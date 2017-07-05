Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần

Hậu trường 05/07/2017 16:07

Trang Trần ít được công chúng biết đến vì tài năng chuyên môn mà cô cựu người mẫu chủ yếu được nhớ đến là những tai tiếng qua hàng loạt phát ngôn thô tục, chói tai.

Không ít người hay theo dõi trang cá nhân của cựu người mẫu Trang Trần đều đã nhiều lần hốt hoảng trước những lời nói thiếu văn hóa, chửi bới "thô tục" của cô đối với các đồng nghiệp trong ngành giải trí.

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 1
"Có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào?", hay "Cần phải mua cây cột cho ả đu và liếm..." - Đây là status được cư dân mạng cho rằng Trang Trần muốn đá xéo Hà Anh, bởi dòng trạng thái còn kèm theo link bài có hình ảnh nữ siêu mẫu mặc đồ thiếu vải - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 2
Yanbi bị "ném đá" với những phát ngôn phân biệt giới tính, cựu người mẫu Trang Trần quay hẳn một clip để "chửi" giọng ca Thu cuối: “Chị vả cho cưng 1.000 phát…”

Không dừng lại ở việc chửi bới đồng nghiệp trong giới giải trí, nữ "thánh chửi" còn tiếp tục tung clip lăng mạ Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong một lần bị cơ quan công an bắt giữ.

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 3
 Trang Trần bị bắt vì lăng mạ cán bộ công an khi bênh vực taxi đi trong đường một chiều tại Hà Nội cùng với đoạn clip tối ngày 26/2/2015 gây nên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip chửi thề của cô người mẫu này đã lắc đầu ngán ngẩm - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 4
Hình ảnh Trang Trần đang lăng mạ cảnh sát khi được đưa về trụ sở - Ảnh: Cắt từ clip

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 5
Tại trụ sở công an, Trang Trần đã viết bản kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa trong một giờ, xét xử Trần Thị Trang (Trang Trần) về hành vi chống người thi hành công vụ, tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 6
Trang Trần tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú - Amazing race, những câu nói lúc tức giận của cô như "Anh im mồm đi", "Phát rồ", "Chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều"… khiến nhiều khán giả giật mình - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 7
Ngoài ra, BTC chương trình nhiều lúc đã buộc lòng phải dùng tiếng "bíp" thay cho mỗi câu văng tục của Trang Trần trong lúc nóng giận - Ảnh: Internet

Sau một thời gian vắng bóng, những tưởng Trang Trần đã "tu tâm dưỡng tính" nhưng như một thói quen khó bỏ, nạn nhân mới nhất của cô cựu người mẫu này là nghệ sĩ Xuân Hương.

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 8
Ngày 27/5, Trang Trần livestream trên trang cá nhân và không tiếc lời thóa mạ nghệ sĩ Xuân Hương. Nguyên nhân vụ việc theo "thánh chửi" là do nghệ sĩ Xuân Hương đã bình luận trên trang cá nhân của nữ người mẫu, nói rằng cô vô văn hóa - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 9
Tuy nhiên, nghệ sĩ Xuân Hương cho rằng bà không biết trang cá nhân của Trang Trần là gì và không rảnh để vào bình luận. “Tự nhiên Trang Trần lôi tôi ra chửi một cách thậm tệ, đồng thời vu khống tôi chửi cô ấy, xét về góc độ luật pháp thì cô ấy đã phạm luật"- nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ.

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 10
Vụ việc không có dấu hiệu dừng lại khi Trang Trần vẫn khẳng định nghệ sĩ Xuân Hương là người gây sự và có gan chửi thì phải có gan chịu - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 11
Ngày 4/7, Viện KSND TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đơn tố cáo của nghệ sĩ Xuân Hương kiện cựu người mẫu Trang Trần đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để đơn vị này xác minh, xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Internet 

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 12
Nghệ sĩ Xuân Hương đã nộp đơn tố cáo "thánh chửi" Trang Trần vì hành vi xúc phạm danh dự người khác - Ảnh: Internet

Nhìn lại những phát ngôn đáng sợ của 'thánh chửi' Trang Trần - Ảnh 13
Ngoài ra, nghệ sĩ Xuân Hương đã nhờ đến luật sư Nguyễn Văn Quynh - người bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga trong vụ án xôn xao dư luận thời gian vừa qua - làm người đại diện cho mình trong vụ kiện Trang Trần. Ảnh: Internet

Nhận định ban đầu về hành vi của Trang Trần đối với nghệ sĩ Xuân Hương, luật sư Quynh cho biết, theo Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Từ khóa:   Trang Trần Trang Trần chửi nghệ sĩ Xuân Hương quá khứ của trang trần

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 37 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 37 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42