Không ít người hay theo dõi trang cá nhân của cựu người mẫu Trang Trần đều đã nhiều lần hốt hoảng trước những lời nói thiếu văn hóa, chửi bới "thô tục" của cô đối với các đồng nghiệp trong ngành giải trí .

Không dừng lại ở việc chửi bới đồng nghiệp trong giới giải trí, nữ "thánh chửi" còn tiếp tục tung clip lăng mạ Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong một lần bị cơ quan công an bắt giữ.

Sau một thời gian vắng bóng, những tưởng Trang Trần đã "tu tâm dưỡng tính" nhưng như một thói quen khó bỏ, nạn nhân mới nhất của cô cựu người mẫu này là nghệ sĩ Xuân Hương.

Nhận định ban đầu về hành vi của Trang Trần đối với nghệ sĩ Xuân Hương, luật sư Quynh cho biết, theo Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".