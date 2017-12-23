Những cuộc 'trùng tu nhan sắc' gây ồn ào dư luận năm 2017

Hậu trường 23/12/2017 10:57

Năm 2017 có lẽ là năm mà cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện nhiều nhất khi nói về sao Việt

Trước đây, sao Việt thường rất kín tiếng khi mỗi lần trùng tu nhan sắc. Tuy nhiên, càng ngày họ càng táo bạo, không hề ngại khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ.

Đức Phúc

Câu chuyện Đức Phúc lột xác từ trên xuống dưới nhờ phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là sự kiện gây chấn động nhất showbiz trong nửa đầu năm 2017.

Không tự tin với thân hình mũm mỉm, gương mặt tròn trịa cùng đôi má bánh đúc, Đức Phúc quyết tâm đầu tư số tiền khủng để bắt đầu hành trình biến đổi vẻ ngoài. Công cuộc trùng tu nhan sắc của Đức Phúc thành công đến nỗi không có một khán giả nào có thể nhận ra anh.

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Đức Phúc lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Từ một ca sĩ có vẻ ngoài kém thu hút, Đức Phúc lột xác trở thành một “soái ca” với gương mặt điển trai không khác gì sao Hàn. Nhờ vậy, sự nghiệp của anh lên nhanh như diều gặp gió. Đức Phúc hiện được xếp vào hàng những ca sĩ đắt show nhất hiện nay.

Phi Thanh Vân

Showbiz Việt hiếm có ai đủ can đảm phẫu thuật thẩm mỹ tới 15 lần như Phi Thanh Vân. “Nữ hoàng dao kéo” được xếp vào hàng danh sách những mỹ nhân nghiện chỉnh sửa nhan sắc nhất của làng giải trí.

Trước đây, Phi Thanh Vân từng không ít lần khiến khán giả phát hoảng khi xuất hiện với gương mặt và thân hình khác lạ sau mỗi lần phẫu thuật. Khi đã có nhan sắc tạm ổn, nhiều người tưởng rằng cô sẽ ngưng đụng chạm dao kéo.

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Phi Thanh Vân tự tin với thân hình "đồng hồ cát" sau 15 lần phẫu thuật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đầu tháng 7 vừa qua nữ diễn viên lại tiếp tục gây choáng khi đầu tư nửa tỷ để chỉnh trang vòng 3 và vòng 1. Sau lần đại phẫu này, Phi Thanh Vân trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu cô đến bởi thân hình bị cho là dị dạng, khác người.

Tuy vậy, “Nữ hoàng dao kéo” vẫn rất tự tin với vẻ đẹp hiện tại của mình. Cách đây 1 tháng, cô vừa may mắn đăng quang ngồi vị Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ.

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh

Tuy không “đập đi xây lại” toàn bộ như những nhân vật trên nhưng Lê Âu Ngân Anh lại là mỹ nhân bị chỉ trích nhiều nhất vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, người đẹp Tiền Giang không có nhan sắc nổi bật, thậm chí bị chê là quá xấu nhưng vẫn ung dung vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành chiếc vương miện đáng giá 3,2 tỷ đồng.

Sau đêm chung kết, cô  gái 22 tuổi nhận vể hàng rổ "gạch đá" vì bị nghi là mua giải. Gương mặt của cô cũng bị so sánh với cá La Hán bởi bờ môi cong hơi quá đà. Mặc dù Lê Âu Ngân Anh và ban tổ chức cuộc thi nhiều lần lên tiếng thanh minh rằng tân Hoa hậu chỉ sửa mũi nhưng đã tháo miếng sụn trước khi thi, dư luận vẫn không ngừng phẫn nộ cho rằng cô đã chỉnh sửa nhiều hơn một bộ phận.

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Hình ảnh Ngân Anh trong đêm đăng quang gây tranh cãi dư luận suốt một thời gian dài - Ảnh: Internet

Đã gần 3 tháng kể từ khi Ngân Anh lên ngôi Hoa hậu, khán giả vẫn chưa thể chấp nhận kết quả trên.

Cứ mỗi lần người đẹp Tiền Giang xuất hiện ở các sự kiện giải trí lại lập tức bị chỉ trích thậm tệ. Nhan sắc của cô giờ đây có cải thiện đáng kể nhưng vẫn gây thất vọng với nhiều người.

Happy Polla bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để ‘xinh như hot girl’

Happy Polla bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để ‘xinh như hot girl’

Những hình ảnh mới quá khác trước đây khiến Happy Polla bị cư dân mạng nghi ngờ là vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Phi Thanh Vân Đức Phúc sao việt phẫu thuật thẩm mỹ Sao Việt

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