức làm đẹp hiện đại. Ngắm nhìn Minh Hà cả trong thời kì mang thai và sau khi sinh, ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng mặn mà của cựu hot girl này.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 8

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 9

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 10
Những hình ảnh xinh đẹp của Minh Hà dù đã có 4 lần sinh nở - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc mặn mà, quý phái. Kết hôn 24 năm, cô đã có 3 người con và nhan sắc có vẻ không hề thay đổi theo thời gian. 

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 11
Nhan sắc xinh đẹp thách thức thời gian của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh: Internet

Sau mỗi lần sinh nở, Hoa hậu Hà Kiều Anh lại khiến công chúng trầm trồ khi tái xuất, với vóc dáng thon gọn, thanh lịch và ngày càng trẻ trung.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 12
Vẻ đẹp mặn mà của Hoa hậu Hà Kiều Anh khi đã là bà mẹ có 3 con - Ảnh: Internet

Hoa hậu Jennifer Phạm

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 13
Khó ai có thể nhận thấy đây là người phụ nữ đã có 3 đứa con - Ảnh: Internet

Cô và nam ca sĩ Quang Dũng có một cậu con trai chung trong quá trình sống chung. Sau khi ly hôn, Jennifer Phạm tái hôn cùng doanh nhân Đức Hải và sinh thêm 2 người con. Trải qua 3 lần sinh nở nhưng nhan sắc của hoa hậu này vẫn vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 14
Gia đình ngập tràn hạnh phúc của Jennifer Phạm dù đã trải qua 2 lần đò - Ảnh: Internet

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 15
Vẻ đẹp trông “mòn con mắt” của người đẹp này - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thu Phương

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 16

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 17
Vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi của ca sĩ Thu Phương - Ảnh: Internet

Trong lần kết hôn đầu với Huy MC, nữ ca sĩ có 2 người con. Sau khi tan vỡ, cô quyết định đi bước nữa với ông bầu Dũng Taylor và có thêm 2 thiên thần. Qua 4 lần sinh nở, cô vẫn sở hữu vẻ đẹp đằm thắm và quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh 18
Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Thu Phương bên chồng và 4 người con - Ảnh: Internet

Những sao nữ Việt phải trải qua hai lần đò mới tìm được bến đỗ bình yên

Những sao nữ Việt phải trải qua hai lần đò mới tìm được bến đỗ bình yên

Đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng những cái tên như Đan Lê, Kim Hiền, Jennifer Phạm…đều lận đận trong đường tình duyên khi phải trải qua hai lần đò mới tìm thấy bến đỗ bình yên.

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Từ khóa:   sao Việt sao Việt nhiều con Jennifer Phạm Ốc Thanh Vân Minh Hà

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