Những bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh trong showbiz Việt

Mối tình giữa cô và cầu thủ Mạc Hồng Quân làm tốn không tít giấy mực của báo chí một thời. Ở thời điểm đó, mọi sự đồng cảm đều của công chúng đều dành cho Ly Kute và có rất nhiều lời chỉ trích hướng về Mạc Hồng Quân khi anh chàng đào hoa này đi theo người khác, bỏ mặc Ly Kute đang mang thai đứa con của cả hai.

Vượt qua khoảng thời gian khó khăn, Ly Kute hiện tại đã trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô vẫn làm các công việc kinh doanh để trang trải cho cuộc sống và cho bé Khoai Tây được hưởng một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương của mẹ, đồng thời từ chối không muốn nhắc đến tình cũ.

Hiền Thục

Dù có sự nghiệp ca hát thành công nhưng cuộc sống đời tư của nữ ca sĩ lại gặp nhiều trắc trở. Đem hết lòng yêu nhạc sĩ Tuấn Thăng và mơ ước có một mái ấm gia đình nhưng điều đó lại không xảy ra và khi mới 21 tuổi, cô ngậm ngùi làm mẹ đơn thân.

Cô con gái Gia Bảo với tình yêu thương của mẹ giờ đây đã lớn phổng phao, trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Cùng con gái trải qua những khó khăn, Hiền Thục giờ đây đã bản lĩnh hơn trong cả âm nhạc và cuộc sống.

Vân Hugo

Là hot girl được nhiều bạn trẻ yêu mến nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên – MC này lại đầy sóng gió. Tuy nhiên, vượt qua hết những điều đó, hiện tại cô vẫn tự tin với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai chính là niềm động lực lớn nhất giúp Vân Hugo tìm lại niềm vui và tinh thần lạc quan hơn trong cuộc sống.

Thân Thúy Hà

Sau những đổ vỡ trong hôn nhân bà mẹ xinh đẹp Thân Thúy Hà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chọn cách sống im lặng, đơn giản, chu toàn cuộc sống cho con trai là bé Duy Anh đã gần 7 tuổi và chưa từng gặp lại người chồng cũ.

Maya

Nữ ca sĩ Maya cũng là một bà mẹ đơn thân nổi tiếng trong showbiz Việt. Khi sự nghiệp ca hát đang phát triển thì cô bất ngờ thông báo mang thai và sinh con, không có bất kỳ một thông tin nào về cha của đứa bé từ lúc mới sinh ra. Nhưng trong những ngày gần đây, trong vụ lùm xùm với Tâm Tít, đã có thông tin tiết lộ rằng bố của bé Bồ Câu chính là “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa (tình cũ của Hồ Ngọc Hà).

Gạt qua một bên việc bố đứa bé là ai, chuyện Maya một mình nuôi con và gây dựng sự nghiệp nghệ thuật trong những năm qua rất đáng được ca ngợi.

Ca sĩ Phương Thanh

Cũng rất bản lĩnh và tự hào khi quyết định làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ cá tính này luôn cho con gái là bé Gà hưởng trọn tình yêu thương và cuộc sống hạnh phúc. Sau khi sinh con, ca sĩ Phương Thanh càng có thêm động lực để ca hát và thành công khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Mới đây, cô đã tiết lộ danh tính của bố bé Gà khiến nhiều người bất ngờ.