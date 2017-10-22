Nhìn lại những bông hậu Việt từng lộng lẫy tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới

Trong số đó, có rất nhiều mỹ nhân Việt đã giành được những thành tích đáng nể tại đấu trường sắc đẹp thế giới. Sau nhiều năm đăng quang, họ vẫn luôn nhận được sự yêu mến của các khán giả nước nhà.

Sau khi thành công ở những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất trong nước, nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt tự tin tham gia các cuộc thi Hoa hậu trên thế giới để quảng bá về đất nước, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Dù đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam hơn 10 năm nay nhưng người đẹp Nguyễn Thị Huyền vẫn là một biểu tượng sắc đẹp được nhiều đàn em và khán giả nhắc đến với sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 19 tuổi và ngay lập tức đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới năm 2004 được tổ chức tại Trung Quốc. Chiều cao ấn tượng 1m72 cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông, sự thông minh, nhanh nhẹn đã giúp Nguyễn Thị Huyền lọt vào top 15 của cuộc thi.

Sau thành công này, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ít xuất hiện trong giới showbiz và trải qua cuộc hôn nhân sóng gió. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng đẹp mặn mà, đằm thắm và luôn khiến công chúng ngưỡng mộ mỗi lần xuất hiện.

Mai Phương Thúy – Top 17 Hoa hậu Thế giới 2006

Mai Phương Thuý đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới chỉ 18 tuổi và nhận được nhiều ca ngợi cũng như kỳ vọng vì nhan sắc mặn mà cùng chiều cao 1m80 và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đã gấp rút dự thi Hoa hậu Thế giới nhưng bị trễ mất buổi giới thiệu các thí sinh và phần thi áo tắm. Tuy nhiên, cô vẫn tỏa sáng trong đêm chung kết với việc lọt vào Top 17 Miss World 2006.

Đồng thời, Mai Phương Thúy cũng được bình chọn là thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cũng trong năm đó, người đẹp Thủ đô cũng được trang web globalbeauties.com xếp vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Hiện tại, cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc thiện nguyện và tương đối thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Trần Thị Hương Giang - Top 16 Hoa hậu Thế giới 2009

Năm 2009, cô gái đến từ Hải Dương Trần Thị Hương Giang dự thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu và đạt Á hậu 2. Với bước đệm đó, cô đã tham dự Hoa hậu Thế giới 2009 và lọt vào top 12 hoa hậu biển, Á hậu 1 cuộc thi siêu mẫu. Chung cuộc, Hương Giang cô lọt top 16 do chính ban giám khảo của cuộc thi bình chọn.

Không dừng lại ở đó, năm 2010, Hương Giang đạt được một loạt các giải thưởng của trang web Globalbeauties như top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm. Hơn nữa, người đẹp này còn có tên trong top 10 hoa hậu của các hoa hậu. Từ đó, Hoa hậu Hương Giang đã góp phần khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện nay, Hương Giang vẫn đang tham gia tích cực các hoạt động trong nghề người mẫu, sắc đẹp và hiện là một trong các giám khảo quyền lực tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Phạm Thị Hương – Hoa hậu được cộng đồng mạng yêu thích nhất

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đã dự thi Miss Universe cùng năm và để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy không lọt vào top 15 thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi nhưng cô là một trong những hoa hậu nổi bật nhất khi nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Vì thế, những tấm ảnh Phạm Hương đăng trên trên Instagram và Facebook của cuộc thi liên tiếp nhận được nhiều lượt tương tác rất lớn.

Từ cuộc thi này, Missosology đã chọn ra 12 mỹ nhân diện bikini đẹp nhất và Phạm Hương là nhân vật đầu tiên được xướng tên.

Hiện tại, Phạm Hương đang tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với vai trò là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các thí sinh. Cô vẫn luôn là một trong các hoa hậu được lòng công chúng nhất.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em – Top 5 Hoa hậu Trái Đất 2016

Đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, Hoa khôi Tiền Giang đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ và tỏ ra vượt trội so với các đàn chị trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác.

Sau những nỗ lực, cố gắng hết mình, Nam Em đã giành huy chương Vàng Hoa hậu Ảnh, huy chương Bạc cho phần thi Tài năng và Trang phục dạ hội. Ngay trước thềm chung kết, cô lập thêm thành tích khi dự án thiện nguyện mà cô đầu tư kỳ công được xướng tên trong Top 3 thí sinh có dự án môi trường xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, Nam Em đã không gặp may mắn khi tại đêm chung kết. Phần thi ứng xử của cô kém lưu loát và phiên dịch viên không hiểu hết ý của Nam Em để truyền tải câu trả lời của cô đến Ban giám khảo. Vì thế, Nam Em ngậm ngùi ở Top 5 đầy tiếc nuối.

Năm 2017, một loạt người đẹp khác của Việt Nam cũng mạnh dạn tranh tài ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong đó, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My đang gây được nhiều ấn tượng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị chinh chiến Miss World tổ chức tại Trung Quốc và Á hậu Thùy Dung sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2017 được tổ chức ở Nhật Bản.

Những người đẹp này nhận được nhiều kì vọng sẽ làm nên chuyện tại các đấu trường nhan sắc quốc tế nhằm mang lại vinh quang cho Việt Nam.