Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017

Hậu trường 24/05/2017 16:44

Giống như những năm trước, tại Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ lại tiếp tục gây ấn tượng sâu sắc với truyền thông quốc tế.

Trong ngày đầu tiên đi thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 70, Lý Nhã Kỳ khoác trên mình bộ trang phục cùng nữ trang có tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ đồng. Chỉ riêng bộ đầm Haute Couture của thương hiệu Ashi được may thủ công trong 300 giờ đã có giá khoảng 90.000 USD.

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ly-nha-ky-tai-cannes-2017.topic'>Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017</a> - Ảnh 1

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 2

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 3
Ngày đầu tham gia LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn cho mình trang phục và nữ trang có giá trị khoảng 5,5 tỷ đồng

Ngày thứ hai, đại diện đến từ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes với bộ váy Georges Hobeika. Thiết kế này có giá khoảng 45.000 USD, cùng với đó là bộ trang sức kim cương gồm vòng tay, nhẫn, đôi bông tai có giá 160.000 USD. Như vậy tổng giá trị set đồ này của Lý Nhã Kỳ có giá khoảng 205.000 USD (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng).

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 4

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 5

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 6
Vẻ đẹp kiêu sa của đại diện đến từ Việt Nam trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 2

Ngày tiếp theo trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn bộ trang phục vô cùng ấn tượng của nhà thiết kế Việt Nam – Lê Thanh Hòa. Bộ cánh này được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong số những trang phục mà mỹ nhân “Gió nghịch mùa” mang đến liên hoan phim năm nay. Được biết để hoàn thành bộ cánh này, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã thực hiện trong vòng 5 tháng với rất nhiều chi tiết được làm thủ công.

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 7

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 8

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 9
Thiết kế của Lê Thanh Hòa được đánh giá là một trong những trang phục đẹp nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes năm nay

Bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long lấy cảm hứng từ đại dương được Lý Nhã Kỳ chọn để xuất hiện trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 4. Trang phục này cùng phong cách trang điểm cổ điển giúp cô tỏa sáng trước ống kính phóng viên quốc tế. Để hoàn thành bộ cánh này, ba thợ thủ công đã miệt mài thực hiện trong khoảng thời gian hơn hai tháng trời.

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 10

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 11

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 12
Thiết kế của nhà thiết kế Đỗ Long được 3 người thực hiện trong suốt hơn hai tháng trời

Ngày cuối cùng trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn mẫu váy Haute Couture của Ashi. Bộ váy được thêu cầu kỳ, xòe rộng mang phong cách cổ điển. Nó đã giúp người đẹp đến từ Việt Nam một lần nữa tỏa sáng tại LHP uy tín bậc nhất thế giới.

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 13

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 14

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 15
Với phong cách cổ điển, Lý Nhã Kỳ vô cùng nổi bật trong ngày cuối tham gia LHP Cannes

Trước khi LHP chính thức diễn ra, Lý Nhã Kỳ chọn trang phục mang phong cách quý tộc đến thăm mộ Công nương Grace Kelly tại nhà thờ hoàng gia Monaco. Mặc dù là một hoạt động bên lề nhưng phong thái nàng “kiều nữ” vẫn vô cùng thanh lịch và quý phái.

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 16

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 17
Lý Nhã Kỳ vô cùng quý phái khi đến thăm mộ Công nương Grace Kelly

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 18

Những bộ trang phục ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017 - Ảnh 19
Đại diện đến từ Việt Nam còn tổ chức những buổi chiêu đãi siêu sang 

Với những gì mang đến LHP Cannes năm nay, một lần nữa Lý Nhã Kỳ lại ghi điểm với truyền thông quốc tế và làm nức lòng khán giả tại quê nhà.

(Ảnh nguồn: Internet)

 

Sốc: Lý Nhã Kỳ chi 5.5 tỷ đồng cho lễ khai mạc LHP Cannes 2017

Sốc: Lý Nhã Kỳ chi 5.5 tỷ đồng cho lễ khai mạc LHP Cannes 2017

Đại diện đến từ Việt Nam vô cùng chịu chơi khi chi tới hơn 5 tỉ đồng cho trang phục và trang sức đi kèm tại LHP Cannes năm nay.

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