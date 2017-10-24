Những sao nữ dù sinh con nhiều lần nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút

Khi nhắc đến những gia đình đông con của showbiz Việt, người ta thường hay nghĩ đến Ốc Thanh Vân, Lý Hải - Minh Hà… Nghệ sĩ thường rất bận rộn, khó để có nhiều thời gian cho gia đình, nên việc có nhiều con cũng ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp. Nhưng những sao nữ này vẫn hy sinh để làm tròn thiên chức của một người mẹ. Tuy đã có 3 - 4 con, song có vẻ nhan sắc của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều mà còn trông mặn mà hơn trước.

Là một diễn viên - MC duyên dáng và tài năng, Ốc Thanh Vân gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp trong công việc và đảm đang khi chăm sóc gia đình. Kết hôn với doanh nhân Minh Trí vào năm 2010, sau 7 năm chung sống, hiện tại gia đình của Ốc Thanh Vân đã có 3 thiên thần nhỏ là Coca, Cola và Cacao.

Trải qua 3 lần sinh nở và rất bận rộn trong công việc, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn dành thời gian chăm sóc cho bản thân để lấy lại sắc đẹp sau sinh. Kinh nghiệm giảm cân và lấy lại vóc dáng sau sinh nhanh của cô là chăm chỉ tập thể dục, tập yoga, nhảy và gập bụng cùng các chế độ ăn uống khoa học. Hiện tại dù đã là bà mẹ của 3 nhóc tì nhưng Ốc Thanh Vân vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động và ngày càng cuốn hút hơn.

Minh Hà (vợ Lý Hải)

Kết hôn vào năm 2010, gia đình của Lý Hải và Minh Hà giờ đây đã tràn ngập tiếng nói cười của 4 nhóc tỳ dễ thương, kháu khỉnh. Là một hot girl xinh đẹp, sau khi theo chàng về dinh, Minh Hà dồn toàn tâm toàn lực chăm lo cho gia đình. Hiện tại dù đã là mẹ của 4 thiên thần nhưng cô vẫn rất trẻ trung và thon gọn.

Nhiều người cho rằng người phụ nữ nào cũng sẽ xập xệ đi trông thấy sau 4 lần sinh nở. Nhưng Minh Hà thì khác. Cô lấy lại vóc dáng thon gọn rất nhanh nhờ áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục và sử dụng các phương thức làm đẹp hiện đại. Ngắm nhìn Minh Hà cả trong thời kì mang thai và sau khi sinh, ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng mặn mà của cựu hot girl này.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc mặn mà, quý phái. Kết hôn 24 năm, cô đã có 3 người con và nhan sắc có vẻ không hề thay đổi theo thời gian.

Sau mỗi lần sinh nở, Hoa hậu Hà Kiều Anh lại khiến công chúng trầm trồ khi tái xuất, với vóc dáng thon gọn, thanh lịch và ngày càng trẻ trung.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Cô và nam ca sĩ Quang Dũng có một cậu con trai chung trong quá trình sống chung. Sau khi ly hôn, Jennifer Phạm tái hôn cùng doanh nhân Đức Hải và sinh thêm 2 người con. Trải qua 3 lần sinh nở nhưng nhan sắc của hoa hậu này vẫn vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.

Ca sĩ Thu Phương

Trong lần kết hôn đầu với Huy MC, nữ ca sĩ có 2 người con. Sau khi tan vỡ, cô quyết định đi bước nữa với ông bầu Dũng Taylor và có thêm 2 thiên thần. Qua 4 lần sinh nở, cô vẫn sở hữu vẻ đẹp đằm thắm và quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.