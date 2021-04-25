'Nhanh như chớp' lại dính 'phốt' khi sai kiến thức văn học trầm trọng

Hậu trường 25/04/2021 16:54

Chương trình Nhanh như chớp bị khán giả phản ứng gay gắt vì đưa ra đáp án sai, dù đó chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa THPT.

Nhanh như chớp là chương trình truyền hình đã khá "quen mặt" với khán giả. Với sự dẫn dắt của bộ đôi Trường Giang - Hari Won, kèm với sự tham gia của hàng loạt những sao Việt nổi tiếng, chương trình thu hút được đông đảo người xem. Tuy nhiên, mới đây chương trình lại gây thất vọng và đón nhận nhiều phản ứng gay gắt đến từ công chúng vì sai kiến thức văn học trầm trọng. 

Cụ thể, trong số phát sóng mới đây nhất của chương trình, MC Trường Giang đã đọc câu hỏi: "Trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Nam Cao, vợ của Tràng ăn liền mấy bát bánh đúc". 

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Ông xã Nhã Phương đọc câu hỏi cho người chơi rất bình thường mà không phát hiện ra sai sót - Ảnh chụp màn hình

Dù câu hỏi sai nhưng mọi người ở trường quay vẫn khá vui vẻ và đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Đây là một lỗi sai trầm trọng khi tác giả của tác phẩm văn học này là nhà văn Kim Lân chứ không phải Nam Cao. Kiến thức văn học cơ bản được lấy từ sách giáo khoa THPT và thậm chí còn xuất hiện với tần suất dày đặc trong các đề tuyển sinh đại học.

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Tác phẩm Vợ Nhặt trong SGK văn 12 - Ảnh: Internet

Không chỉ Trường Giang mà sau đó Hari Won cũng mắc lại lỗi tương tự. Cô nàng vẫn vô tư đọc lại y nguyên nội dung câu hỏi cho khách mời. 

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Sau Trường Giang, đến lượt Hari Won mắc cùng một lỗi - Ảnh chụp màn hình

Nếu như câu đố này có mẹo và câu trả lời là không ăn bát nào vì Vợ nhặt đâu phải của Nam Cao thì sẽ khác, thế nhưng đáp án lại có một con số cụ thể. Theo đó, đáp án chính xác của câu hỏi này được Trường Giang công bố là 4 bát. Sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều khán giả đã lên tiếng phản ứng vì câu hỏi mà chương trình đặt ra: ”Vợ Nhặt là của nhà văn Kim Lân chứ đâu phải Nam Cao? Sao có ban biên tập mà để nhầm lẫn nghiêm trọng vậy? Cả chương trình lên sóng truyền hình mà để như vậy thì không biết nói sao luôn” là những bình luận để lại từ dân mạng. 

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Khán giả phản ứng rất gay gắt trước vụ việc sai kiến thức văn học cơ bản - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Nhanh như chớp dính phải "phốt" sai kiến thức. Hy vọng với một chương trình được đầu tư công phu, mang format chương trình kiến thức thì những câu hỏi và câu trả lời sẽ được chuẩn bị và kiểm tra kỹ càng hơn để tránh những trường hợp sai cơ bản như thế này.

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Từ khóa:   Nhanh như chớp Trường Giang và Hari Won Sai kiến thức

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