Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017

Trong ngày đầu tiên đi thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 70, Lý Nhã Kỳ khoác trên mình bộ trang phục cùng nữ trang có tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ đồng. Chỉ riêng bộ đầm Haute Couture của thương hiệu Ashi được may thủ công trong 300 giờ đã có giá khoảng 90.000 USD.

Ngày thứ hai, đại diện đến từ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes với bộ váy Georges Hobeika. Thiết kế này có giá khoảng 45.000 USD, cùng với đó là bộ trang sức kim cương gồm vòng tay, nhẫn, đôi bông tai có giá 160.000 USD. Như vậy tổng giá trị set đồ này của Lý Nhã Kỳ có giá khoảng 205.000 USD (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng).

Ngày tiếp theo trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn bộ trang phục vô cùng ấn tượng của nhà thiết kế Việt Nam – Lê Thanh Hòa. Bộ cánh này được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong số những trang phục mà mỹ nhân “Gió nghịch mùa” mang đến liên hoan phim năm nay. Được biết để hoàn thành bộ cánh này, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã thực hiện trong vòng 5 tháng với rất nhiều chi tiết được làm thủ công.

Bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long lấy cảm hứng từ đại dương được Lý Nhã Kỳ chọn để xuất hiện trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 4. Trang phục này cùng phong cách trang điểm cổ điển giúp cô tỏa sáng trước ống kính phóng viên quốc tế. Để hoàn thành bộ cánh này, ba thợ thủ công đã miệt mài thực hiện trong khoảng thời gian hơn hai tháng trời.

Ngày cuối cùng trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn mẫu váy Haute Couture của Ashi. Bộ váy được thêu cầu kỳ, xòe rộng mang phong cách cổ điển. Nó đã giúp người đẹp đến từ Việt Nam một lần nữa tỏa sáng tại LHP uy tín bậc nhất thế giới.

Trước khi LHP chính thức diễn ra, Lý Nhã Kỳ chọn trang phục mang phong cách quý tộc đến thăm mộ Công nương Grace Kelly tại nhà thờ hoàng gia Monaco. Mặc dù là một hoạt động bên lề nhưng phong thái nàng “kiều nữ” vẫn vô cùng thanh lịch và quý phái.

Với những gì mang đến LHP Cannes năm nay, một lần nữa Lý Nhã Kỳ lại ghi điểm với truyền thông quốc tế và làm nức lòng khán giả tại quê nhà.

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