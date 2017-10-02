Những bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh trong showbiz Việt

Hậu trường 02/10/2017 20:58

Trong showbiz Việt có không ít những gia đình hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cũng rất nhiều người dành tình cảm và sự cảm phục cho những sao nữ là bà mẹ đơn thân. Đổ vỡ trong hôn nhân và chuyện tình cảm khiến họ ngày càng mạnh mẽ và đầy nghị lực trong cuộc sống.

Ly Kute

Ly Kute- mạc hồng quân
Ly Kute và Mạc Hồng Quân trong thời gian hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Mối tình giữa cô và cầu thủ Mạc Hồng Quân làm tốn không tít giấy mực của báo chí một thời. Ở thời điểm đó, mọi sự đồng cảm đều của công chúng đều dành cho Ly Kute và có rất nhiều lời chỉ trích hướng về Mạc Hồng Quân khi anh chàng đào hoa này đi theo người khác, bỏ mặc Ly Kute đang mang thai đứa con của cả hai.

Mang thai và sinh con một mình, Ly Kute được nhiều người khâm phục vì sự mạnh mẽ của cô
Mang thai và sinh con một mình, Ly Kute được nhiều người khâm phục vì sự mạnh mẽ của cô - Ảnh: Internet

Mang thai và sinh con một mình, Ly Kute được nhiều người khâm phục vì sự mạnh mẽ của cô
Con trai Khoai Tây của cô giờ đây đã cứng cáp và rất đáng yêu - Ảnh: Internet

Vượt qua khoảng thời gian khó khăn, Ly Kute hiện tại đã trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô vẫn làm các công việc kinh doanh để trang trải cho cuộc sống và cho bé Khoai Tây được hưởng một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương của mẹ, đồng thời từ chối không muốn nhắc đến tình cũ.

Hiền Thục

Hiền Thục
Sau khi trải qua sóng gió, Hiền Thục can đảm nuôi dạy con gái một mình - Ảnh: Internet

Dù có sự nghiệp ca hát thành công nhưng cuộc sống đời tư của nữ ca sĩ lại gặp nhiều trắc trở. Đem hết lòng yêu nhạc sĩ Tuấn Thăng và mơ ước có một mái ấm gia đình nhưng điều đó lại không xảy ra và khi mới 21 tuổi, cô ngậm ngùi làm mẹ đơn thân.

Cô con gái Gia Bảo với tình yêu thương của mẹ giờ đây đã lớn phổng phao, trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Cùng con gái trải qua những khó khăn, Hiền Thục giờ đây đã bản lĩnh hơn trong cả âm nhạc và cuộc sống.

Hiền Thục

Bé Gia Bảo, con gái của Hiền Thục giờ đây đã lớn và rất xinh đẹp
Bé Gia Bảo, con gái của Hiền Thục giờ đây đã lớn và rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Vân Hugo

Là hot girl được nhiều bạn trẻ yêu mến nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên – MC này lại đầy sóng gió. Tuy nhiên, vượt qua hết những điều đó, hiện tại cô vẫn tự tin với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Vân Hugo
Vân Hugo một mình nuôi dạy cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai chính là niềm động lực lớn nhất giúp Vân Hugo tìm lại niềm vui và tinh thần lạc quan hơn trong cuộc sống.

Vân Hugo

Vân Hugo
Niềm hạnh phúc của cô bây giờ là những phút giây được ở bên con trai - Ảnh: Internet

Thân Thúy Hà

Sau những đổ vỡ trong hôn nhân bà mẹ xinh đẹp Thân Thúy Hà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chọn cách sống im lặng, đơn giản, chu toàn cuộc sống cho con trai là bé Duy Anh đã gần 7 tuổi và chưa từng gặp lại người chồng cũ.

Thân Thúy Hà
Bà mẹ xinh đẹp và đầy mạnh mẽ khi một mình nuôi dạy và dành trọn yêu thương cho con trai - Ảnh: Internet

Maya

Maya bên cô gái nhỏ Bồ Câu
Maya bên cô gái nhỏ Bồ Câu - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ Maya cũng là một bà mẹ đơn thân nổi tiếng trong showbiz Việt. Khi sự nghiệp ca hát đang phát triển thì cô bất ngờ thông báo mang thai và sinh con, không có bất kỳ một thông tin nào về cha của đứa bé từ lúc mới sinh ra. Nhưng trong những ngày gần đây, trong vụ lùm xùm với Tâm Tít, đã có thông tin tiết lộ rằng bố của bé Bồ Câu chính là “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa (tình cũ của Hồ Ngọc Hà). 

Những bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh trong showbiz Việt - Ảnh 12
Dù sao đi nữa, việc nuôi dạy con một mình chưa bao giờ dễ dàng với một người phụ nữ - Ảnh: Internet

Gạt qua một bên việc bố đứa bé là ai, chuyện Maya một mình nuôi con và gây dựng sự nghiệp nghệ thuật trong những năm qua rất đáng được ca ngợi.

Ca sĩ Phương Thanh

Những bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh trong showbiz Việt - Ảnh 13
Phương Thanh và cô con gái xinh xắn - Ảnh: Internet

Cũng rất bản lĩnh và tự hào khi quyết định làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ cá tính này luôn cho con gái là bé Gà hưởng trọn tình yêu thương và cuộc sống hạnh phúc. Sau khi sinh con, ca sĩ Phương Thanh càng có thêm động lực để ca hát và thành công khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Mới đây, cô đã tiết lộ danh tính của bố bé Gà khiến nhiều người bất ngờ.

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